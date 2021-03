Oba tyto orgány se krátce po valné hromadě sešly na úvodních jednáních, vzhledem k aktuální situaci distanční formou.

Lidé na pozicích

Prvním úkolem výkonného výboru bylo rozhodnout o obsazení jednotlivých funkcí, ustavit odborné komise a jmenovat jejich předsedy. Oproti minulému volebnímu období zde nedošlo ke změnám.

Disciplinární komisi Svitavy povede i nadále Pavel Brandejs, v čele komise mládeže zůstane na další čtyři roky Martin Komoň, práci komise rozhodčích bude řídit Lukáš Hořínek, který je jediným novým členem výkonného výboru, a řízení soutěží bude mít jako předseda sportovně-technické na starosti Radek Halva, který byl zároveň zvolen místopředsedou OFS. Nejbližším úkolem šéfů komisí teď bude v nejkratší možné době sestavit jejich personální složení.

Do funkce sekretáře OFS Svitavy, který má mimo jiné na starosti oficiální webové stránky a další nezbytnou administrativní činnost, byl opět ustanoven Karel Čupr.

Revizní komise OFS zvolila na ustavujícím jednání předsedou Antonína Kadlece, muže, který byl v minulosti osm let předsedou výkonného výboru. Dalšími členkami kontrolního orgánu jsou Petra Běťáková a Dana Kmošková.

Soutěže s otazníkem

Výkonný výbor se kromě jiného zabýval otázkou případného pokračování mistrovské sezony, ale nic zásadního v tomto směru nemohl rozhodnout, neboť perspektiva návratu fotbalistů na hřiště je nejasná.

Zatím platí, že soutěžní ročník zůstává nadále přerušen dle rozhodnutí VV FAČR ze dne 12. října 2020. Veškeré materiály připravené pro jarní část (termínová listina, rozlosování atd.) pochopitelně dávno pozbyly platnosti a v současné době pohříchu není známo žádné datum pro možný restart soutěží. STK z toho důvodu prozatím nebude sestavovat novou termínovou listinu pro jarní část a všechno bude řešit operativně teprve potom, co budou zřejmá konkrétní data a podmínky pro pokračování soutěží ze strany státních orgánů a FAČR.

Základním pravidlem je, že po restartu soutěží musí být nejprve dohrány nesehrané a odložené zápasy z podzimní části a teprve potom na ně e navázat jarními koly s tím, že soutěžní ročník musí skončit nejdéle do 30. června 2021, a to s podmínkou odehrání nadpoloviční většiny naplánovaných zápasů, aby mohla být soutěž platná s ohledem na postupy a sestupy.

Co by bylo, kdyby…



Víkend 13. a 14. března byl termínem, kdy podle původního a, jak se nyní ukázalo, nerealistického plánu měla odstartovat jarní část okresních mistrovských fotbalových soutěží. A vzhledem k docela přijatelnému počasí by se velice pravděpodobně na většině stadionů i hrálo.



Ach jo… Sportovnímu fanouškovi nezbývá než si povzdechnout, protože místo toho, aby sledoval další kolo okresního přeboru a III. třídy, tak sedí doma. Covidová situace v zemi je nadále nepříznivá a o opětovném povolení sportovních aktivit můžeme, jak se zdá, jenom snít. Kdy, a zda vůbec, se fotbalisté dostanou na trávníky a jestli se podaří dohrát alespoň kýženou nadpoloviční většinu střetnutí, aby se mohlo postupovat a sestupovat, to zůstává ve hvězdách.