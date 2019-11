Rázně po vzoru písničky od skupiny Chinaski. Holice v souboji týmů z první čtyřky poslaly jasný vzkaz: Já jsem tady vedoucí! Nic na tom nemění fakt, že Luže dorazila bez některých klíčových hráčů. V soubojích z opačného pólu tabulky Rohovládova Běla přejela na Dolíčku Pardubičky. a Horní Ředice zvládly Poličku.

Krajský přebor

Holice – Luže 8:2

Evžen Kopecký, trenér Holic: „Z vystoupení našeho týmu mám radost. Celý týden jsem hráčům vštěpoval, že jsme našim fanouškům dlužni produktivnější výkon než tomu bylo poslední domácí zápasy. A jejich odezva byla parádní. Celý první poločas jsme byli aktivní, diktovali tempo hry a hlavně jsme byli produktivní. Druhý poločas pokračoval z naší strany ve stejném tempu, a i když jsme tam zbytečně zachybovali, utkání jsme měli stále pod kontrolou. Střelecky se zaskvěl Jindra Václavek a jako bonus nás potěšil svým výkonem střídající dorostenec Jiří Růžička. Kluky určitě pochválím, ale rozhodně nebudeme létat v oblacích. Jsem si totiž vědom toho, že byl soupeř dost oslaben.“

Třemošnice – Moravany 2:0

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „První poločas jsme odehráli jako minulé utkání, za což nás domácí odměnili dvěma góly. My jsme za prvních pětačtyřicet minut ani jednou nevystřelili na bránu. Druhá půle byla z naší strany herně mnohem lepší. Měli jsme v ní dobré pasáže. Vypracovali jsme si dvě velké příležitosti, které jsme bohužel nevyužili. Jediným pozitivem bylo to, že jsme zapojili do zápasu druhého gólmana Michala Brandu, který předvedl spolehlivý výkon. Samozřejmě příčinu našich špatných výkonů známe. Pevně doufám, že k řešení hráči přistoupí zodpovědně. Abychom mohli kvalitně dohrát zbytek podzimní části.“

Roh. Bělá – Pardubičky 3:0

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Jsme rádi, že jsme derby vyhráli za tři body. Kluci splnili všechny úkoly na výbornou, ke zvládnuté taktice přidali srdíčko a bojovnost. Doufám, že jsme na podzim neřekli poslední slovo a nějaké ještě získáme.“

Luboš Pilař, trenér Pardubiček: „Zápas na Dolíčku nám vůbec nevyšel. Domácí byli bojovnější a více chtěli zápas vyhrát. Náš nedělní výkon by nestačil ani na I. B třídu. Nezbývá nám nic jiného, než na to co nejrychleji zapomenout a připravit se na další utkání.“

Hor. Ředice – Polička 2:0

Petr Kopa, asistent Horních Ředic: „V prvním poločase jsme se po pěkné akci ujali vedení a mohli přidat další branky. Jenže jsme nedali a pak se do 87. minuty strachovali o výsledek. Polička hraje bezstarostný fotbal a my měli v některých situacích i štěstí. Získali jsme důležité tři body.“

I. A třída

Libišany – Ústí n. Orl. B 5:0

Petr Kuric, hrající předseda Libišan: „Od úvodu utkání jsme se hráli ofenzivně a vytvářeli si šance. První se ujala v 18. minutě Joštem. Poté se hra vyrovnala a šance se střídaly na obou stranách. Hostům největší příležitost zlikvidoval bravurním zákrokem Šimon. Ve 37. minutě se po přihrávce Jošta trefil Bůžek. Prakticky vzápětí po faulu ve vápně na Kurice, proměnil pokutový kop Hrůša. Druhý poločas už jsme hráli hlavně tak, abychom neinkasovali. V 58. minutě se po přihrávce Bořkeho prosadil Kuric. Konečnou podobu utkání stanovil v 84. minutě Ježek. Důležité body zůstaly doma.“

Rosice n. L – Svitavy B 1:1penalty 4:5

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „První poločas byl z naší strany povedený a zaslouženě jsme vedli po gólu Filipa Bartoše. Po přestávce už to bylo špatné, propadali jsme ve všem. Soupeř navíc hned na začátku druhé půle vyrovnal. Měli jsme přitom šance na to, abychom vedli o více než jeden gól, hrálo by se jinak, ale neproměnili jsme. Nakonec můžeme být rádi za bod, protože hosté nás ve druhé půli přehrávali. V penaltovém rozstřelu rozhodla až sedmá série.

Tatenice – Přelouč 1:1 penalty 5:4

Václav Sůra, trenér Přelouče: „Tentokráte už jsme se nenechali prostředím rozhodit. Domácí mají výbornou diváckou podporu, a tak se k nekvalitnímu hřišti přidala bouřlivá atmosféra. Po celých devadesát minut se jednalo o vyrovnanou partii. Vedení se ujal soupeř, když prokázal důraz ve vápně. My jsme srovnali po změně stran, kdy jsme potrestali jeho nedůslednost. Oba týmy si pak vypracovali šance na vstřelení vítězného gólu, ale skóre už se neměnilo. V tomto prostředí to byl fotbal pouze o soubojích a my jsme nedali domácím nic zadarmo. Mladí kluci, které vedl velezkušený Kačírek, nechali na hřišti všechno. I když je to bolelo. Konečně je mohu pochválit. Škoda, že přišli na jednu věc až v závěru podzimu. A to, že fotbal se nehraje v rukavičkách…“

I. B třída - A

Choltice – Stolany 3:0

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Jednoznačně jsme získali týmové body. Všichni kluci odmakali zápas ne na sto, ale dvě stě procent. herní nedostatky nahrazovali neúnavnou bojovností. Soupeře jsme nepustili do žádně větší šance. Důležité bylo, že jsme skórovali jako první. To je pak úplně jiný herní projev, než když musíme dotahovat. Škoda, že se nám nepodařilo rozhodnout utkání dřív. Šance na to byly. Pojistku jsme přidali v době, kdy soupeř začal riskovat. I když k chybě jsme ho donutili po našem presování. A v samotném závěru pak přidal krátce před ním střídající hráč třetí gól.“

Dobříkov – Řečany n. L. 1:1, penalty 8:9

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Z Dobříkova se body jen tak nepřivážejí a my máme rovnou dva. Věděli jsme co nás čeká, a to se plně potvrdilo. Ujali jsme se brzy vedení Kašprišinem, který po centru Banka nedal gólmanovi šanci. Pak jsme polevili a soupeře nechali hrát. I přesto jsme z brejku po faulu ve vápně měli kopat penaltu, bohužel píšťalka sudího zůstala němá. No a aby toho nebylo málo na druhé straně pak soupeř z jasného ofsajdu srovnal. Druhý poločas už byla spíše kopaná a samý souboj, kde na kombinaci nebyl moc prostor. Dobříkov hrozil hlavně ze standardních situací, ale kluci byli pozorní a se všemi si zdárně poradili. Bod navíc po penaltách rozhodla až desátá série když gólmanovi domácích Moravec záměr vystihl.“

L. Bohdaneč – Skuteč 0:2

Tomaš Jupa, sekretář Lázní Bohdaneč: „Znovu jsme dostali tvrdou lekci z produktivity. Nastoupili jsme doplnění o hráče rezervy a dorostu. Od dvacáté minuty jsme byli lepším týmem. Z převahy a množství šancí jsme ale vytěžili jen nastřelené břevno. Ve druhé půli přišla chyba, které hosté využili. Dál jsme tlačili, šancí bylo na dva zápasy, ale netrefujeme ani prázdnou bránu. Tak se vyhrát nedá… Druhý gól vyplynul z naší přemíry snahy hrát dopředu.“

Horní Jelení – Srch 4:1

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Na začátku jsme se dostali do několika slibných šancí, ale buď jsme netrefili bránu nebo zkazili finální přihrávku. Až důrazný Kaplan šel do míče ve vápně hlavou. Gólman místo balonu trefil jeho nos a výsledkem byly – penalta a krev z nosu našeho borce. Ten už je ale v této sezoně tak otlučený, že po několikátém tamponování se do hry vrátil. Pak jsme přenechali hru hostům a ti v podstatě po zásluze vyrovnali, i když náš gólman asi neměl úplně čisté svědomí.. Do druhé půle jsme vstoupili vlažně, ale hosté toho nevyužili. Naopak my jsme během pěti minut zápas rozhodli. Nejdříve se trefil Jakub Moravec. Aby to jeho dvojčeti nebylo líto, tak vzápětí i Vojta a poslední hřebíček zatloukl Cach. Vítězství bylo potřebné, nicméně pohled na tabulku stále není radostný.“

Michal Šmíd, hrající trenér Srchu: „První půle byla vyrovnaná. Domácí se ujali vedení z penalty. Jejich náskok jsme smazali a v závěru měli obrovskou šanci na dokonání obratu. Jenže jsme ji nevyužili. Ve druhé půli přišel náš nepochopitelný kolaps. Rychle po sobě jsme dostali góly a tím jsme si zkazili celý zápas. Pak už jsme útočili jen zformované obrany. Soupeř byl hladovější po výhře, kterou si také zasloužil.“