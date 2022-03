Rohovládova Bělá – Luže 2:1

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Z prvních bodů v sezoně máme obrovskou radost, zvlášť se soupeřem, který má také záchranářské starosti. První zápas jara se hrál na umělce, kterou známe z přípravy, ale výhodou to bylo pouze v prvním poločase. Celé první dějství jsme byli lepším týmem, vypracovali jsme si několik vyložených šancí, využili jsme pouze dvě k vedení 2:0, a to ještě v samotném závěru poločasu mohl, z oprávněně nařízené penalty a následného vyloučení brankáře hostí, zvýšit Kotajný. Do druhé půle jsme především nechtěli náskok ztratit a dále kontrolovat hru. Bohužel jsme nevyužili převahu jednoho hráče a nepřidali další branky, navíc v závěru hosté v deseti snížili, ale více se jim nepovedlo a my stále žijeme. Poděkování si zaslouží všichni, zvláště Pitter a Pithart.“

Třemošnice – Pardubičky 0:1

Tomáš Mrázek, trenér Pardubiček: „Utkání vlastně splnilo to, co se od něj očekávalo. Terény budou ještě zhruba tak měsíc velmi těžké a bude to spíše o boji, než o fotbale. To se v Třemošnici také potvrdilo. Hrálo se velmi tvrdé a bojovné utkání, se šťastným, leč zaslouženým vítězstvím pro nás. V první půli byla k vidění pouze jedna jediná vážná situace, kdy ve stoprocentní šanci zcela vyhořel Havelka. V druhé půli se po parádním přímém kopu Norka prosadil hlavou Svoboda a vystřelil tak důležité tři body na úvod jara. Domácí mohli v závěru srovnat skóre po zaváhání Zahradníka, leč z rohového kopu nakonec právě Zahradník famózní zákrokem srovnání odmítl. Jsme velmi rádi, že jsme těžké utkání bodově zvládli. Lepší vstup do jara jsme si přát nemohli.“

Horní Ředice – Proseč 4:0

Petr Rydval, trenér Horních Ředic: „Jednoznačný výsledek našeho týmu. Pro snaživého soupeře možná až krutý. Pochvalu si zaslouží všichni naši hráči nejen za výsledek, ale zejména za předvedený kolektivní výkon, který byl korunován krásným gólem Davida Přibyla.“

Moravany – Heřmanův Městec 3:2

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Začátek jara nás bohužel zastihl v personální krizi. Měli jsme problémy poskládat jedenáct zdravých hráčů. Hned úvod zápasu naznačil, že nás čeká náročné utkání. Hosté měli celý první poločas pod kontrolou, a to jak držení míče, tak i šance a góly. Za stavu 2:0 v náš neprospěch soupeř nevyužil brejkovou situaci, takže výsledek byl ještě milosrdný. Po lehké bouřce v kabině a přeskupení sestavy přišlo na hřiště nové mužstvo. Velké dík patří všem hráčům. Především těm, kteří nastoupili se sebezapřením a různými indispozicemi. Zvládli jsme utkání jako tým, a tak doufám, že to bude i v dalších zápasech.“

Moravská Třebová – Holice 2:2

Jiří Tesař, trenér Holic: „Zápas ze strany soupeře byl velmi důrazný, což nám neumožňovalo více kombinovat. Hra ale byla od začátku vyrovnaná. Na šance jsme měli minimálně o gól zvítězit. Mrzí mě i neuznaná branka kvůli ofsajdu, který podle mě nebyl. Příště už budeme chtít zvítězit.“

SESTAVA KOLA: Zahradník (Pardubičky) - Veselý (Lanškroun), Teplý (Moravany), T. Svoboda (Pardubičky), Přibyl (Horní Ředice) - Krystl (Moravská Třebová), V. Řezníček (Chrudim B), Pitter (Rohovládova Bělá) - P. Tlapák (Chrudim B), I. Svoboda (Svitavy), Savych (Lanškroun)

17. KOLO: Třemošnice – Pardubičky 0:1 (0:0). Branka: 69. Svoboda. Moravany – Heřmanův Městec 3:2 (0:2). Branky: 43. Novák, 66. J. Lukas, 76. Teplý – 13. Salfický, 25. Jošt. Chrudim B – Litomyšl 4:0 (2:0). Branky: 13. z pen. a 51. P. Tlapák, 26. Žalud, 87. V. Řezníček. Rohovládova Bělá – Luže 2:1 (2:0). Branky: 11. Pitter, 31. Nepivoda – 84. Radouš z pen. Horní Ředice – Proseč 4:0 (4:0). Branky: 10. Morávek, 25. Koutský, 27. Machatý, 40. Přibyl. Svitavy – Česká Třebová 4:2 (3:1). Branky: 20., 38. a 88. Svoboda, 27. Hýbl – 3. a 69. Vaňous. Moravská Třebová – Holice 2:2 (1:2). Branky: 41. Novotný, 85. Krystl – 11. Lát, 45. Václavek. Lanškroun – Choceň 4:0 (1:0). Branky: 36. vlastní (Gronych), 66. Pecháček, 68. Komínek, 78. Š. Kolomý.