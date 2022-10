Petr Šmeral (trenér Libišan): „Gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství. I když výsledek vypadá jednoznačně, tak zápas byl vyrovnaný. O vítězství rozhodla větší agresivita a produktivita v obou vápnech. Zatímco my jsme naše šance neproměňovali, tak soupeř nás vyškolil v produktivitě a v důraznějším bránění.“

Petr Rydval (trenér Horních Ředic): „Zápas prvního s druhým jsme rozhodli už v prvním poločase po krásných akcích. Ve druhém poločase jsme výsledek naší hrou už jen kontrolovali. Pro některé naše mladé hráče to byl nejtěžší zápas kariéry a odehráli ho na jedničku. Jsem na celý mančaft pyšný.“

L. Bohdaneč – Choceň 1:1

Tomáš Jupa (sekretář Lázní Bohdaneč): „Tohle utkání se velmi těžko hodnotí. Od úvodních minut se nám nedařilo. Hosté hráli nadšeně, obětavě a především velmi tvrdě. Na to se nám v naší slepené sestavě nepodařilo najít odpověď. Sice jsme skoro celý poločas vedli, ale v samotném závěru jsme neuhlídali standardní situaci a tak bereme bod za spravedlivou remízu.“

Pardubičky – Č. Třebová 5:0

Tomáš Mrázek (trenér Pardubiček): „Konečně jsme zvýšili produktivitu, díky tomu jsme mohli jednoznačně zvítězit. Prakticky po celé utkání jsme udávali tempo a zcela po zásluze jsme získali tři body. Chválím tým za dodržení stanovené taktiky a za nasazení.“

Moravany – Holice 1:4

Tomáš Fišer (trenér Moravan): „Soupeř nabídnuté šance proměnil,my ne. Proto hosté zvítězili zaslouženě.Řešení našich defenzivních i ofenzivních akcí je k zamyšlení.“

Zdeněk Nývlt (sekretář Holic): „Do utkání jsme vstupovali jako favorit, což potvrdil i výsledek. Výhra se ale na menším a hrbolatém hřišti nerodila jednoduše. Domácí hráli velmi důrazně a poměrně dlouho se drželi na dosah. Jejich odpor zlomil až zkompletovaný hattrick Prokopa. Opět jsme nevyužili spoustu příležitostí ke vstřelení branky, čímž bychom mohli rychle rozhodnout. Tři body z Moravan ale vezeme zaslouženě.“

I. B třída - skupina A

Ono o zábavu bylo postaráno i v nejnižší krajské soutěži, tedy I. B třídě. Rezerva Moravan po veleúspěšném vstupu do sezony zažívá propad. V minulém kole nestačila na Slatiňany a tentokrát padla s Řečany nad Labem. Naopak chuť si spravily Opatovice, když nasázely Rosicím sedm branek.

Moravany B – Řečany 0:2

Milan Bakeš (trenér Moravan B): „,Utkání moc fotbalové krásy nepobralo. Šlo spíše o bojovný zápas s množstvím faulů na obou stranách. My jsme nedokázali za celých devadesát minut vystřelit na branku, což je velmi smutné zjištění. Proto jsme si z tohoto utkání body ani nezasloužili.“

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): „Povedlo se nám navázat na povedené výkony a převést je v úspěch. Od začátku jsme si šli za vítězstvím.“

Opatovice nad Labem – Rosice nad Labem 7:1

Jiří Vondřejc (trenér Opatovic nad Labem): „V domácím zápase s Rosicemi vyšel hostům úvod zápasu a rychlou brankou se ujali vedení. Exportním gólem ze 30 metrů Jirky Černohubého jsme během pěti minut vyrovnali a to se ukázalo jako klíčové. Až do konce zápasu jsme byli lepším a výrazně efektivnějším týmem, což se odrazilo i na celkovém skóre zápasu. Po dvou zápasech bez vstřelené branky jsme spokojeni s produktivitou a ziskem všech třech bodů, určitě na to budeme chtít navázat.“

Jiří Tesař (trenér Rosic nad Labem): „My jsme měli dobrý začátek. Dali jsem jeden gól ze tří gólovek. Bohužel nás pak složili tři individuální chyby brankáře. Jeden přímý kop, špatný výběh a dalekonosná střela. Byly to laciné góly. Bohužel jsme se pak na obrat už nezmohli. Vím, že to je zlé, ale náš gólman si uvědomuje ty chyby a tentokrát jde zápas za ním. Musíme se ponaučit a příště předvést lepší výkon.“

Přelovice – Rváčov 2:1

Miroslav Petrlík (trenér Přelovic): „Hrálo se velmi vyrovnané utkání. Na obou stranách bylo k vidění mnoho neproměněných šancí. My jsme v závěru dokázali se štěstím jednu navíc proměnit a vyhráli jsme.“

Choltice – Rozhovice 2:0

Luboš Vorlíček (trenér Choltic): „Kluci to odehráli velice dobře. Rozhovice jsme do žádné velké šance nepustili. Naopak my jsme dokázali proměnit dvě šance v první půli a ve druhé už jsme si výsledek pohlídali. Kluci dnes hráli s nasazením a jsem rád, že jsme mohli potěšit naše domácí fanoušky.“