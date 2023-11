1. Mužstvo jsem vedl až v posledních pěti zápasech, ale rychle jsme našli společnou řeč. Tým je velice inteligentní, a také díky příznivějšímu losu se nám podařilo konec podzimu zvládnout na sto procent. Tím ale nechci snižovat kvality našeho kádru, protože ty jsou velmi vysoké. S výkony týmu jsem tedy spokojený.

2. Nyní je na vedení klubu, jak situaci zhodnotí, jestli je třeba přivést nějaké hráče. Jako každý trenér bych rád posílil tým, ale věřím stávajícímu kádru, že je schopen navázat na povedené výsledky z podzimu. V přípravě musíme hlavně zlepšit týmový výkon, protože individuality jsou tady výborné. Klukům moc přeji, aby dobili baterky a užili si období bez fotbalu.

Horní Ředice (2. místo, 34 bodů) - hrající trenér Jiří Janoušek

1. Podzimní část budu hodnotit kladně, a to i přes dva poslední nezdařilé zápasy. Herně to bylo takové vyvážené, zkoušel jsem zapojit další styl formace, na který se kluci téměř ihned adaptovali a myslím, že je i bavil víc. Na jaře bychom chtěli v tom pokračovat. Velké plus u nás byl týmový duch, celou sezonu jsme táhli za jeden provaz a byli jsme za to hned v několika utkáních odměněni. Negativním faktorem byla zranění, nakupilo se nám jich hodně a ke konci nám již docházeli síly.

2. Letošní zimní příprava bude možná trochu náročnější než ta letní, ale nebude to nic, co by kluci nezvládli. V kádru moc změn dělat nechci, vidím to na maximálně dva odchody i příchody, ale uvidíme, o kluky je zájem, a když se rozhodnou odejít, tak já jim v tom bránit nebudu.

Lázně Bohdaneč (8. místo, 19 bodů) - asistent trenéra Martin Hundák

1. Podzimní část by se dala rozdělit na dvě části. První polovina byla ovlivněna zraněními a byla asi pro všechny výsledkově zklamáním. Druhá část už měla jak herně, tak bodově úplně jiné parametry, výsledky se zlepšily a podzim jsme zakončili ziskem solidních devatenácti bodů.

2. V zimě očekáváme kvalitní přípravu, zaměřenou na začátku hlavně na kondici, která je základem kvalitnější hry, tedy lepších výsledků a celkově posunutí tabulkou do horní poloviny, kam věříme, že kvalitou tymu patříme. Tím je úkol pro jarní část jasný. Co se týče změn v kádru. Určitě by bylo příjemné posílit aspoň o jednoho či dva hráče, ale to se bude řešit, podle možností, s vedením klubu.

Holice (9. místo, 19 bodů) - trenér Petr Kopa

1. S podzimní části nejsme vůbec spokojeni. Pouhých 19 bodu je málo a především prohraná domácí utkání s Prosetínem a Českou Třebovou nás hodně mrzí.

2. Pro zimní přípravu chceme doplnit stávající kádr o několik hráčů, které máme osloveny a kvalitně se připravit na jarní část sezony.

Pardubičky (11. místo, 16 bodů) - trenér Tomáš Mrázek

1. Co se týká podzimní části KP, nemůžu říct, že bych byl spokojen, ale zároveň ani nějak výrazně zklamán. Budujeme nový tým plný mladých hráčů, kteří se teprve dospělý fotbal učí a musím uznat, že v mnoha zápasech tento tým předvedl velmi slušný výkon. Byly ale také zápasy, kde jsme díky individuálním chybám zbytečně body poztráceli, nebo kde jsme nepředvedli výkon hodný přeboru. Sečteno a podtrženo, k úplné spokojenosti mi tak sedm bodů chybí. Citelně nás také poznamenala dlouhodobá zranění obou stoperů, se kterými jsme se, především v úvodu podzimu, těžko vyrovnávali. Jestli jsem ale s něčím výrazně nespokojen, jsou to venkovní zápasy, kde jsme získali pouze jeden jediný bod.

2. Zimní příprava pro nás bude, tak jako každý rok, velmi důležitá. Pro mladé hráče to bude ideální možnost posunout se ve výkonosti dále. Čeká nás 7 kvalitních přípravných zápasů a téměř 2 měsíce herních tréninků na UMT. Pevně věříme, že to bude na jaře znát. Co se týká posílení kádru, na tom intenzivně pracujeme a s některými hráči již jednáme. Zároveň věříme, že se z dlouhodobé marodky vrátí stopeři Vaníček se Špidlenem.

Přelouč (14. místo, 10 bodů) - trenér Leoš Cirkl

1. S umístěním A týmu být spokojeni nemůžeme. Body v tabulce nám chybí a často nás sráželi hrubé individuální chyby. Máme rozhodně na čem pracovat. Trápí nás fakt, že jsme nasbírali sedm remíz, protože některá ta utkání jsme měli zvládnout vítězně. Co se týče předvedené hry, tak jsme odehráli dobré špatné zápasy. Pozitivem vnímám, že z různých důvodů dostávali šanci mladší hráči, což pro jejich výkonnostní růst je jedině dobře.

2. Na jarní část vyhlížíme některé dlouhodobě zraněné hráče a věříme, že to oni budou našimi posilami. Jestli přijdou úplně noví kluci, tak to je ve hvězdách. Chceme rozhodně zachránit krajský přebor a uděláme pro to vše.

I. B třída - skupina A

Opatovice nad Labem (3. místo, 25 bodů) - vedoucí týmu Jiří Vondřejc

1. Podzimní část hodnotím velmi pozitivně, protože se nám podařilo splnit cíl, kterým bylo získání tolika bodů abychom se zbytečně nedostávali v jarní části pod psychický tlak, že bojujeme o udržení v soutěži.

2. V zimní přestávce chystáme oproti minulým rokům spoustu změn. Budeme hrát více přípravných utkání, soustředíme se na práci s našimi mladými odchovanci, budeme pracovat na doplnění týmu alespoň dvěma hráči. Po podzimu nám plánovaně skončil trenér Bohuslav Pech, jemuž bych chtěl velice poděkovat za úspěšnou, šestiletou spolupráci a těším se na novou s hrajícím trenérem Jirkou Černohubým. Věřím, že jaro bude podobně úspěšné a herně ještě kvalitnější než podzim. Doufám, že všem našim hráčům bude sloužit zdraví, protože to je základ ke splnění dalších cílů, kterých chceme v budoucnu dosáhnout.

Choltice (4. místo, 24 bodů) - trenér Jaroslav Vašíček

1. Podzim hodnotím úspěšně, protože jsme chtěli hrát v popředí tabulky, a to se nám podařilo. Ideálně jsme chtěli být do pátého místa, což jsme splnili. V průběhu sezony nám dost kluků občas chybělo a herní stránka byla jako na houpačce. To nic ale nemění na dobrém umístění týmu.

2. Začneme trénovat v polovině ledna. Budeme se snažit nabrat kondici běháním a posilováním. V únoru odjíždíme na soustředění, kde už se budeme připravovat i po herní stránce. Nějaké příchody jsou rozjednané, ale všechno je v začátku. Je těžké někoho sehnat, protože to je věc i finanční stránky.

Rosice nad Labem (6. místo, 20 bodů) - trenér Pavel Vrba

1. Já jsem nastoupil v průběhu sezony, kdy jsme začali docela dobře. Celkové hodnocení bude asi kladné, jelikož se pohybujeme uprostřed tabulky a ambice na postup nemáme. Je nutné ale říct, že naše výkony jsou jako den a noc. Doma hrajeme dobře, ale venku to je strašné. Dostáváme moc zbytečných "vlastních" gólů. V obraně nám to moc neklapalo, protože jsme kvůli zraněním a dalším okolnostem museli rotovat hráče. Tohle se snad pro jaro změní.

2. Rádi bychom posílili, jelikož v týmu nemáme skoro žádného mladého hráče. Ono je to pak znát, když na kraji hřiště se pohybuje dvacetiletý kluk. Příchody jsou tedy ve hře. Co se týče přípravy, tak začínáme začátkem léta a máme rozjednané i kvalitní přípravné zápasy, které nám pomohou se dobře nachystat na jarní část sezony.

Horní Jelení (7. místo, 18 bodů) - trenér Kamil Pecivál

1. Do podzimní části jsme vstupovali s ambicemi na umístění v lepší polovině tabulky. Kádr nám po úspěšné jarní sezoně zůstal kompletní, letní příprava byla podle plánu, nebyl důvod se bát. Bohužel z různých důvodů, jako zranění, pracovní záležitosti a různé vlivy, jsme zbytečně ztratili pár bodů, jinak by panovala větší spokojenost s tabulkou. Myslím, že ve většině zápasů jsme podávali solidní výkony, kdy kluci hráli dobře a samozřejmě nám něco nevyšlo, z toho je pak potřeba se rychle oklepat. V týmu se vytvořila kostra, musím říct, že někteří jsou na B třídu nadstandardní a zbytek kolem nich pak podávají kvalitní výkony. Věřím, že po kvalitní zimní přípravě se hned od začátku vyhnem bojům o záchranu, což je hlavní plán na jaro!

2. Zimní příprava bude dlouhá a náročná, dobře víme, že z ní pak můžeme těžit a proto věřím, že se budeme scházet v dostatečném počtu. Kádr bych chtěl na jaro minimálně udržet stejný a jestli se nám někoho podaří sehnat, aby měl chuť dojíždět, budeme rádi, ale sami víme, jak je to těžké v dnešní době.

Přelovice (11. místo, 12 bodů) - trenér Miloslav Petrlík

1. S podzimní částí spokojeni nejsme…

2. Doufám, že se nám v zimní části podaří dobře potrénovat a kvalitně se připravit na jaro. Co se týče příchodu nových hráčů, tak to zůstává otázkou.

Přelouč B (13. místo, 8 bodů) - trenér Ondřej Bendžík

1. Na startu sezony jsme si dali jako cíl, pohybovat se uprostřed tabulky, což se nám vzhledem k dosavadním výsledkům nepodařilo. S počtem bodů tedy rozhodně spokojeni nejsme. Naše hra v průběhu podzimu povětšinou snesla měřítko a nehráli jsme špatný fotbal. Avšak naším problémem byla produktivita, z které nám naopak soupeři dávali lekci. Do jarní části sezony se právě v tomto aspektu musíme výrazně zlepšit.

2. V zimní přípravě chceme i nadále pracovat s mladými hráči a budeme vyhlížet uzdravené hráče. Uvidíme, jak se bude vyvíjet personální situace v našem A týmu a věříme, že se v jarní části zvedneme i výsledkově.

Řečany nad Labem (14. místo, 7 bodů) - trenér Ladislav Chára

1. Podzim se nám hrubě nepovedl. Důkazem toho je postavení v tabulce a určitě se s tím nehodláme smířit. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom se vrátili zpět do hry. Všichni borci mi přislíbili, že se jejich přístup a morálka zlepší a já jim věřím.

2. Rádi bychom někoho přivedli do každé řady, ale je to velmi obtížné, někoho sehnat, aby jezdil na konec kraje a hrál zadarmo, protože nemáte tým kým doplnit z dorostu, který tady bohužel chybí. Na dlouhodobé marodce máme také tři velmi kvalitní hráče, kteří také chybí.