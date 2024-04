Leoš Cirkl (trenér Přelouče): "Hráči si dokázali, že za určitých podmínek fotbal hrát jde. Těch proher a remíz už bylo dost a konečně přišlo i naše vítězství. Tentokrát jsme si vytvořili i brankové příležitosti a dvě proměnili. Snad nás to povzbudí do dalších utkání a budeme pokračovat v dobrých výkonech. Hlavně doma máme co napravovat."

Lázně Bohdaneč - Pardubičky 1:0

Tomáš Jupa (vedoucí týmu Lázní Bohdaneč): "Hrál se naprosto vyrovnaný zápas s několika jasnými šancemi na obou stranách. Nikdo však nedokázal skórovat. V samotném závěru jsme byli důraznější ve vápně hostí a strhli vítězství na svou stranu."

Luboš Pilař (trenér Pardubiček): "V Bohdanči jsme odehráli hodně smolný zápas, většinu utkání jsme byli lepším týmem, vytvořili jsme si spoustu vyložených šanci, ale bohužel jsme je neproměnili, a jak už to bývá, domácí nás za to v 89. minutě potrestali a vstřelili vítězný gól, na který jsme už nedokázali zareagovat."

Svitavy - Moravany 2:0

Milan Bakeš (trenér Moravan): "Ve Svitavách jsme nedokázali navázat na výkon ze druhého poločasu minulého domácího utkání. Hlavně směrem dopředu se nám nedařila výstavba hry. Soupeř byl v řadě aspektech lepší a proto si body zasloužil."

Lanškroun - Holice 2:1

Petr Kopa (trenér Holic): "Nepříliš pohledné utkání za pěkného počasí. V prvním poločase se utkání odehrávalo mezi oběma vápny bez větších šanci, a tak se do kabin šlo za bezbrankového stavu. Ve druhé půli jsme však inkasovali hned na začátku po standardní situaci a přesto že se nám podařilo 5 minut před koncem po rohu vyrovnat, domácí nám opět ze standardní situace v nastavení bod sebrali."

Horní Ředice - Choceň 4:1

Jiří Obermajer (trenér Horních Ředic): "V sobotu proti Chocni jsme byli po celé utkání lepším týmem. V prvním poločase jsme se Václavem Morávkem ujali vedení a do přestávky Kubou Březinou zvýšili na 2:0. Ve druhé půli na začátku soupeř snížil z penalty. My jsme ihned odpověděli gólem Dana Machatého, který dále v 70. minutě přidal čtvrtý gól a tím jsme pojistili výhru na konečných 4:1. Když budeme pracovat na trénincích, určitě se takové výsledky budou dostavovat i nadále. Nesmíme však usnout na vavřínech."

Třemošnice - Libišany 1:2

Václav Kotal ml. (trenér Libišan): "Tato výhra je pro nás velmi cenná a važíme si jí. Nerodila se vůbec lehce. Náš brankář chytil penaltu. Díky větru jsme se ujali vedení a místo navýšení skóre nám zdatně hrající soupeř vyrovnal. Měli jsme ale mentální sílu, což rozhodlo. Hráčům děkuji a jedeme dál. Stále je co zlepšovat."

I. B třída

Horní Jelení - Přelouč B 2:0

Kamil Pecivál (trenér Horního Jelení): "K prvnímu jarnímu utkání k nám přijel soupeř,který nemá co ztratit a nějak to dohrát a my jsme se bohužel první poločas přizpůsobili nefotbalu. Bylo to bez pohybu,zájmu a každý spoléhal na druhého. Druhy poločas už trosku byl podle představ,začali jsme hrát a ke konci jsme nakonec dali i branky. Nakonec jsme rádi za vítězství a doufám,že se herně zvednem."

Ondřej Bendžík (trenér Přelouče B): "V improvizované sestavě jsme na horké půdě soupeře dlouho sahali po bodech. Po 80ti minutách vyrovnaného utkání s minimem šancí jsme nejprve vstřelili branku, která nám pro offside uznána. Nutno uvést, že chybně což následně uznal i pomezní rozhodčí. O dvě minuty déle zkušeně zakončil domácí Jedlička a poslal domácí do vedení. Náš celek tak musel všechny síly vložit do útoku. Z toho vzešla střela Vorla zpoza šestnáctky, která skončila na spojnici soupeřovi branky. Domácí pak v závěru využili brejk do otevřené obrany a zpečetili tak výsledek utkání."

Řečany nad Labem - Luže 1:3

Ladislav Chára (trenér Řečan nad Labem): doplníme

Opatovice nad Labem - Rváčov 2:0

Jiří Černohubý (trenér Opatovic nad Labem): "Přijel velice kvalitní soupeř a my jsme chtěli na Rvářov nastoupit ve velkém stylu. Chtěli jsme jim dát najevo, kdo je pánem. To se nám ale vůbec nedařilo. Vázla kombinace i hra. Nedodržovala se taktika, ale nějak nám to nešlo. Soupeř se pomalu dostával do mírné převahy. Hampl však ale vše vyřešil. Do poločasu jsme vsítili gól, kdy Filip Klouček obešel brankáře a zasunul míč do prázdné brány. V přestávce jsme si řekli, že je třeba zabrat. Bohužel jsme ale šli do deseti lidí. To nás paradoxně nakoplo ještě víc a po fyzické stránce jsme stíhali. Soupeři jsme nedovolili nic a v 90. minutě jsme s přehledem proměnili penaltu. Rád bych pochválil brankáře Hampla a obránce Jirku Černého. Nadstandardní, běhavý a bojovný výkon předvedl i střelec první branky Filip Klouček."

Rosice nad Labem - Stolany 0:2

Pavel Vrba (trenér Rosic nad Labem): doplníme

Choltice - Přelovice 2:2

Ladislav Vašíček (trenér Choltic): "První poločas nám absolutně nevyšel. Hráli jsme hodně nepřesně a nedokázali jsme podržet míč. Navíc v koncovce jsme několikrát selhali a soupeř nás za to potrestal. Přelovice šly do dvoubrankového vedení, což nás hodně mrzelo. V závěru jsme se zvedli a dokázali jsme vyrovnat. Z utkání tak bereme bod. Herně jsme byli lepší, ale produktivita nebyla na naší straně."

Miloslav Petrlík (trenér Přelovic): "Hrálo se vyrovnané utkání. Jen mě mrzí, že jsme nedokázali udržet vedení."