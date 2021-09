H. Ředice – Třemošnice 1:0

Tomáš Flachs, trenér Horních Ředic: „Do zápasu jsme chtěli vstoupit aktivně. Od prvních minut jsme to začali plnit, dobře jsme dostupovali a presovali hostující tým. Několik šancí jsme nevyužili, ve 34. minutě se připomněli i hosté a trefili břevno naší branky. Ve 40. minutě jsme konečně vstřelili gól. Po Rejfkově centru zakončil na zadní tyči dobře postavený Machatý. Potom už to bylo nahoru dolů. I ze začátku druhé půle jsme měli více ze hry a dobře kombinovali, ale udělali jsme i chybu v defenzívě, opět nás podržel Lindr. Tento moment Třemošnici nakopl, musíme uznat, že nás opticky přehrávala. Na body jsme se hodně nadřeli. Chválím oba týmy za předvedený výkon.“

Pardubičky – Holice 3:4

Luboš Pilař, trenér Pardubiček: „Po pravdě je pro mě hodně těžké zápas hodnotit. Divákům se musel zápas asi líbit, když padlo sedm gólů, ale já jsem hodně naštvaný za nezodpovědný přístup některých hráčů. Holice vyhrály naprosto zaslouženě, protože dokázaly plnit pokyny trenéra. A na rozdíl od některých našich hráčů si hosté nedělali na hřišti, co chtěli. Za to byli odměněni tříbodovým ziskem.“

Jiří Tesař, trenér Holic: „Podle mě se hrálo velice kvalitní utkání krajského přeboru. Pardubičky jsou fotbalový mančaft, hrálo se útočně z obou stran. Góly padaly většinou po chybách, které oba týmy dokázaly potrestat. Šancí jsme měli o něco více, tak si myslím, že jsme si tři body zasloužili. Skvělý výkon podal na naší straně Václavek, takticky jsme zápas celkově zvládli.“

Luže – Moravany 0:3

Miroslav Semerád, hrající trenér Moravan: „Utkání bylo o prvním gólu. My jsme měli několik standardních situací, domácí zase trefili břevno, ale o přestávce to bylo stále 0:0. Ve druhém poločase jsme naštěstí využili standardku a pak přidali ještě další dva góly. Toto vítězství musíme potvrdit doma. “

Rohovládova Bělá – Chrudim B 3:4

Jaroslav Novák, trenér Rohovládovy Bělé: „Chybělo nám osm hráčů. Těch důvodů bylo více: zranění, dovolené, účast na svatbě či disciplinární trest. K utkání jsem nominoval třináct lidí, jedním byl Martin Hloušek z béčka. Chtěl bych mu poděkovat, protože normálně za nás hráči rezervy nenastupují. Chrudim na nás vytasila asi dvacet mladých pušek, přesto jsme jí stačili. Kluci podali heroický výkon, ale bohužel nás srážely hrubé chyby. První a čtvrtý gól jde na vrub gólmana, zbylé dva góly se zrodily po minelách na polovině hřiště. Přesto jsme mohli poprvé bodovat, ovšem Kotajny v nastavení trefil jen břevno…“

I. A TŘÍDA

Libišany – Letohrad B 5:0

Petr Šmeral, hrající trenér Libišan: „I přes problémy se sestavou jsme fyzicky náročný zápas zvládli. Rozhodl náš zodpovědný výkon, který byl podpořen kvalitní hrou našich útočníků. Soupeř měl směrem dopředu slušnou kvalitu a díky svojí rychlosti byl neustále nebezpečný, ale naší pozornou hrou v obraně jsme ho nepustili do vyložené šance. Chválím Fidru, Chmelíka a Bukače.

Přelouč – Ústí n. O. B 1:0

Leoš Cirkl, trenér Přelouče: „První poločas jsme chtěli hrát aktivně, ale soupeř nám toho moc nedovolil. Naopak nás dvakrát podržel Šutovec, jenom jeho zásluhou byl poločas bez branek. Druhý poločas se hrál za naší optické převahy, ale šance nepřicházely. Věděli jsme, že utkání bude o jedné vstřelené brance. Nakonec v závěru rozhodl Vančura. Za důležité tři body chválím celý tým, vynikli Šutovec a Vančura.“

V. Mýto B – L. Bohdaneč 0:0

Tomáš Jupa, sekretář Bohdanče: „Remíza je pro nás rozhodně ztrátou, ale víc než ztracené body nás zarazilo, co všechno jsou domácí ochotni udělat a co lze vidět u týmu hrajícího divizi. Poslali nás se svým rezervním týmem hrát na hřiště asi 4. kategorie, kde bylo pouze bláto, úplné oraniště, chyběla časomíra, sítě byly svázané dráty. O chování přítomných fanoušků je škoda psát… Hřiště změnilo fotbal v boj hrozící zraněním a zabránilo veškeré fotbalovosti. Zranil se nám hráč, rezultovaly z toho i dvě žluté a tedy červená karta pro našeho obránce po dvou nešťastných zákrocích. V brankovišti se nedalo kombinovat, natož zakončovat. Vrcholem všeho bylo, že nám pořadatelé po tomto zápase v blátě nepustili ve sprchách teplou vodu. Slovy hlavního pořadatele si za to můžeme sami a máme se vrátit do I. B třídy, tam se prý třeba umyjeme… Jinak v zápase jsme byli jasně lepší a nevyhráli jen díky neproměněným šancím. Škoda. Naši kluci by si to za odolnost zasloužili.“

Rosice nad Labem – Jiskra 2008 1:0

Jiří Tesař, trenér Rosic nad Labem: „V první půli jsme soupeře přehrávali, vytvořili jsme si šance, ale bohužel neskórovali. Povedlo se nám to až v 59. minutě. Soupeř měl taky nějakou šanci, ale udrželi jsme to, těsná výhra je podle mě spravedlivá. Hodně sil nás stálo právě neproměňování šancí. I když nejsme kompletní, tak jsme zápas odmakali. Pochvala patří všem. Velice dobře pracovala obrana, kterou v utkání řídil Jirka Růžička.“

I. B TŘÍDA

Svratouch – Řečany 2:2

Ladislav Chára, trenér Řečan nad Labem: „Měli jsme v plánu si ze Svratouchu odvést minimálně bod. Ten jsem si také přivezli, ale průběh hry tomu vůbec neodpovídá. Hned ve třetí minutě si Hostinský udělal výlet k vápnu domácích a po sklepnutí Kašprišina trefil nechytatelně do šibenice. Pak se trefil Bank po odraženém míči tvrdě k tyči. Domácí se tlačili ke korekci do poločasu, ale byli jsme to my, kdo mohl dílo dokonat. Druhá půle byla z naší strany o něco méně dobrá, přesto jsme měli dalších pět příležitostí vsítit rozhodující branku. Bohužel se stalo to, co ve třech předchozích utkáních. Ztratili jsme vyhraný zápas. Začalo to chybou při odkopu a následnou penaltou, kterou však Skřivánek lapil. Jenže to nebylo asi dostatečné varování a po nedůrazném odkopu jsme namazali soupeři. To už zbývalo deset minut, postupovali jsme v pěti na gólmana a stopera, ale řešení bylo katastrofální. Přišel trest v poslední minutě. Ve vápně jsme po naší teči neuhlídali soupeře, který se štěstím a po odrazech trefil našeho hráče tak nešťastně, že to byl vlastní gól.“

Chvojenec – Přelovice 1:1

Tomáš Burkovič, sekretář Chvojence: „Přijel k nám velmi kvalitní soupeř z Přelovic, který hrál s velkým nasazením po celý zápas. Naši hráči se tomuto nasazení dokázali vyrovnat a po gólu Stárka jsme šli do vedení. Ve druhém poločase nás soupeř od začátku přehrával, přestože hrál v oslabení. Remíza je spravedlivá, ale ztráta vedení a dvou bodů nás samozřejmě hodně mrzí.“

Miloslav Petrlík, trenér Přelovic: „Z kraje zápasu jsme si vytvořili nějaké šance, které neskončily brankou. A jak se stává, domácí nás potrestali. Ani druhý poločas nezačal nejlépe, když v 55. minutě nám byl vyloučen hráč. I v deseti jsme soupeře přehrávali, bohužel jsem dokázali vstřelit jen jednu branku.“

Skuteč – Choltice 3:0

Luboš Vorlíček, trenér Choltic: „Soupeř byl lepší a důraznější. Už po zápase kluci říkali, že to nemělo tu šťávu. První poločas jsme odehráli celkem dobře a potřebovali zvládnout úvod druhé půle. Jenže to se nepovedlo, domácí rychle skórovali. Potom už chodili do přečíslení, navíc využili standardku a přidali i třetí gól. Nám bohužel chyběli tři hráči ze základu, a to je v našem týmu znát. Z té původní zálohy mám zůstal jen jeden, což se projevilo. Ale jedeme dál, nic si z první prohry neděláme. Máme další zápasy před sebou.“

H. Jelení – Prosetín 1:3

Rostislav Kchop, trenér Horního Jelení: „Soupeř nás od úvodních minut začal mačkat a v podstatě presoval celý první poločas. Vcelku jsme i odolávali a kapitulovali pouze jednou po opakované střele. My jsme se dostali pouze do náznaků šancí. Druhý poločas jsme chtěli s výsledkem něco udělat, bohužel přišla studená sprcha v podobě druhého gólu soupeře. Věděli jsme, že Prosetín nemůže vydržet nasazené tempo celý zápas a začali se více tlačit dopředu, z čehož vyplynul zasloužený gól a možné drama do konce. Bohužel, vzápětí jsme si nechali dát třetí gól a pak už to bylo hodně těžké. Více jsme otevřeli hru, byli nebezpečnější, ale nedokázali kvalitně zakončit, nás naopak od inkasovaných dalších gólů zachránil gólman Simon. Přijel k nám velice kvalitní soupeř, který má poskládané mladé pušky okolo matadora Vodvárky a rozhodně jim to funguje. My jsme zahráli asi na hranici našich možností, kluci nechali na hřišti všechno.“ (re)