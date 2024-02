Začněme okresním přeborem, kterému po podzimu králuje tým rezervy Pardubiček s 33 body, ale pozor, situace je vyrovnaná a rozhodnuto utrčitě nic není. Na druhém místě jsou se ztrátou jednoho bodu Holice B a třetí místo zatím obsazují Sezemice s jednatřiceti body. Fanoušci se tak mohou těšit na napínavý boj o postup do I. B třídy. Situace na druhém pólu tabulky je přece jen o trochu "jasnější", ale v tříbodovém systému je rozdíl smazán hned. To si uvědomují v Dražkovicích, kde s pěti body ztrácí čtyři body na předposlední Starý Mateřov a Chvojenec.

Ve III. třídě si odnesly titul půlmistra Nemošice, které si drží náskok dvou bodů před druhými Dašicemi a tři body před třetími Valy. Naopak na konci tabulky se nedaří rezervám krajských celků. Poslední místo po podzimu patří Lázním Bohdaneč a předposlední Cholticím. Bodový rozdíl je však minimální a jarní boje tak slibují zajímavou podívanou.

Závěrem se podíváme i na situaci ve IV. třídách. Ve skupině Holicka zatím vévodí Lány na Důlku s tříbodovým náskokem před Mněticema. Naopak konec tabulky obsazují s pouhými dvěma body Litětiny.

Ve skupině Přeloučska si titul krále podzimu odnesli fotbalisté z Rybitví. Ztrátu pouhého jednoho bodu na vedoucí pozici mají hráči Semína. Na posledním místě pak přezimovaly Jankovice.

Start jarních fotbalových soutěží na Pardubicku pečlivě vyhlíží i představitelé svazu. Jedním z nich je i sekretář OFS Pardubice Lukáš Ouředník, který věstí zajímavou podívanou na fotbalových kolbištích.

"Očekávám tradičně zajímavé jaro. Zejména boj o vítězství v Okresním přeboru mužů slibuje zajímavou podívanou. Stejně tak ve III. třídě je na dvě postupová místa pět adeptů," říká.

Člověka hned napadne doplňující otázka. Na jaká střetnutí se diváci mohou nejvíce těšit?

"Jak jsem již uvedl v odpovědi výše, tak to budou zejména vzájemné zápasy prvních tří týmů OP, tedy Sezemic, Pardubiček B a Holic B. Na podzim jsem osobně viděl duel Sezemice - Pardubičky B a velmi mě potěšil. Na to, že šlo v danou chvíli o první místo, tak se hrál pohledný zápas před slušnou návštěvou, místy důrazný, ale vše fair play a bez přehnaných emocí. Po zápase si všichni podali ruce, k čemuž přispěla i trojice sudích. Takových zápasů bychom si asi všichni přáli více. Hodně zajímavé budou jistě i zápasy Okresního poháru, jehož finále by se znovu mělo uskutečnit na ligovém pažitu v CFIG Areně a to je velké lákadlo pro všechny," zve předběžně fanoušky Lukáš Ouředník.

Podzimní část poznamenala jedna nešťastná událost, kdy při posledním kole IV. třídy Přeloučska se fotbalisté Zdechovic a Starých Čívic poprali přímo na hřišti. Jaké bude střetnutí těchto rivalů na jaře?

"Podzimní zápas těchto soupeřů ve IV. třídě Přeloučsko je přesně ten zápas, který nikdo vidět, ani hrát nechce… Myslím si ale, že jarní odveta proběhne v klidu, neboť ti největší hříšníci jsou v trestech. Určitě je navíc v plánu nasazení trojice rozhodčích, včetně dohledu z vedení OFS," předesílá Ouředník.

Zpátky ale k trochu příjemnějším záležitostem. Vítězové jednotlivých soutěží mají samozřejmě právo postoupit o soutěž výš a je tedy otázkou, zda budou týmy mít zájem jít nahoru…

"Ohledně postupů a sestupů je jasný klíč v našem Rozpisu soutěží. O postup výše z OP a III. třídy je dle mých informací z klubů na předních místech zájem. Nejistý je v poslední době postup ze IV. tříd do III. třídy a mám obavy, že tomu tak bude i letos po konci sezony. I když bych se rád mýlil a potěšilo mě, kdyby vítězové soutěží nahoru šli," doufá.

V neposlední řadě je třeba otevřít otázku ohledně rozhodčích. Situace je ve většině fotbalových svazích kritická, ale Pardubice se mohou těšit z poměrně velké základny sudích, kterou zdárně v nominacích doplňují o tu z kraje.

"Podzimní část okresních soutěží zvládla naše KR obsadit velmi dobře, i když některé termíny byly exponované, tak jsme obsadili prakticky všechny zápasy od mužů po starší žáky. Někdy i s pomocí kraje, ale tak by to mělo být. To nám mohou jiné okresy závidět. Pro jaro nám však skončilo pět rozhodčích. Důvodem jsou zdravotní trable, či nechuť pokračovat zejména vzhledem k nevhodnému chování jedinců hlavně v nižších soutěžích… Doplnit tento počet nebude jednoduché a může to způsobit, že ne všechna utkání OP či III. třídy budou automaticky po třech," upozorňuje sekretář OFS Pardubice, který závěrem přidává ještě slova chvály na Komisi mládeže:

"Rád bych ještě zmínil kvalitní práci Komise mládeže OFS Pardubice, která pořádá turnaje přípravek, jak halové, tak venkovní finálové. Stejně tak tréninkové jednotky a kempy pro kategorie okresních výběrů a to nejen chlapců, ale i dívek. A navíc na všech akcích obsazují výběry OFS přední místa."