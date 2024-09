"Mám pomalejší rozjezdy, ale pak to vždycky doženu na konci soutěže. Loni jsem dal v posledním podzimním zápase v Dřítči dokonce sedm gólů," vrátil se Josef Vrátil k výjimečnému sportovnímu počinu, který se vidí málokdy. "Čtyři, pět gólů se občas povede. Ale teď jsem měl šňůru, kdy jsem dva zápasy gól nedal."

Všechny góly na Slovanech padly díky nahrávkám za obranu. "Pardubice nás v prvním poločase ohromně tlačily. Držení míče mohlo být tak 80 na 20 % a my hráli jen na brejky," přiznal na rovinu živnostník, kterého můžete vidět na střechách v pardubickém kraji, kde ve své rodinné firmě střechy vyrábí nebo pokládá. "Hned ale v první minutě se nám podařilo nacentrovat a domácí si dali vlastní gól. Pak jsme utekli a z brejku dali další gól a vedli jsme už 2:0," popsal další průběh utkání Vrátil.

"Slovany pak snížily a tlačily nás tak, že to vypadalo, že budeme ještě rádi za remízu. Ale ve druhém poločase se to zlomilo, a jako by jim došly síly. My ve druhém poločase stále hráli na brejky. Dá se říci, že jsem čtyřikrát utekl a dal čtyři góly," popisoval dále poměrně lakonicky jeden z nejlepších kanonýrů okresu. "Běžel jsem sám na gólmana, který dost vybíhal, takže mi to hodně zjednodušil," řekl skromně obdivovatel Cristiana Ronalda, Davida Beckhama a Lukáše Haraslína ze Sparty, který si na oko postěžoval, že má v týmu až moc slávistů.

Ve Vysokém Chvojnu se nosí do kabiny láhev něčeho dobrého jen, když má někdo narozeniny, jinak si na nějaké poplatky nebo pokuty nepřijdete. "Kdybych musel platit v kabině za góly, tak by mě to asi brzy přestalo bavit," řekl s úsměvem šutér ze 4. třídy na Holicku.

Před roky hrával B třídu v Horních Ředicích, které dnes hrají divizi. Ale když založil rodinu, na fotbal už nebylo tolik času, tak se vrátil do rodné vsi.

"Určitě bychom letos chtěli postoupit. Máme nové zázemí, nové kabiny. Chvojno dlouho nic nedokázalo, ale letos to vypadá, že máme dobře nakročeno. Děláme pro to všechno, tak to snad vyjde," netajila se osobnost kola postupovými ambicemi svého oddílu.

Josef Vrátil je i přes své gólové úspěchy týmový hráč a vzpomíná i na trenéra: "Náš trenér Martin Brouček v sobotu oslavil kulaté 50. narozeniny, tak mu ješte jednou přeji i za celý klub všechno nejlepší!"

Lidi ve Vysokém Chvojně fotbalem žijí, a když se hraje, přijdou své chlapce i podpořit. "Největší fanynkou je ale moje maminka, která všechny mé góly prožívá a oslavuje," prozradil Josef Vrátil, kdo je jeho největší fanoušek. "Maminka mi už odmala mapuje mou fotbalovou kariéru. Už když jsem začínal v Holicích, tak mě vozila na fotbal a koukala na každý zápas," poděkoval střelec své mamince za to, jak mu pečuje o fotbalovou kroniku a jak ho podporuje.

Fotbalista už má sám rodinu a devítiměsíční holčičku a staršího synka. Ten už pomalu vykračuje v jeho šlépějích. Je mu sice teprve 2,5 roku, ale už si rád kopne do míče. Jestli z něj vyroste druhý Ronaldo, Haraslín, nebo Vrátil, na to si ve Vysokém Chvojnu budou muset ještě pár let počkat.