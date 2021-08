Jediný bod. Domácí celky se ukázaly v premiérovém kole okresního přeboru jako štědří hostitelé. Prohráli hned šest zápasů. Jeden bod za remízu vydolovaly pouze Mikulovice.

Největší výprask si odnesly do kabin Ostřešany a Sezemice. Pětku jim nasázely Opatovice a ve druhém případě Bukovka. O něco lépe dopadla Křičeň, která nestačila na spojený tým moravanské rezervy s dašickým áčkem. A také Újezd. Na jeho hřišti dominoval Srch, který se do nejvyšší soutěže poroučel dobrovolně z I. B třídy. Dříteč držela krok s Rovní jen v prvním poločase. Podobně na tom bylo přeloučské béčko. To dokonce nad Starým Mateřovem vedlo.

Okresní přebor

Dříteč – Roveň 2:4 (2:2). Branky: 21. Klofanda, 43. Balog – 18. Mile, 36. Hofman z penalty, 50. Pekárek, 82. Milan Machatý. Mikulovice – Rohoznice 2:2 (2:2). Branky: 28. Štěpán, 34. vlastní – 4. Školník, 30. Gočaltovský z penalty. Újezd A – Srch A 1:4 (0:3). Branky: 87. Homba –44. a 68. Dušek, 10. Kuchta, 18. Kopecký. Ostřešany – Opatovice nad Labem 1:5 (1:2). Branky: 32. Krigovský – 18. a 52. z penalty Černý, 33. Perůžek, 79. Jakub Richter, 88. Robin Richter. Sezemice – Bukovka 1:5 (0:4). Branky: 62. T. Kašpar – 7., 25. a 43. Abbrent, 41. Jičínský z penalty, 65. V. Branský. Přelouč B – Starý Mateřov 1:2 (1:1). Branky: 24. Pokorný – 44. Nägele, 53. Hlaváček. Křičeň – Moravany B/Dašice 1:4 (0:2). Branky: 75. Kuric – 34. a 56. Švadlenka, 36. Kosina, 46.z penalty Bakeš.

Koberce Strnad III. třída

Valy – Lázně Bohdaneč B 2:2 (1:0). Branky: 4. Jezdinský, 12. Dostál – 65. Musil, 89. Kvapil. Lány na Důlku – Tetov A 1:4 (1:2). Branky: 44. Kaplan – 4. Šebek, 26. Trojáček, 56. Louda, 66. Kunar. Pardubičky B – Dražkovice 2:1 (0:1). Branky: 88. Ficek, 90.+1 Hátle – 3. Nguyen. Dašice B – Rohovládova Bělá B 3:0 (0:0). Branky: 64. Hegar, 87. Kučera, 90. Bidlo. Torpedo Pardubice – Staré Hradiště 4:6 (1:4). Branky: 67. a 71. Poláček, 27. Sládeček, 48. Roman – 10. a 34. Buš, 8. Havlík, 40. Kasal, 81. Večeřílek, 90. Patrik Blažek. Ostřetín – Jaroslav 5:4 (2:2). Branky: 9. a 68. Horák, 20. a 46. Pinkas, 77. Liška – 24. a 53. Jirout, 27. Mrštík, 78. Vopařil. Býšť – Holice B 3:4 (2:3). Branky: 33. Cink, 37. Matyáš, 82. Jirásek – 9. Bureš, 40. Kopřiva, 45. Kovařík, 84. J. Krpata.

Trofeje.CZ IV. třída Holicko

Litětiny – Staré Ždánice 2:6 (1:2). Branky: 18. a 66. z penalty: Komárek – 44., 54. a 85. Neugebauer, 28. a 47. z penalty Lakatos , 89. Zdichynec. Opatovice nad Labem B – Paramo Pardubice 1:1 (0:1). Branky: 50. Blažek z penalty – 39. Pospíšil. Vysoké Chvojno – Veliny 0:3 (0:2). Branky: 16. Faltys, 43. Koubek, 75. Sedlák. Starý Mateřov B – Horní Ředice B 2:3 (1:0). Branky: 12. Vašíček, 56. Nägele – 58. a 72. z penalty Škaloud, 81. Jirout. Dříteč B – Mnětice 1:8 (0:4). Branky: 78. Frinta z penalty – 27. Víšek, 35. a 65. Víšek, 39., 50. a 89. Tláskal, 14. Závorka, 88. Doležal. Slovany Pardubice – Popkovice 3:1 (2:0). Branky: 39. a 80. Hunka, 5. Ilovský – 25. Krátký.

Pernštejn IV. třída Přeloučsko

Kojice – Rybitví 1:1 (0:0). 65. Moravec – 89. Píša. Zdechovice – Jankovice 3:1 (0:1). Branky: 43. Novák – 79. Vinarčík, 80. Motyčka, 82. Zitta. Řečany n. L. B – Semín 4:4 (2:3). Branky: 33. a 36. z penalty Novotný, 83. Chára, 88. Bukovič – 10. a 30. Vojáček, 37. Král, 63. Vosáhlo. Přelovice B – Újezd B 6:2 (2:0). Branky: 56. a 89. Kloboučník, 34. Uhlíř, 44. Biben, 50. Hladík, 80. T. Staněk – 84. Zahradník, 87. Svoboda. Staré Čívice – Tetov B 3:2 (2:1). Branky: 7. a 79. Ungureanu, 13. Málek – 34. Semenec, 46. Trojáček. Selmice – Lipoltice/Přelouč C 2:4 (1:1). Branky: 14. vlastní, 88. Pelant – 43. Flégr, 52. Rokyta, 66. Oliva, 76. Rokyta. Choltice B – Srch B 1:3 (1:2). Branky: 35. Šrámek – 16., 37. a 85. Budescu.