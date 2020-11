Šest dekád. A skoro stejně odsloužil ve svém milovaném fotbale. Jiří Zackl oslavil šedesátiny.

Není tráva jako tráva... Před deseti lety nebylo v bohdanečském areálu přes vzrostlý plevel pomalu vidět ani bránu. Parta tamních nadšenců se rozhodla, že fotbal, který vznikal v lázeňském městě kolem roku 1918, nenechá zašlapat do země. | Foto: archiv Jiřího Zackla

V Bohdanči začínal s fotbalem již jako žák. Po vojně hrál v Přelovicích. Odtud se do Bohdanče v devadesátých letech vrátil jako trenér žáků a dorostu. Současně s dorostem trénoval muže v Přelovicích. V roce 1995 nastoupil do FK Pardubice k žákům. Poté přišla pozvánka k trénování mužů v jeho rodných Kratonohách. Poté nabral směr Kosičky. Po třech letech přešel do Chlumce nad Cidlinou. Další cesta vedla do Přelouče. Současně tam trénoval i žáky. Následoval přesun do Rosic nad Labem, nicméně v tu dobu se rozjížděla obnova bohdanečského fotbalu. Tak se vrátil. V lázeňském městě byl u zrodu čtyř mládežnických týmů a jednoho dospělých. U dorostu působil další dva roky. S dorostenci a staršími hráči áčka posléze založili v Bohdanči béčko, u kterého je doteď.