Jako v lize. Letos chytili životní šanci za pačesy fotbalisté z Býště a Újezdu

Jednou za sezonu, ale také jednou za život. Okresní fotbalisté si mohou zahrát v CFIG Areně v jediném možném případě. Ve finále Poháru předsedy OFS Pardubice. I když ještě jedna možnost by tam byla. Z nejnižších soutěží vylétnout do té nejvyšší. To je ale nereálné, takže po celou sezonu usilují o jednodušší variantu. Letos tažení až do finále dotáhli ze šestnáctky přihlášených hráči Újezdu a Býště.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V loňském finále si vyzkoušeli prvoligové prostředí fotbalisté Křičeně (v červeném) a Dříteče. | Foto: Petr Hrnčíř