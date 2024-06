Újezd je jeho srdcovka. V jeho dresu sváděl bitvy v krajské soutěži. Nesmlouvavý obránce, který neuhnul v žádném souboji. Po skončení kariéry se přesunul do role funkcionáře. Jiří Zima vykonával i funkci předsedy. Momentálně zastává post sekretáře. Na papíře. Jinak mu nedělá problém posekat hřiště. V čestných prostorách CFIG Areny mohl být na své následovníky při výhře 3:1 nad Býští pyšný. A možná, že zalitoval: Proč mi není o patnáct let míň? Ono zahrát si na prvoligovém stadionu se nepoštěstí každému. Spíše málokomu…

"Pro kluky to byl vrchol sezony a dá se říct, že také vrchol kariéry. S kým jsem se bavil, tak se každý hrozně těšil. Už jenom na to, že se ocitnou na ligovém pažitu. Navíc věděli, že podpora našich fanoušků bude určitě vyšší než na mistrovském, byť obyčejném zápase. To, že jsme vyhráli byla pověstná třešnička na dortu," říká Jiří Zima v rozhovoru pro Pardubický deník.

Jiří Zima, duše újezdského fotbalu.Zdroj: klub

Třešnička na dortu

Když za pět let uslyšíte, kdy ještě určitě nestačíte dojít do ligových soutěží, že Újezd vyhrál zápas ve CFIG Areně. Co vám prolétne hlavou?

(pousměje se) Vzpomenu si na nádhernou kulisu na nádherném stadionu, kde si kluci zahráli jako jeden tým. A také na mediální odezvy. O zápas byl zájem v celém okrese. Utkání bylo velmi sledované. Kluci si to užili, fanoušci si to užili. My to bereme jako odměnu za poctivou práci, kterou na té naší malé vesnici odvádíme.