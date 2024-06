Síň slávy pardubického okresu se plní. No plní. Na zdi vítězů, kteří pohár pozvedli v CFIG Areně, jsou teprve dva, ale založení tradice je neoddiskutovatelné. Štafetu po loňském premiantu, kterým se stali fotbalisté Křičeně, převzal Újezd. Ve finále Poháru předsedy OFS Pardubice zdolal Býšť. Kurzové překvapení se tak nekonalo, když více branek nastřílel tým z vyšší soutěže. Zjednodušeně řečeno: okresní přebor vyzrál nad třetí třídou. I když v příští sezoně by se měly oba celky střetnout v mistrovských zápasech.

Finále Poháru předsedy OFS Pardubice zvládl vítězně Újezd (v červeném). Těsně pod vrcholem zůstala stát Býšť. | Foto: Petr Hrnčíř

Finále Poháru předsedy OFS Pardubice TJ Sokol Újezd – SK Býšť 3:1 (1:0). Fakta – branky: 24. a 46. Homba, 83. Molnár z penalty – 76. Pokorný. Rozhodčí: Nekvapil – Štoček, Rázek. ŽK: 3:3. Diváci: 535.

TJ Sokol Újezd: Jandák - Mrhal, Chlumecký, Zounar, Molnár - G. Bendig, Rozsévač (46. Vohralík, 79. J. Bendig), Gočaltovský, Urbanec (74. Norek) - Ovečka (70. Linha), Homba. Trenér: Jaroslav Mudroch.

SK Býšť: Blažek - Voj. Lanžhotský, Vl. Lanžhotský, Matyáš (46. Kroupa), Kolín (46. Forgo) - Zahradníček (68. Vohradník), Mejzlík, Štross (46. Pokorný), Tomášek (72. Cink) - Jan Jirásek, Jak. Jirásek. Trenér: Jiří Cink.

Probudil se v nejlepší čas. Nejlepší střelec Újezdu v okresním přeboru neprožívá povedené jaro. Vše si vynahradil ve finále poháru. Odzátkoval nulové skóre a pak soupeře dorazil gólem ze šatny. Lépe řečeno soupeř mu ho daroval na zlatém podnosu.

Oba týmy se na „letišti“ několik minut hledaly. Postupem času převzal iniciativu Újezd a svou převahu korunoval otevírací brankou. Homba převzal milimetrový pas a milimetrovým lobem přehodil Blažka. Více loženek první půle ale nepřinesla. O poločase hosté (podle zápisu) spřádali plány na zdramatizování utkání. Jenže veškerá strategie okamžitě padla. Po kardinální chybě se dostal k míči Homba, a ten se v takových situacích nemýlí. Býšť ale nechtěla být zapsána do historie jako tým, který v CFIG Areně nenapnul síť. A tak napnula všechny síly do útoku. Mezi třemi tyčemi však vládl Jandák, který si naopak chtěl odnést z prvoligového trávníku vychytané čisté konto. Jako jeho „předchůdce“ Antonín Kinský v dresu FK Pardubice. Střely z hranice šestnáctky mazácky likvidoval. Nulu ale neudržel. Nenašel totiž zákrok na cizelérsky provedený trestný kop Pokorného. Tým z Holicka se vrhl do útočení, a nechával pootevřená zadní vrátka. Po jednom z brejků musel hasit za cenu faulu. Penaltu Molnár proměnil, čímž vystřelil svůj Újezd k pohárovému nebi…

Kromě toho, že papírový favorit splnil svoji roli a Přeloučsko porazilo Holicko, zvítězila obec s menším počtem obyvatel. Logicky tak měli fanoušci Býště ve více než pětistovkovém publiku více hlasů.

Ohlasy z CFIG Areny

Jiří Zima, sekretář a bývalý dlouholetý hráč TJ Sokol Újezd:

"Předně musím říct, že pro kluky to byl vrchol sezony a možná i fotbalového života. Všichni se na zápas těšili. Vlastně se těšili už jenom na to, že si zahrají na ligovém trávníku. Věděli dopředu, že i podpora fanoušků bude vyšší než na normální zápas. Jinak jsme byli kapku lepší. Minimálně, co se týče kombinace. Začátek byl z obou stran opatrnější, protože nikdo nechtěl nic zkazit. Postupně se utkání dostávalo do vyšších otáček. A vývíjelo v náš prospěch. Zaslouženě jsme šli do vedení, které jsme navýšili po hrubce beka. Gól nám doslova věnoval. Jenže jsme přestali hrát, a nebo i soupeř se zlepšil, a začal hrozit víc a víc. Snížil, víc jsme však nedovolili. Definitivní klid do našich řad přinesla penalta. Pak už se to dohrálo podle našich not a mohli jsme slavit."

Jiří Cink, trenér SK Býšť:

"Největší euforii jsme si zažili při postupu přes Srch. Finále jsme si přišli jenom užít. Na hráčích ale byla znát nervozita z velkého zápasu. Pro většinu těch kluků se jenalo o životní utkání, které si už pravděpodobně nikdy nezahraje.Co se týče samotného průběhu, tak si myslím, že nás nakopla chyba před druhým gólem. Podle mě se změnil obraz hry. Začali jsme soupeře tlačit. Snížili jsme a sahali po vyrovnání. Rozsekla to hodně sporná penalta v závěru. Nicméně celkové druhé místo bereme jako velký úspěch. Vždyť jsme na cestě pohárem vyřadili tři soupeře z okresního přeboru, včetně Srchu, který byl v nejlepší formě. Díky tomu jsme si mohli zahrát finále na takovémhle stadionu. Musím také zmínit naše fanoušky. Odhadem jsme měli v aréně tři sta lidí. Obec vypravila autobus a zbytek dorazil po vlastní ose. Tu nádhernou kulisu tvořili hlavně naši fanoušci."

Lukáš Ouředník, sekretář OFS Pardubice:

"Celou akci lze pokládat za velmi vydařenou, kdy se hrálo před početnou diváckou návštěvou. Samotné utkání mělo sportovní kvalitu. I díky účasti členů OFS, partnerů a pozvaných hostů včetně zástupců obou obcí měla akce i společenský přesah. Mimo jiné před záapsem došlo k rozloučení s bohatou rozhodcovskou kariérou Josefa Ledajakse. O přestávce pak zástupci Sokola Semín obdrželi pohár za vítězství ve IV. třídě Přeloučsko a dále byli do Síně slávy OFS uvedeni pánové Karel Kotera (SK Popkovice) a Josef Huňáček (Sokol Semín)."