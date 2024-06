Sezemice odřízly Srch, na Pardubičky však před posledním kolem ztrácejí dva body

Jde se do finále. A v závěrečném kole okresního přeboru je stále o co hrát. Na špici. Sezemičtí fotbalisté v neděli v přímém souboji o druhé místo, a při správné konstelaci hvězd i první místo, celkem přesvědčivě přehráli Srch. Jenže hvězdy jim nakloněny nebyly, protože rezerva Pardubiček si pohlídala výhru na půdě posledních Dražkovic. Ty do třetí třídy doprovodí Ostřešany a Starý Mateřov. Shodou okolností oba týmy si utkání předehrály o druhém květnovém svátku, protože v Ostřešanech dostaly přednost oslavy stoletého výročí existence klubu.

Újezd se pro zbytek sezony naladil vítězstvím v Poharu předsedy OFS Pardubice. | Foto: Petr Hrnčíř