Trhák druhé poloviny letošní sezony. Celý okres čekal na chvíli, kdy se v přímém souboji o postup do krajských soutěží porvou dva giganti letošní sezony. Den D nastal v neděli 2. června. Domácí béčko Pardubiček porazilo Sezemice a sebralo jim post bosse přeboru. Ve hře o postup ještě zůstal Srch, který zdolal Mikulovice. Na druhém konci tabulky předvedl totální zhroucení Starý Mateřov, který v poslední desetiminutovce ztratil s Rovní tříbrankový náskok. Naopak rázný krok k záchraně učinila Křičeň, když rozmetala papírového favorita z Holic.

Pardubičky B (v modrém) zvítězily ve šlágru jara nad Sezemicemi a přeskočily je v tabulce. | Foto: Petr Hrnčíř

Dvě utkání okresního přeboru musela být odložena, respektive nebyla odehrána (ve výsledkovém servisu označena jako 0:0). V prvním případě sobotní déšť proměnil hřiště ve Chvojenci tak, že se Ostřešany mohly otočit a jet domů. To derby Přeloučska nezačalo z jiného důvodu. Rohoznice se na dvacetiminutový úsek do Újezdu ani nevydala.

Bukač naprázdno, Rolinek otáčel

Trhák kola. Trhák měsíce. Trhák jara. Pardubičky B hostily Sezemice a věděly, že musí za každou cenu vyhrát. Před víkendem totiž ztrácely na soupeře bod. Po výhře 2:0, pod kterou se podepsaly Krejčí a Müller, mají postupový osud ve svých rukou. Kromě cenného vítězství domácí jistě těší fakt, že udrželi na uzdě střeleckého mága s prvoligovými zkušenostmi Bukače.

Na návrat do krajské I. B třídy může pomýšlet Srch. Ten si výhrou 5:2 nad Mikulovice udržel nějakou šanci. I když v tomto případě není moc pravděpodobné, že se naplní rčení: Když se dva hádají, třetí se směje. Na otevírací branku hostů zareagoval dvěma góly a bleskovým obratem před přestávkou hokejový mistr světa Tomáš Rolinek.

Ostatní už nemají šanci rozrazit krajská vrata. A podle toho to vypadalo. Holická rezerva, která okupuje čtvrté místo v tabulce přijela do Křičeně na výlet. Domácí potřebovaly tři záchranářské body jako sůl a hosté opravdu sůl do jejich sezonních ran nepřisypali. Soupeře sestřelil hattrickem Rež.

Stejně bodů jako Křičeň měl před víkendem také Starý Mateřov. Nicméně na tom byl hůře, protože už má sehráno o jedno utkání více. Problém byl ale v tom, že nehostil tým, kterému už o nic nešlo. Roveň potřebovala vydolovat alespoň bod. A nakonec ho vydolovala doslova. Domácí si ale mohou trhat vlasy ještě nyní. Vždyť v 81. minutě pohodlně vedli 4:1. Úspěšnou stíhající jízdu jejich protivníka načal a dokončil M. Machatý.

O zázrak se pokoušely Dražkovice. Ve Dřítči si dělaly na hřišti co chtěly, zvítězily vysoko 5:1, ovšem zaznamenali pověstné Pyrrhovo vítězství a jsou prvním jistým sestupujícím z rozplánované trojice.