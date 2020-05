A vedení Okresního fotbalového svazu podává klubům pomocnou ruku. Sekretář tohoto subjektu Lukáš Ouředník shrne aktuální práci do několika bodů.

ŽÁDNÉ STARTOVNÉ

Prvním bodem je příprava Okresního poháru dospělých pro nastartování fotbalu po dlouhé pauze.

„Zhruba před týdnem jsem vyzval činovníky klubů k předběžné informaci, zda-li by měli o tuto soutěž zájem. Zatím mám aktuálně písemně potvrzený zájem deseti klubů a dalších osm se mě na toto dotazovalo telefonicky, s tím, že ještě nejsou rozhodnuti, či musejí zjistit situaci v klubu. Upozorňuji však, že maximálním počtem je dvacet týmů a rozhodovat bude rychlost přihlášky,“ poukazuje Ouředník.

Pro snadnější rozhodování vydal několik základních informací. Termín turnaje bude hrán od 10. do 28. června, ve skupinách po čtyřech či pěti týmech. To znamená v měsíci červnu by týmy odehrály tří až čtyři zápasy. Hrálo by se klasicky 2 x 45 minut. Počet skupin bude určen podle přihlášených celků.

Po odehrání skupin se uskuteční finálové turnaje o konečné umístění, a to na začátku srpna.

„Utkání a tím pádem ani zápisy nebudou moci být v IS FAČR. Před zápasy tedy bude nutno vyplnit zápis na tiskopis ZOU. Do zápisu bude moci být napsáno standardně osmnáct hráčů včetně brankářů a bude se moci využít opakované střídání jako to funguje ve IV. třídách. Výsledky a tabulky skupin STK povede textově a po každém víkendu bude klubům zaslán aktuální stav. V případě vyloučení a podobně bude hráč standardně projednávám v DK,“ objasňuje Ouředník.

Termíny zápasů si určí domácí klub, ale vzhledem k nasazování rozhodčích může dojít k úpravám od STK.

„Rozhodčí budou nasazování ve trojicích tak, aby v jednom dni odřídila jedna trojice dvě utkání. Rozhodčí budou kompletnaě hrazeny OFS (paušál i cestovné). Nicméně v první fázi po zápase je v hotovosti vyplatí domácí klub, kterému to bude poté vyplaceno v hotovosti zpět na aktivu klubů dne 7. července po předložení výplatnic, které budou k tomuto účelu zaslány OFS do oddílů,“ podotýká.

A potěšující zpráva: kluby nebudou hradit startovné.

„Do úterý 12. května prosím celky, které se ještě nerozhodly a nad účastí uvažují, aby mě daly vědět. V pátek 15. května totiž zasedá VV OFS, tak aby ten mohl soutěž posvětit. Následně by byly zaslány přihlášky k vyplnění. Poté už budou brány jako závazné,“ upozorňuje sekretář OFS Pardubice.

Přehled týmů, které potvrdily zájem: Nemošice, Kojice, Jaroslav, Rohoznice, Rosice n. L., Paramo, Horní Jelení, Býšť, Holice B a Křičeň.

„Mimo turnajů si mohou kluby domluvit přípravné zápasy. Povinností zůstává informovat sekretariát a obsazovací úsek ohledně delegace rozhodčích,“ vysvětluje.

FINÁLE PŘÍPRAVEK BUDE

Teď z mládežnického soudku. OFS již dříve avizoval snahu o dohrání základní části okresního přeboru starších a mladších žáků.

„Bohužel tato naše iniciativa byla vedením FAČR zamítnuta! Vzhledem k ukončení soutěžního ročníku k 8. dubnu již není možné oficiálně nic dohrávat. Doporučuji tedy tímto, aby si kluby mládeže domluvily přátelské zápasy,“ říká.

Co se týče Finálového turnaje OFS starších i mladších přípravek, tak je předpoklad uspořádání v červnu hodně pravděpodobný.

„Pro předběžnou přípravu ale prosíme zájemce o zaslání přihlášky volnou formou na můj email do konce tohoto týdne. Upozorňuji, že maximum je osm týmů,“ připomíná Ouředník.

Doposud přihlášené týmy:

kategorie U11 – Srch, FK Pardubice U10, Nemošice, FK Pardubice dívky U11, Sezemice a Dříteč. Kategorie U9 – FK Pardubice U8, Nemošice, Sezemice, Dříteč.

POVINNĚ VYPLNĚNÍ



Poslední záležitostí je Pasportizace fotbalových hřišť. Na všechny hlavní administrátory klubů přišel email s odkazem na vyplnění webového formuláře.



„Upozorňuji kluby, že vyplnění je povinné a důležité pro další financování klubů, získávání dotací a Strategický plán FAČR na další období. Termín dokončení je nejpozději do pátku 15. května,“ dodává Lukáš Ouředník.