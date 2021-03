Kauza Romana Berbra odstartovala revoluci v českém fotbale odshora až dolů. Úplatky, pletichaření, ovlivňování zápasů, praktiky, které odkryla policie. Nejvíce se tohle dělo v ČFL a v divizi, nižší soutěže byly čistší, tedy jak kde.

Ve východních Čechách byli tzv. „Berbrovci“ nejvíce na Pardubicku kolem osoby Michala Blaschkeho. V Trutnově zase vládl Marek Pilný, rozhodčí z nechvalně proslulé opilecké kauzy v Příbrami z roku 2016.

Do voleb na nižších patrech zasahují i snahy Fevoluce, volající po změnách, za níž stojí i bývalí reprezentanti Vladimír Šmicer či Jan Koller.

Jaký je tedy současný stav ve fotbalových svazech v krajích a okresech?

Krajské fotbalové svazy

HRADEC KRÁLOVÉ:

Zde by mělo být rokování o novém předsedovi hladké. Post prvního muže fotbalu v kraji by měl obhájit Václav Andrejs, který má za sebou úspěšné období. Fotbal v kraji se pod jeho vedením rozvíjí. Zatím se žádný protikandidát neobjevil. Volby jsou 9. dubna. Je otázkou, zda se do té doby objeví případný vyzyvatel a jakou by měl podporu.

PARDUBICE:

O tom, kdo bude vládnout fotbalu v Pardubickém kraji, hodně napoví volby OFS v Ústí nad Orlicí. Proč? Pokud post předsedy obhájí dosavadní šéf Michal Blaschke, bude mít šanci i získat další mandát v regionu. Právě jeho osoba je také dost kontroverzní. V minulých letech seděl na třech židlích, v okrese, v kraji a ve výkonném výboru FAČR. Je považován za jednoho z blízkých spolupracovníků Romana Berbra. Kauza ho však nesmetla. Jako protikandidát proti Blaschkemu nastoupil bývalý pardubický krajský radní René Živný a hned se stal terčem útoků. „Kdybych věděl, jaký hnůj mě čeká, tak bych do toho nešel. Chodily mi výhružné zprávy,“ uvedl zkraje roku Živný. Výsledek je zatím těžké předvídat. Rozhodne se při volbách, termín bude ještě určen.

Bude zvolený? Na Pardubicku je diskutovanou postavou Michal Blaschke, spojovaný s Romanem Berbrem.Zdroj: Deník/Radek Halva

Okresní fotbalové svazy

HRADECKO:

Důvod ke změnám zde není, respektive, pokud by se předsedou stal někdo jiný než dosavadní šéf Martin Zbořil, bylo by to překvapení. Hradecký svaz dělá věci transparentně, snaží se o rozvoj okresní kopané včetně mládeže. Ke kosmetické změně může dojít jen ve výkonném výboru.

PARDUBICKO:

Valná hromada Okresního fotbalového svazu Pardubice se uskuteční v sobotu 10. dubna v novém Obecním domě ve Starém Hradišti. Jeho brány se zavřou o půl desáté. Pak už nikdo nemůže ven ani dovnitř. Kvůli přísným hygienickým opatřením. K těm patří používání respirátorů a dvoumetrové rozestupy mezi delegáty. Post předsedy nebude obhajovat rozhodčí Drahoslav Drábek. I když stále se ještě může (jako každý ostatní zájemci) přihlásit. V současné chvíli to vypadá pouze na duel sportovec/politik René Živný vs. bývalý ligový fotbalista Petr Rydval.

JIČÍNSKO:

Zde si už zvolili novou fotbalovou vládu, respektive staronovou. Post předsedy s přehledem obhájil Jan Šotek, rozhodčí, který vede svaz už třetí volební období, ve funkci je od července 2007. Od delegátů dostal 16 hlasů, jeho protikandidát Daniel Malý o deset méně, ale byl zvolen do výkonného výboru OFS.

NÁCHODSKO:

Sobota 20. března byla dnem, kdy se k volební valné hromadě sešli delegáti na Náchodsku. Roky zde okresní fotbalový svaz vede Petr Vítek a nic se na tom nebude měnit. Vítkovi se nepostavil žádný protikandidát, proto mohlo dojít maximálně k obměně výkonného výboru. Kandidátky se však mohly podávat až do 13. března, tudíž chytřejší mohla být fotbalová veřejnost v regionu až v den samotných voleb.

ORLICKOÚSTECKO:

Původně se zdejší volební jednání mělo uskutečnit zkraje ledna jako první v republice, po nucených odkladech však bude novým termínem sobota 10. dubna. Valná hromada OFS Ústí nad Orlicí by měla mít podstatný vliv na další dění v kraji, neboť je známo, že dosavadního okresního i krajského šéfa Michala Blaschkeho vyzve v boji o předsednickou funkci Roman Žďárský ze Sokola Libchavy.

RYCHNOVSKO:

Novým předsedou Okresního fotbalového svazu Rychnov nad Kněžnou byl delegáty na volební valné hromadě 5. března zvolen Luboš Michalec z Rokytnice v Orlických horách. Svého protikandidáta Miroslava Martínka, dosavadního místopředsedu a dlouholetého rozhodčího z Opočna, porazil rozdílem tří hlasů 18:15. Vystřídal tak na postu šéfa Miloše Židíka, který se sám rozhodl už dále nekandidovat.

TRUTNOVSKO:

V hodně diskutovaném a propíraném okrese se o staronovém předsedovi rozhodovalo v pátek 12. března. Dlouholetému prvnímu muži fotbalového Trutnovska Marku Pilnému, rozhodčímu, jenž je řazen do Berbrovy party a proslul opileckou kauzou v Příbrami z roku 2016 se ve volbách postavil vyzyvatel Jiří Skuček, trenér Sokola Staré Buky, zároveň dosavadní šéftrenér trutnovské mládeže a učitel na základní škole. Před volbami zde panovala rozjitřená atmosféra. Pilný však svůj post dokázal obhájit.

SVITAVSKO:

Valná hromada OFS Svitavy se konala 2. března formou videokonference. Funkci předsedy výkonného výboru obhájil Jindřich Novotný, který ve volbě neměl protikandidáta a důvěru mu do dalších čtyř let vyslovilo všech třicet přítomných delegátů.

CHRUDIMSKO:

Post předsedy obhajuje Aleš Meloun, zároveň předseda klubu SK Rváčov. „Věřím, že budu mít podporu klubů, které zhodnotí mé sedmileté období,“ řekl Meloun.Na souboj ho vyzve Jan Gregor. Rozhodne se 25. března.