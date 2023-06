FOTOGALERIE, VIDEO/Velký den pro Okresní fotbalový svaz v Pardubicích, pro fanoušky a především fotbalisty dvou klubů, které se dostaly do finále prvního ročníku Poháru předsedy OFS Pardubice. Proč zrovna velký den? Tento svátek fotbalu se totiž odehrál na ligovém stadionu zvaném CFIG Arena. Na utkání zavítalo téměř pět set diváků a nikdo z nich se nenudil. SK Sokol Dříteč sice předváděl aktivní a ofenzivní fotbal, ale vítězem se po výsledku 3:1 stali hráči klubu z Křičně.

Finále Poháru předsedy OFS Pardubice vyhráli fotbalisté SK Křičeň (ve žlutém). | Video: Deník/Tomáš Mach

Pohár předsedy OFS - Finále: SK Sokol Dříteč - SK Křičeň 1:3 (0:1). Branky: 74. Kušnír - 48. a 54. Biath, 10. Kuric. Rozhodčí: Rázek - Vondruška, Zbudil. Diváci: 485.

Před samotným utkáním se konala slavnostní chvíle, kdy byl předseda Sreten Vasić zařazen do síně slávy OFS Pardubice. Vysloužil si tak potlesk od všech přítomných diváků. Sreten Vasić dostává ocenění od předsedy OFS Pardubice Reného Živného.Zdroj: Petr Hrnčíř

Poté se již mohlo přejít k samotnému utkání, které hned od úvodních minut slibovalo parádní podívanou. Dříteč udávala tempo hned od začátku. V největší příležitosti byl dvakrát Štefan Kušnír, ale na obranu či brankáře nevyzrál. Naopak na druhé straně se brzy slavilo a přišlo tak od Křičně potrestání za neproměněné šance. V ojedinělé šanci se objevil Petr Kuric, který ladným krokem obešel gólmana a míč poslal do prázdné brány - 0:1.

Po celý zbytek úvodní půle se fotbalisté Dříteče tlačili do zakončení, ale žádná šance neskončila na úrodné půdě.

Utkání pokračovalo v aktivním stylu i ve druhé půli a byli to opět fotbalisté Křičně, kteří potvrdili, že do utkání přišli produktivně naladění. Slovo si tentokrát vzal útočník Daniel Biath, který dostal míč krásným obloukem za obranu a nekompromisně zavěsil pod horní břevno - 0:2.

I nadále se potvrzovalo pravidlo: Nedáš, dostaneš. Dříteč sice hrála lépe, což je nutné si přiznat, ale Křičeň měla velmi pevnou obranu a především produktivní útok. Daniel Biath se totiž zapsal do střeleckých análů i podruhé. Je nutné říct, že to byl jeden z nejhezčích gólů, který CFIG Arena zažila. Biath si vzal míč na levé straně hřiště a zhruba z 5 metrů za vápnem vystřelil ránu, která se otřela nejprve o tyč a následně skončila za zády bezbranného Jiřího Frinty.

Křičeň tak po téhle láhudce vedla již 3:0 a vše nasvědčovalo, že si po zásluze dojde pro vítězství v prvním ročníku Poháru předsedy OFS Pardubice.

Dříteč se ale nevzdávala a po několika neproměněných šancích se prosadila. V 74. minutě snížil po chumlu ve vápně Štefan Kušnír.

Víc branek ale už diváci neviděli a vítěz byl tedy jasný. Premiérovým držitelem Poháru OFS Pardubice se po vítězství 3:1 stali fotbalisté SK Křičně.

"Jsme samozřejmě strašně rádi. Nebyli jsme lepší, ale spíše šťastnější. Soupeř byl nesmírně kvalitní, byť hraje o soutěž níž. Příští rok se ale již budeme potkávat v Okresním přeboru a Dříteč se tam rozhodně neztratí. Bylo to i slušné utkání, kde byly za hranou možná jen tři fauly. Jinak výborně jsme využívali šance a proto jsme vyhráli," hodnotil utkání trenér vítězného celku Petr Malý.

Splněný sen

Je nutné si přiznat, že Dříteč byla na hřišti tím aktivnějším celkem, ale jak bývá ve fotbale někdy zvykem, tak aktivnější styl nemusí hned znamenat úspěšnější.

"Z mého pohledu to bylo vyrovnané utkání. Soupeř byl sice více na míči a opticky nás tlačil, ale my jsme měli více nebezpečných šancí, které jsme dokázali proměnit," rozkrývá průběh utkání a dodává pochvalu pro jednoho ze svých hráčů: "Musím ještě pochválit našeho brankáře, protože to byl kluk z pole a chytal počtvrté v životě. Předvedl fantastický výkon."

Křičeň se prezentovala spíše obranným stylem fotbalu a čekala na rychlé protiútoky. Na hřišti ale ve výsledku rozhodoval jiný faktor. Dříteč má velmi kvalitní tým, ale nutno říct, že všechno má teprve před sebou. Je to nesmírně talentovaný a mladý tým. Křičeň čerpala především ze zkušeností svých hráčů.

"Souhlasím, ty zkušenosti se ukázaly jako klíčové. Z kraje zápasu jsme hned dali gól a soupeř měl následně pět tutovek, které mohl proměnit a otočit stav utkání. Dříteč ale má mladé kluky, kteří to mají všechno před sebou a začnou tyhle situace proměňovat. Opravdu jsme byli šťastnější," přiznává trenér Křičně.

Křičeň v letošním ročníku Okresního přeboru nezažila příliš povedenou sezonu a pohybuje se spíše v dolních patrech. To však nic nemění na radosti z vítězného finále.

"Jsme hlavně rádi, že jsme vyhráli první ročník poháru. V přeboru nám to moc nešlo i vzhledem k tomu, že jsme hráli hodně anglických týdnů."

Bylo již několikrát zmíněno, že se téměř pět set diváků v CFIG Areně opravdu nenudilo. Však všechny tři góly byly naprosto výstavní.

"Dvě branky byly z rychlých brejků, na to jsme se připravovali a byly to krásné "fíky". Jinak branka Dana Biatha, kdy vymetl šibenici z dálky, to on umí. Jakmile má míč takhle na svoji silnější nohu, tak to zkouší. Já věděl, že to bude krásnej gól. Bohužel se ale do takové situace dostane jednou za sezonu," vrací se k brankovým situacím lodivod vítězného celku.

Rozhovor s novým kanonýrem Deníku a střelcem dvou branek z finále Poháru předsedy OFS Pardubice.

Biath rozhodl finále poháru dvěma výstavními góly. Že se trefí, věděl už ráno

A jaký to byl pocit zahrát si na ligovém pažitu?

"Nepředstavitelný zážitek. Návštěva 500 lidí je neuvěřitelná. Někteří kluci to mají dárek k závěru kariéry. Přál bych to každýmu. Doufám, že bude ten pohár chtít hrát co nejvíce týmů, protože zahrát si na takovém stadionu, to je pocta," dodává Petr Malý.

Utkání potěšilo i přesedu OFS A KFS Pardubice Reného Živného: "Hlavní je, že si to užily ty týmy, které tohle finále mohly odehrát na ligovém trávníku. Už jenom kvůli tomu, že je tu kvalitní trávník, kde míč neskáče a fotbal automaticky získává na kráse. Překvapivě pro mě, přišlo hodně diváků a byla tak i nádherná atmosféra."

Okresní fotbal díky takovým zápasům získává na popularitě. Je to tedy splněný sen?

"Jak jsem již říkal, je to splněný sen nejen můj, ale především těch klubů. Splnilo to ten cíl, že jsme chtěli zpropagovat ten pohár. Jelikož jsme deklarovali, že finále se i příští rok odehraje v této krásné aréně, tak věřím, že se příhlásí i více družstev. Z pohledu předsedy jsem rád, že v téhle postberbrovské době můžeme dělat fotbal pro lidi. Snažíme se opět dávat peníze do mládeže, což je pro nás hlavní. Takové utkání, které jsme tady viděli, to je třešnička na dortu," vysvětluje předseda okresního i krajského fotbalového svazu v Pardubicích.

Sám René Živný naráží na postberbrovskou dobu, tak zlepšil se fotbal po době temna?

"Do úrovně krajů si myslím, že určitě. Bohužel na těch úrovních vyšších, jako jsou divize či ČFL, tak tam stále vládne Mordor. Tam se to moc nehýbe."

Již zítra se odehraje v CFIG Areně i finále krajského poháru, kde se utkají od 18. hodin fotbalisté Lázní Bohdaneč a Libišan.

"Už se moc těšíme, že porovnáme ty fotbaly různých úrovní. Myslím si, že bude o trochu více lidí a bude to krásný zážitek. Zvu všechny i permanentkáře pardubického klubu, protože ti mají vstup zdarma," dodává René Živný.