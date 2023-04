Na hřiště jste šel až v 56. minutě, ale jak to utkání celkově hodnotíte?

Myslím si že zápas byl v prvním poločase celkem vyrovnaný, ale my jsme měli už od začátku větší držení míče i více gólových šancí. Od druhé půle byla znát lehká únava soupeře, a také že více bránil než útočil. Pokud budeme hrát takto, i po zbytek sezony, myslím si že máme značnou šanci na postup.

Pojďme ale k vašemu hattricku. Ten jste nastřílel za neuvěřitelných osm minut. Co se ve vás odehrávalo?

Byl to můj první hattrick v kariéře, tudíž spoustu emocí, ale snažil jsem se zachovat chladnou hlavu a hrát na maximum až do konce. Nějakou dobu jsem si to vlastně ani neuvědomoval a hrál dál. Poté, co mi začli lidé gratulovat, tak se ve mně probudilo takové to dětské šťastné já a rozdával jsem úsměvy na všechny strany.

Pokutě jsem se nevyhnul

Můžete popsat jednotlivé branky?

V prvním gólu šlo o nahrávku od středního záložníka na hranu pokutového území, kde jsem si jen míč za nohou posunul a poslal podél brankáře do sítě. Při druhé brance jsem zachytil špatnou rozehru soupeře a situaci jeden na jednoho jsem proměnil. Třetí gól byl podobný té první, až na to že nahrávka šla na pravou stranu pokutového území, kde jsem obešel soupeřícího obránce a pravou “šajtlí” poslal míč k bližsí tyči do sítě. Patrik KlamtaZdroj: respondent

Neptal jste se předsedy klubu, zda jste nepřekonal nějaký klubový rekord?

(zasměje se) Vidíte, to jsem se ani neptal. Popravdě ani nevím, jestli nějaké takové statistiky si vede.

Máte vymyšlenou nějakou speciální oslavu, když se vám takhle střelecky daří?

To nemám, nejraději své góly slavím s týmem, jelikož to vždy pomůže k nabuzení a větší motivaci. U toho zůstanu i pro příště.

Je vám sedmnáct let. Slitoval se nad vámi pokladník ohledně placení pokuty?

Nene, bohužel ne, ale takhle to tam chodí a k fotbalu to prostě patří (usměje se).

Levá jako pravá

Dříteč je jasným lídrem soutěže a míří za postupem do Okresního přeboru. Vy konkrétně cílíte třeba i výš?

Nebráním se ničemu, budu rád když se Dřítči bude dařit a když budu moct být součástí týmu, i do budoucna. Přece jen tu bydlím téměř od narození. Pokud by o mne byl zájem jinde, tak to rozhodně hned nehodím za hlavu, ale v plánu je zůstat ve Dřítči ještě nějaký ten rok.

Nějaké osobní cíle si do sezony dáváte?

Cílem je na sobě pracovat, dokud se sebou nebudu 100% spokojený, tím myslím zlepšení fyzičky a také hrát více s klidem a nebát se s míčem pracovat.

Sledujete své střelecké statistiky?

Ne aktivně, co potřebuji to vím a když ne, tak si to zjistím.

Na jaké pozici hrajete?

Nejraději si zahraji v útoku, na straně mi nezáleží umím pracovat jak s levačkou, tak s pravačkou, ale když je potřeba nebráním se ani krajní obraně či záloze.

Ajťák s láskou k motorům

Začínal jste rovnou v útoku a kde jste s fotbalem začínal?

S fotbalem jsem začínal v Novém Hradci, kde jsem hrál opravdu dlouho, cca 12 let. Dlouhou dobu jsem byl brankář, díky tomu jsem se mnohokrát dostal do okresních či krajových výběrů. Bohužel to ve mně nezůstalo, jelikož mě to chytání přestalo naplňovat, tudíž jsem začal znovu hrát v poli. V období pandemie toho pohybu bylo málo, takže jsem po něm fotbal posunul stranou a začal se věnovat volejbalu. Po zlomení klíční kosti jsem se ale začal znovu plně soustředit na fotbal a kvůli časové vytíženosti, kvůli škole, jsem se rozhodnul pro přestup do Dřítče, kde jsem začal hrát ke konci minulé sezóny.

Máte nějaké oblíbené zakončení?

Já jsem zastáncem toho, že je jedno, jak tam gól padne. Hlavní je, že jsem nějaký dal, tudíž oblíbené zakončení asi nemám. Pokud se ale ptáte, jak zakončuji nejčastěji, tak to bude nejspíš placírkou po zemi.

Jaký oblíbený fotbalový tým máte?

Mým oblíbeným klubem je jednoznačně Slavia Praha a ze zahraničních klubů to bude Juventus či Paříž.

Kým se ve fotbale inspirujete?

(zamyslí se) To je zajímavá otázka, nejvíce sleduji asi Cristiana Ronalda nebo Paula Dybalu, takže určitě jeden z nich.

Na závěr. Co studujete a popřípadě, jaké jsou plány do budoucna?

Studuji Informační technologie na Střední škole Hradební v Hradci Králové a do budoucna bych se rád věnoval něčemu, co se týká mého největšího koníčku a tím jsou auta. Takže je v plánu jistě ještě pokračovat ve studiu, ale ještě nevím zda vysokou školou či doděláním výučního listu na automechanika.