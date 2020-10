Fotbal: Víkendový program narušila nechtěná zakázka Made in China.

Fotbal, ilustrační fotografie. | Foto: redakce.

Tak už to řádí i v okresním přeboru. Sedmé kolo narušila koronavirová nákaza. Z osmi zápasů se neuskutečnily dva. Na druhou stranu, co by za to dala hokejová extraliga, kde se v neděli ze sedmi hrál jediný…