Většina s rozhodnutím vedení Fotbalové asociace České republiky souhlasí. Našla se ale výjimka, které považuje neobvyklý konec sezony za ukvapený. Všichni respondenti se ovšem shodli na tom, že jim už fotbal chybí. Těší se na to, až virus zmizí a oni se budou moct vrátit na své pažity.

Všichni funkcionáři dostali stejné otázky, které se týkají aktuální situace po předčasném ukončení sezony 2019/2020.

1. Co říkáte rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení sezony? Pokud nesouhlasíte, jakým způsobem se mělo podle vás postupovat?

2. Jak se pandemie koronaviru dotkla vašeho klubu, především týmu dospělých?

3. Sportovci v kolektivních odvětvích se stále nesmí scházet. Jak u vás řešíte komunikaci: vedení – trenér, trenér – hráči, vedení – hráči, klub – fanoušci a podobně?

4. Pokud se uvolní vládní opatření, jakým způsobem se chystáte obnovit závodní činnost klubu (tzv. Okresní pohár, turnaje, přátelská utkání, tréninky)?

Situaci vyhodnotili jako ukvapené rozhodnutí!

SK ŘEČANY NAD LABEM

5. místo

Ladislav Chára, trenér

1. Podle mě se jednalo o ukvapené rozhodnutí! Myslíme si, že se mělo vyčkat a řešit situaci průběžně. Soutěž se dala kdykoliv po uvolnění, samozřejmě ještě před termínem skončení sezony, dohrát od zápasu, který by byl aktuální. Ano, nebylo by to regulérní, ale stále by byla nějaká motivace a konečné rozhodnutí o postupech či sestupech se mohlo nechat na konec. Takhle nikdo nepadá ani nepostupuje…

2. To je individuální. Někomu to vyhovuje, někomu zase, kdo bez fotbalu nemůže být, to nevyhovuje. Klub samozřejmě jede bez komplikací. Každý má alespoň čas na to se dát zdravotně do pořádku a udělat si doma to, co před tím nestíhal.

3. Komunikaci řešíme přes messenger a telefonicky. Každý z hráčů dostal za úkol individuální přípravu. Svou docházku a plnění potvrzují přes aplikace chytrých hodinek či mobilů.

4. Budeme nadále plnit tréninkovou docházku, jako by byla soutěž. A pokusíme se domluvit zajímavá přátelská utkání, aby hoši měli motivaci. Ano, rádi bychom se nějakého turnaje zúčastnili, třeba i pohárové soutěže.

Nouzového stavu využili ke zvelebování areálu

SK LÁZNĚ BOHDANEČ

8. místo

David Martínek, předseda

1. Toto rozhodnutí se dalo čekat. Jiné východisko není, tedy pokud jsou přijata vládou tato opatření.

2. Našeho klubu se pandemie dotkla velmi. Líto mi je především kluků, kteří odmakali ve velkém stylu zimní přípravu a na trávník se vůbec nedostali. Jinak z pohledu klubu toto období alespoň věnujeme údržbě celého areálu, hlavně travnatým plochám a tribuně.

3. Komunikace se odvíjí pouze formou sociálních sítí. Co se týče našich diváků, tak to je určitě nedostačující.

4. Na obnovení fotbalového provozu se už velmi těšíme. Chtěli bychom sehrát pár přátelských zápasů již v rámci přípravy na nový ročník. O projektu OFS, zatím nic bližšího nevíme, ale asi bychom navrhovaný Okresní pohár zvažovali.

Připravili jim skicu, co mají dělat

TJ SLAVOJ CHOLTICE

9. místo

Luboš Vorlíček, trenér

1. Rozhodnutí FAČR je správné. Virozu se celkem daří zvládat. Určitě by se soutěže nestihly dohrát i s vloženými zápasy v týdnu.

2. Myslíme si, že jsme udělali vše, abychom byli řádně připraveni na jarní sezonu. Absolvovali jsme soustředění, snažili jsme se hráčům přípravu maximálně zpestřit. Takže tohle všechno přišlo vniveč. Na druhou stranu zdraví je přednější.

3. Jako amatéři to máme složité stejně jako spousta lidí v této zemi. Někdo zůstal doma bez práce, jiní omezeně, přesto s hráči komunikujeme přes sociální sítě, nebo si voláme. S kolegy ve vedení jsme také ve spojení a pro hráče jsme připravili skicu, co mají tak asi dělat.

4. Opět se začneme scházet, už se na to moc těšíme. Když se budou hrát turnaje, přátelské zápasy tak se podle možností zúčastníme. Nicméně je jasné, že práce bude na prvním místě. Někteří totiž budou dohánět svoje absence v zaměstnání. Takže uvidíme, nějak to uděláme, aby se mužstvo zase rozjelo. A budeme doufat, že se viróza vrátí někam pryč.

Hráče nechtěli úkolovat, prý vědí, jak se udržovat

FC TITANIC SRCH

12. místo

Miroslav Kaluža, nový trenér

1. Určitě to byla od vedení naší fotbalové asociace rozumná věc.

2. Asi jako všech ostatních. Myslím, že hráčům nechybí jen ten fotbal, ale ta radost kolem něj.

3. U nás se vše řeší na WhatsAppu ve skupině, kde jsou všichni zainteresovaní tohoto klubu. Původně jsem chtěl, respektive měl jsem napsané individuální tréninkové jednotky. Ale v amatérském fotbale by to bylo zbytečné přeposílání… Každý musí vědět jak se má udržovat. Takže jsem nechtěl hráče nějak úkolovat.

4. Budu-li to brát pouze ze sportovního hlediska, tak bych chtěl být všude. Uvidíme, ale jak na tom budou kluci s časem. Nějakou vizi mám, ale vše se bude řešit nejdříve s hráči.

Manko budou těžko dohánět

AFK HORNÍ JELENÍ

13. místo

Rostislav Kchop, trenér

1. S rozhodnutím vedení FAČR zcela souhlasím.

2. Celá zimní příprava přišla vniveč. Teď se bude to několikaměsíční manko velice těžko dohánět.

3. Komunikujeme spolu prostřednictvím Facebooku nebo elektronické pošty.

4. Upřednostníme tréninky a přátelské zápasy.