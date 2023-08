Samozřejmě to není jednoduché. Na druhou stranu, když rozhodčí dá pauzy i během poločasů, tak se to zvládnout dá. Mně osobně teplo nevadí a především všichni máme stejný podmínky.

Na to, jaké bylo hrozné horko, jsme podali dobrý výkon. Myslím si, že obecně se na ten fotbal dalo koukat. Z naší strany to bylo dobré tedy především v první půli. V té druhé jsme byli možná na dobrou půl hodinu hodně zatlačeni do obrany a popravdě jsme měli co dělat, abychom to ubránili.

Změna trenéra mě přivedla domů

Jak byste popsal váš hattrick?

První gól dal můj spoluhráč, ale u této branky jsem si připsal asistenci, když jsem ho z půlky hřiště vyslal uličkou. Druhá trefa padla stylem, že jsem to "namotal" od rohu až na vápno a střelou o tyč jsem procedil brankáře hostů. Třetí gól nebyl žádný krasavec. Byla to spíše taková "nestřela", ale brankář si s tím neporadil a propadlo to za něj. No a při poslední brance jsme šli tři na jednoho a to už nebylo těžký.

Dovršení hattricku bylo v poslední minutě zápasu. Jaké jste měl pocity?

Rozhodně to potěší. Já jsem se za tím tedy netlačil, ale samozřejmě jsem radost měl. Alespoň jsem si zas připomněl, jaké to je, dát tři "fíky".

Máte nějakou speciální oslavu branek se spoluhráči?

Jelikož jsem do Dolan přišel nedávno, tak zatím nic vymyšleného nemáme.

Jak si to zatím sedá nově v Dolanech?

V týmu nás je více nových hráčů. Přivedli se mladí kluci, kteří jsou výborně rychlostně vybavení, ale potřebují ještě na sobě zapracovat i v jiných směrech. Jinak si to ale sedlo dobře.

Do vašeho současného týmu jste přestoupil z Křičně. Proč tomu tak bylo?

Tím hlavním důvodem bylo to, že z Dolan po letech odešel trenér, kvůli kterému dost lidí nechodilo na fotbal. I proto jsem hrál jinde. V Křični jsem hrál osm let a říkal jsem si, že si zahraji za svoji rodnou vesnici. (úsměv)

Jaké si do letošního ročníku dáváte cíle?

Máme zatím čtyři nové kluky a rádi bychom ještě nějaké oslovili. Věřím tomu, že se nám bude s nimi dařit a budeme se pohybovat v horních patrech tabulky.

Máte i nějaké osobní ambice do sezony?

Abych pravdu řekl, tak nad tím už ve svém věku nepřemýšlím. Chci hrát především fotbal, který bude koukatelný. Já už počet branek neřeším. Jdeme si zahrát a udělat žízeň. (smích)

Nejsem žádný rychlík

Po příchodu do Dolan jste ihned vyfasoval kapitánskou pásku. To je slušný kariérní postup…

Byl jsem z toho taky překvapený. Říkali, že abych se mohl více bavit s rozhodčími, tak mi raději dají pásku.

Pojďmě k vaším fotbalovým začátkům. Můžete popsat vaši kariéru?

Jako malý kluk jsem začínal v Dolanech, kde jsem ale zůstal pouze jednu sezonu a přesunul se do Pardubic. Tam jsem začínal na bývalým Gottwaldově stadionu. Tam jsem zůstal až vlastně do dospělosti, s výjimkou jedné sezony, kterou jsem odehrál v Mladé Boleslavi. Hráli jsme ty nejvyšší ligové soutěže, to byl zážitek. Potkal jsem spoustu známých hráčů, kteří teď koupou u nás ve FORTUNA:LIZE. Na to moc rád vzpomínám.

Proč zrovna Mladá Boleslav?

Oni nás oslovili, protože sháněli záložníky. Byla to dobrá zkušenost, ale nesedl jsem si s trenérem, jelikož on spíš vyznával atletický fotbal a já byl spíše silový hráč. I proto jsem se poměrně brzy vrátil do Pardubic.

Proč jste pak nezkusil dospělý fotbal v Pardubicích?

U mě byl problém, že jsem nebyl kmenovým hráčem. Tenkrát vedení nedávalo najevo, že bych měl zůstat, tak jsem šel hrát do Holic. To jsme tenkrát postoupili i do divize. Zahrál jsem si tyhle vyšší soutěže v mnoha týmech a mám na co vzpomínat.

Jaké jsou vaše silné stránky?

Vždy jsem hrál na kraji zálohy. Myslím si, že jsem vždy měl dobrou kopací techniku. Byl jsem hodně silový hráč. Soubojů jsem se nikdy nebál.

Naopak, co byly nebo jsou vaše slabiny?

Nikdy jsem nebyl žádný rychlík, což hned každý pozná. V těch vyšších soutěžích jsem nedával moc hlavičkové soutěže, jelikož nejsem moc dlouhán.

Jaké máte jiné koníčky vyjma fotbalu?

Baví mě každý sport. Rád cestuji a mám v oblibě turistiku.

Pardubicím věřím

Sledujete fotbal i v televizi?

Mám v oku všechny ligy, ale hlavně FORTUNA:LIGU. U nás na vesnici jsou klasické dohady o Spartě a Slavii, takže tomu člověk neunikne. Když je derby, tak se hezky handrkujeme mezi sebou.

Vy osobně preferujete nějaký konkrétní tým?

Dalo by se říct, že v České republice fandím Slavii.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Dřív jich bylo víc. Osobně si myslím, že ti fotbalisti před nějakými patnácti lety byli lepší. Sledoval jsem dost Davida Beckhama. Jinak jsem uznával Zidana či Ronaldinha.

Narazil jste na to, že hráči byli dříve lepší. Proč si to myslíte?

Starší generace byla určitě úspěšnější a lepší v tom, že to tolik nehrála pro peníze. Ten fotbal měli dřív ti "borci" rádi. Na tom hřišti nechali všechno. Dříve také byl fotbal pomalejší a bylo více času na technické dovednosti.

Fotbalový svátek v CFIG Areně zná vítěze. Finále okresního poháru ovládla Křičeň

Sledujete i Pardubice v lize?

Určitě. Klukům fandím a moc jim přeju, aby se udrželi v nejvyšší soutěži. Byl jsem se i podívat na stadionu a teď už jen zbývá, aby se panu Kováčovi dařilo.

Jak vidíte šance?

Podle výkonů si myslím, že nehrají špatně, ale chybí útočník, který by rozhodoval zápasy.

Vy osobně jste si v CFIG Areně i zahrál. Narážím na finále okresního poháru. Jak jste si to užil?

To hřiště je rovné jako prkno. Míč neskáče a automaticky tím fotbal je daleko více kvalitní. Hlavně jsem si zavzpomínal, když jsem na bývalým Gottwaldově stadionu sám hrál. Po pětadvaceti letech jsem se vrátil domů.

S Křiční jste pohár ovládli. Jaké byly oslavy?

Bylo to náročné, co si budeme povídat. Měli jsme hlavně radost, že jsme ovládli hned první ročník.