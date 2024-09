"Pět let jsem nehrál fotbal. V jednom zápae v Přelovicích jsem zi zvrtnul kotník na mokrém trávníku, na kterém jsem podklouznul," prozradil proč tak dlouho nehrál fotbal kulturista z Jankovic.

Zdeněk Dobiáš se kromě fotbalu věnuje i kulturistice arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 1/3 Zdeněk Dobiáš se kromě fotbalu věnuje i kulturistice

Ne v každé kabině mají kasaře. Tedy hráče, který má na starosti pokladnu a za každý extra počin, nebo naopak provinění vybírá předem stanovené částky. Tuto funkci nemají ani v Jankovicích. Tedy alespoň zatím.

Proto sportovec tělem i duší slíbil, že do kabiny přinese lahev něčeho dobrého. Podle všeho lahev se slazenou limonádou, nebo kojeneckou vodou na mysli neměl. "Za každý gól koupím nějakou flašku. Asi to bude nějaká slivovička, nebo zelená. Ale bude to tedy z mojí vlastní iniciativy," naznačuje fotbalový kulturista preferenci nápojů v jankovické kabině.

"První gól byl spíš takový náhodný. Propadnul tam míč přes obranu a z malého vápna jsem ho uklidil, nebylo to nic krásného, abych pravdu řekl," říká skromně slávista Dobiáš.

"Druhý gól jsem dal z penalty a třetí jsem dával asi v 53. minutě. Po odkopu brankáře jsem si míč zpracoval, přiťuknul si ho a přibližně dva metry před velkým vápnem jsem míč uklidil slabší nohou k tyčce. No a na čtvrtý gól jsem ještě přihrával," dává nahlédnout čtenářům, kteří na zápase Jankovic absentovali, jak se vše seběhlo.

Dobiáš si pochvaluje, kolik hráčů se poslední dobou v týmu schází. "Co si pamatuji, tak před pár lety jsme byli rádi, že jsme se vůbec sešli na zápas a bylo nás alespoň 11. Teď jsem úplně překvapený, že se nás sejde třeba i 17. A i na trénink se nás schází taky dost," komentuje rozkvět místního fotbalu programátor CNC strojů a obdivovatel Antoina Griezmanna z Atlética Madrid.

"Ani bych nebyl proti, kdybychom ještě vystoupali o jednu třídu a postoupili výš. Myslím, že bychom se tam ani neztratili," uzavírá fanoušek atletů z Madridu.