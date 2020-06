Pamako: Suverén bez prohry, ztratil pouhé dva body.

Utkání Pardubické malé kopané mezi týmy FC Laguna a TFT Pardubice v areálu na Hůrkách. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Tohle je naše a my sem nikoho nepustíme… V tomto duchu se chovají už sedm let hráči FC Laguna. Také v letošní sezoně zcela ovládli elitní soutěž. Ztratili pouze dva body za remízu s Psinkem. Na druhou Primaklimu nahráli devět bodů. Pamako ovládli celkem poosmé.Třetí příčku obsadilo FC Diko. Poslední v tabulce skončil OK Interiér a předposlední Hektoři. Ti ovšem do jarní části, respektive pokoronavirové době nezasáhli. První liga soutěžního ročníku 2019/2020 je tedy minulostí. Druhá a třetí zakončí svůj program o tomto víkendu.