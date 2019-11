Libišany, dlouho nic a potom další týmy. Asi takto jednoduše by se dala zhodnotit podzimní část sezony 2019/2020. Nicméně bavíme se pouze o kvalitě kádru. S nováčkem I. A třídy totiž drží překvapivě zcela bodový krok Proseč. Shodou okolností druhý novic této prostřední krajské soutěže.

Další dva zástupci pardubického okresu přezimují v dolní polovině tabulky. Především u Přelouče, která v loňském ročníku usilovala do posledního kola o postup do přeboru, se jedná o zklamání.

FC LIBIŠANY: 1. místo, 34 bodů, skóre 45:9

Petr Kuric, hrající předseda: „Do podzimní části jsme vstupovali s cílem hrát ofenzivní fotbal a umístit se v horní polovině tabulky. A to se nám povedlo, vzhledem ke kvalitě soupeřů nad očekávání. Vždyť celou soutěž vedeme. Rovněž naše skóre je velmi lichotivé, když jsme obdrželi jednociferný počet branek a téměř padesát jich nastříleli.

Samozřejmě je pořád co vylepšovat. Hlavně musíme zvýšit důraz na proměňování šancí, kterých jsme si vypracovali nespočítaně. V další řadě je potřeba poděkovat všem fanouškům, kteří nás povzbuzují jak na domácích tak i venkovních utkáních. Pro jarní část zatím neplánujeme žádné změny, ale nevylučujeme že nějaké mohou nastat. Naším cílem zůstává hrát ofenzivní fotbal a uhájit vedoucí postavení umístění v tabulce.

Děkujeme také všem partnerům a hlavně našemu Obecnímu úřadu, který letos v létě realizoval automatickou závlahu hřiště.“

TJ SOKOL ROSICE: 8. místo, 19 bodů, skóre 23:28

Jiří Tesař, hlavní trenér: „Po konci první poloviny sezony jsme se shodli, že to je pro nás spíše neúspěch. Chtěli jsme být jinde. Ať už v tabulce, tak samozřejmě bodově. Nechci tvrdit, že nám ublížily čtyři venkovní zápasy za sebou, ale jsou to jediné čtyři zápasy, které jsme prohráli. Jinak jsme vyhráli nebo alespoň remizovali. V některých zápasech jsme ztratili, navíc se nám bohužel opět nedařilo v penaltách, což jsou další bodové ztráty.

Co se nám nepovedlo, to byla vysoká prohra ve Vysokém Mýtě, tento zápas byl pro mančaft ostudný. Trochu jsme v některých utkáních zápasili s počtem hráčů, kdy někteří kluci měli dopředu naplánované akce. S tréninkovou morálkou ale mohu být spokojený.

Zimní přípravu zahájíme v lednu a její součástí bude i pět zápasů. Budeme chtít napravit dojem z podzimní části soutěže. Chceme mít rozhodně lepší jaro, to je náš cíl. Kam nás to posune v tabulce, to se ukáže.“

FK PŘELOUČ: 9. místo, 18 bodů, skóre 20:28

Václav Sůra, hlavní trenér: „Spokojen po podzimu nejsem. Přitom doma se nám celkově dařilo, jenom Libišany jsou někde jinde. Ně jsme neměli. Zato zápasy venku to byla přímo bída. Sestava měla pokaždé jiné složení než na domácí zápasy. A tak jsem měl víc omluvenek než hráčů.To mě ukázalo charakter jednotlivců a přístup fotbalu. Jedná se o bolest fotbalu na této úrovni. Trenér místo natěšení se na zápasy, spíš čeká, co přinese páteční trénink za omluvenky. Zvýšení konkurence na jaro to jest náš úkol pro zimu. Musíme kvalitně potrénovat. Pak může být šance na lepší postavení v tabulce.“