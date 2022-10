Ze začátku s námi snažili držet krok a párkrát i zahrozili. My to ustáli a zbytek zápasu byl v naší režii. Za mě se nám to povedlo, ale ještě je na čem pracovat.

Trefil jste se hned čtyřikrát. Věřil jste si po dvou slepených trefách, že přidáte třetí a zaznamenáte hattrick?

Většinou nemám takové štěstí, že si ten třetí gól dám. Moc jsem nad tím v zápase nepřemýšlel a když to padlo, byl jsem velice rád. Díky přesným přihrávkám od spoluhráčů jsem mohl slavit ještě další dva.

Soupeře jste rozstříleli především ve druhé části. Odešli protihráči fyzicky?

Ano. Bylo to na nich vidět. Jednou z našich silných stránek je kondička. Na to se nám daří vyhrávat.

Kluci v Tetově mě podporují

Pomohl vám ke klidu gól již ve druhé minutě?

Rozhodně ano. Staré Hradiště s námi do té doby hrálo vyrovnaný zápas.

Můžete popsat vaše trefy a budete si nějakou popřípadě pamatovat déle?

Ve většině případů jsem dostal míč za obranu do běhu a šel sám na brankáře. V paměti mi utkví výkop od Jirky Frinty za obranu a můj sprint až do brány.

Jak reagovala kabina na vaši kanonádu a bude vás to něco stát?

Spoluhráči mě podporují a za to jsem rád. Máme dobrou partu, ale vtípek si neodpustili. Příspěvek do kasy bude.

V Holicích mě naučili hrát fotbal, tak tu zůstanu, říká kanonýr Lukáš Prokop

Přijmete cokoliv jiného než postup?

Nic jiného, než postup si nepřipouštíme. Chci co nejvíce pomoci Dřítči dostat ji tam, kde byla.

Máte i nějaké osobní ambice?

Samozřejmě postup, ten je na prvním místě. Chtěl bych se také ukázat jako dobrý střelec. Když budu mezi nejlepšími střelci, budu rád.

Jak probíhala vaše cesta do současného týmu?

Ze Dřítče pochází má přítelkyně. Přes ni jsem se seznámil se spoluhráči a po prvním tréninku jsem věděl, že chci s nimi hrát. Je tu moc hezké zázemí, nově opravené kabiny a pěkný trávník. Věděl jsem, čeho chtějí dosáhnout a beru to jako výzvu.

Pardubice mu nedaly prostor, tak kanonýr Gočaltovský pálí za Rohoznici

Pocházíte z Tetova, který hraje stejnou soutěž. Nejsou na vás ve vesnici naštvaní, že jim nepomůžete v cestě za záchranou?

Máme dobrý vztah. Stále jsme kamarádi. Kluci pochopili, že chci zkusit něco nového a podporují mě. Za to jim moc děkuji.

Necílil jste na kariéru ligového fotbalisty? Popřípadě cítíte se na vyšší soutěž, než je III. Třída či okresní přebor?

Každý fotbalista by si chtěl zahrát nejvýše, co to jde. Jsem otevřený všem možnostem.

Ondřej Louda s kapitánskou páskou v dresu Tetova, odkud pochází.Zdroj: SK Tetov

Laborant, který laboruje v útoku

Jaké máte silné stránky?

Určitě rychlost.

Kde naopak vidíte vaše slabiny?

Obrana a střední záloha. Jsem typ, co zakončuje a netvoří hru.

Máte oblíbené zakončení?

Oblíbené zakončení nemám. Snažím se využít jakoukoli příležitost ke skórování.

Za hvězdou, co zářila ve Spartě: Holub má dokonalý servis včetně piva na hřišti

Komu ve fotbale fandíte?

Mám rád PSG. Líbí se mi jejich herní styl. Je v něm jedna hvězda za druhou a předvádí hezkou podívanou. Mám rád spolupráci Mbappé, Neymar a Messi.

Fandíte PSG a jaký je váš oblíbený hráč?

Cristiano Ronaldo je můj idol od mala. Obrovsky k němu vzhlížím za to, co v životě dokázal. Poslední dobou také Kylian Mbappé. Má skvělou rychlost a zakončení.

Rozhodčí mi řekl, že hezčí branku dlouho neviděl, směje se kanonýr Rydval

Stíháte krom fotbalu i jiné volnočasové aktivity?

Volný čas trávím s rodinou nebo si zahraji Fifu. Snažím se jen relaxovat.

Jaké je vaše zaměstnání?

Momentálně pracuji jako laborant a co bude dál, nevím. Nechám to na osudu.