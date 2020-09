Mikulovice hodovaly i na trávě

Jde z nich strach. Mikulovice vlétly do nové sezony jako utržené ze řetězu… Po osmi trefách do sítě domácích Sezemic o víkendu roztrhaly na cáry moravanskou rezervu. V den posvícení devětkrát zvedaly gólovou sklenku. Přitom se do střelecké listiny zapsalo jen kvarteto. Mohli za to nenasytní Kříž s Plesingerem.

Fotbal, ilustrační foto | Foto: archiv Deníku