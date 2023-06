Mikulovice uvidí legendy z Era-Packu i starou gardu Bohemians Praha 1905

Rychle zapsat do kalendáře. Ptáte se co? No samozřejmě sobotu 1. 7. 2023. To se v Mikulovicích bude konat veliká sláva. Tamní fotbalový klub totiž oslaví osmdesáté narozeniny a pro své fanoušky si připravil pořádně nabitý program, který mnohdy není k vidění. Celý fotbalový den bude mít hned dva vrcholy. Od 14. hodin se totiž nejprve představí domácí stará garda proti staré gardě Bohemians Praha 1905. Následně od 16:30 se ukáží i domácí borci z A týmu proti legendám z futsalového klubu Era-Pack Chrudim. Na koho se můžete těšit? Údajně nastoupí Petr Vladyka, Tomáš Koudelka či Roman Mareš.