Fotbalisté Jaroslavi ze III. třídy na Pardubicku by rádi odehráli své utkání proti B týmu z Horních Ředic. Také sportovci Rohovládovy Bělé na Pardubicku se do poslední chvíle nechtěli vzdát svého nedělního zápasu, který měli hrát proti Starému Mateřovu. Nakonec v sobotu dopoledne rohovládovci uznali, že by hřiště nebylo způsobilé k fotbalu.

V Jaroslavi ale průběžně kontrolují hřiště a pokud by bylo alespoň elementárně hratelné, pak budou chtít nastoupit, především z pragmatických důvodů. Mužstvo by muselo odehrát utkání v jiném termínu, a to pravděpodobně ve všední den. Vzhledem k absenci osvětlení na většině vesnických hřišť by se muselo hrát před setměním a s tím by měl klub problém, protože by se nesešli všichni hráči, kteří by si museli vzít dovolenou v práci.

"Zatím to vypadá, že se to hřiště udrží, ale když vidím ty předpovědi… Může se to změnit každou hodinu," říká funkcionář Miroslav Heřman z TJ Jaroslav. "Nikdy jsme tam neměli problém s vodou na hřišti, ale uvidíme teď. Dělali jsme na hřišti závlahy a vyrovnávali povrch, protože tam byl rozdíl ve výšce a vždy ta voda stékala pod hřiště. I to podloží tam máme takové pískové, že tam ani krtci nelezou, ale opravdu ještě uvidíme," dodává Heřman.

Jestli se ovšem nakonec bude hrát se rozhodne nejspíše až několik málo hodin před zápasy, což potvrzuje i předseda Horních Ředic Drahoslav Drábek. "Jsme domluveni, že to rozsekneme zítra dopoledne. Zatím ale hrajeme," potvrzuje předseda Drábek, že je rezervní mužstvo připraveno nastoupit. "Pokud bude hrací plocha způsobilá, tak v tom nevidím problém, jsme dospělí lidi," dodává Drábek z Ředic, jejichž hřiště je aktuálně pokryto kalužemi.