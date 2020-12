Po ukončení kariéry zůstal u fotbalu a na „zelené louce“ vybudoval mládežnickou základnu v klubu SK Nemošice. Je také ambasadorem sportovní školičky pro Pardubický kraj. Více než deset let cvičí v padesáti školičkách.

„Chtěl bych pomoct přivést další děti do oddílů, aby se fotbal stal tím, čím býval. Tedy, že se mohl pyšnit obrovskou základnou. Musíme společně dokázat, aby na okrese bylo co nejvíce oddílů, co mají všechny věkové kategorie. Děti jsou pro mě jednoznačná priorita. Dům se staví od základů, to samé musí být ve fotbalových klubech,“ poodhaluje plány Petr Rydval.

Valná hromada OFS Pardubice by se měla konat v pondělí 4. ledna. Vzhledem k aktuálně zpřísněným protiepidemickým opatřením je však její konání v daném termínu, stejně jako valné hromady v dalších okresech, ve výrazném ohrožení.