Okresní přebor

Nedohráno. Jakmile se někde objeví toto slovo, zavání to napadením rozhodčí. Přesně to se odehrálo v Nemošicích a postaral se o to jeden z hostujících hráčů. Protože si rozhodčí nemůže nechat líbit nadávky a už ne výhrůžky, zápas předčasně ukončil.

Rohoznice přivítala favorizovaný Starý Mateřov a soupeři tři body darovala. Po prvním poločase vedla, ovšem po hodině hry vyfasoval domácí gólman červenou kartu. Hostům stačila čtyřminutovka, aby obrátili kormidlo na svoji stranu.

Všech pět branek padlo v Bukovce až po změně stran. Hosté se zkušenou zálohou po většinu zápasu diktovali tempo, ale domácí statečně, byť se štěstím odolávali. Utkání nabídlo dramatické vyvrcholení. Opatovice nejdříve vyrovnaly z penalty, aby za několik vteřin vsítil vítěznou branku A. Branský.

Nemošice zůstaly duchem v kabině a po šesti minutách prohrávaly 0:2. Křičeň se ale o výhru připravila nedisciplinovaností Kučery.

Nováček z Přelovic hostil po Starém Mateřovu dalšího postupového adepta. První poločas byl vyrovnaný, hosté jedinou příležitost využili. Domácí naopak tři zahodili, včetně dvou samostatných nájezdů. Po pauze si vytvořili více šancí a hlavně zpřesnili koncovku. Obrat dokonal Středa z penalty.

Dříteč přivítala v kádru dva mladíky a oba se hned trefili. V první polovině určovali ráz utkání domácí. Leč trefili se pouze jednou. Po přestávce svůj náskok zvýraznili. Jenže Mikulovice vyrovnaly a už už se těšily z bodů. Radost jim překazil výstavní ranou nováček Vosyka.

Sezemice nezvládly proti Újezdu konec prvního a začátek druhého poločasu. Dvoubrankovou “sekeru“ smazaly, protože rychle odpověděly a v závěru zužitkovaly svůj tlak. Alespoň bod jim zajistil výstavními polonůžkami z voleje Knaute.

Z ostatních zápasů nebyly dodány žádné informace.

3. KOLO

Rohoznice – St. Mateřov 1:2

Fakta – branky: 19. Holanec – 76. Hlaváček, 79. Škopek. Rozhodčí: Hamrník. ŽK: 2:4. ČK: 1:0 (62. Francl). Diváků: 60. Poločas: 1:0. Rohoznice: Francl – Skoupý, Šmaha, Metelka, Křenek – Ryšavý, Spěvák, Štěpánek, Školník – Holanec, Dvořák. Střídal: Vasilevák. Starý Mateřov: Skalický – Šťastný, Holek, Škopek, Hajn – Tichý, Suchý, Šrám, Kovařík – Hlaváček, Jonáš. Střídal: Hamerský.

Nemošice – Křičeň 1:2, nedohráno

Fakta – branky: 27. Nevřala – 3. a 6. Biath. Rozhodčí: Dittrich. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (72. Kučera). Diváků: 50. Poločas: 1:2. Nemošice: Dörfl – Bednář, Vaculík, Vítek, Nevřala – Paštyka, Němec, Vlasák, Kyral – Hrnčíř, Šimek. Křičeň: Štěpánek – L. Hanzl (12. D. Hanzl), Půlpán, Tomášek, Vácha, Koki (55. Tichý), Zeman, Matějka, Gloza, Kučera, Biath

Bukovka – Opatovice 3:2

Fakta – branky: 55. Jánský, 61. Abbrent, 84. Branský – 67. Richter, 84. Perůžek z penalty. Rozhodčí: Petr. ŽK: 2:0. Diváků: 40. Poločas: 0:0. Bukovka: Koudela – Jánský, Dobrovolný, Vondrouš, Rež – Branský (90.Dostálek), Jičínský, Frosch, Řezníček (61. Landsman) – Abbrent, Kouba. Opatovice nad Labem: Václavek – Hladík, Víša, Voda, Hanovec – Zelinka, Jánoš (58. Richter), Jičínský, Lexman – Perůžek, Pech.

Roveň – Chvojenec 0:0

Fakta – rozhodčí: Šváb. ŽK: 2:0. Diváků: 100. Roveň: Baláš – T. Krpata, Kašpar, Mládek, Mile, Machatý, Hofman, Melc, Pekárek, J. Krpata, Král. Střídali: Šándor, Shejbal, Michalco. Chvojenec: Blažek – Černý, Centner, Richter, Kubík, Zbudil, Dan. Nechvíle, Vach, Skutil, Vrátil, Ehl. Střídali: Burkovič, Dom. Nechvíle.

Moravany B – Přelouč B 3:4

Fakta – branky: 2. Švadlenka, 28. Kakrda, 90. (+1) Kulhánek z penalty – 60., 67. a 74. Štainer, 50. Milan Beránek. Rozhodčí: Syrůček. Žluté karty: 1:0. Diváků: 70. Poločas: 2:0. Moravany B: Čermák – Dostál, Kakrda, Kulhánek, Hermann, Švadlenka, Dlouhý, Fibikar, Janatka, Kosina, Kubík. Střídali: Holeček, Kopták. Přelouč B: Sirůček – Pokorný, Kačírek, Beránek, Rokyta, Štainer, Novotný, Hrečín, Hladík, Milan Beránek, Linhart. Střídali: Dlask, Cápay, Hudec.

Dříteč – Mikulovice 3:2

Fakta – branky: 18. Novák, 59. Balog, 90. Vosyka – 60. a 88. z penalty Kříž. Rozhodčí: Petr. ŽK: 2:2. Diváků: 80. Poločas: 1:0. Dříteč: Frinta – Štěpán, Vrážel, Klofanada, Pluhař – Hajcman, Balog, Daněk, Vosyka – Linha, Novák. Střídali: Musil, Pečinka, Štěrba, Hausner. Mikulovice: Kodym – Svoboda, J. Vencl, Křivka, Václavek – Hyxa,T. Karlík, Kříž, Štěpán – Nováček, Plesinger. Střídali: Novotný, Stefanov, P. Vencl, Bříza.

Přelovice – Ostřešany 2:1

Fakta – branky: 75. Klas, 86. Středa z penalty – 21. Pokorný. Rozhodčí: Rázek. ŽK: 2:1. Diváků: 120. Poločas: 0:1. Přelovice: Marek – L. Staněk, Středa, Kuhn, R. Šprinc – Řehák, Urbanec, Čada, A. Šprync – Klas (77. Karela), Born (89. Pracz). Ostřešany: Zahradník – Vilím, Půlpán, Jeníček, Dufek – Drbohlav, Čásenský, Pokorný, Lazaridis – Vohradník (61. Zelenka), Hodás (79. Maliňák).

Sezemice – Újezd 2:2

Fakta – branky: 51. Knížek, 85. Knaute – 39. Jakub Petříček, 48. Homba. Rozhodčí: Nekvapil. ŽK: 5:0. ČK: 1:0 (90. T. Kašpar). Diváků: 180. Poločas: 0:1. Sezemice: Polišenský – Tichý, Blažek, J. Kašpar, Veselý (54. Štorek) – Kmetík (64. Vích), Lát, Fous (46. Knížek), Horák – Knaute, T. Kašpar. Újezd: Hývl – Rusín, Chlumecký, Jiří Petříček, M. Rozsévač (83. Kopáč) – Mindek, Jakub Petříček, Filip, J. Rozsévač – Homba, Vohralík.

1. Chvojenec 3 2 1 0 11:1 7

2. Starý Mateřov 3 2 1 0 10:4 7

3. Přelouč B 3 2 1 0 8:6 7

3. Přelovice 3 2 1 0 5:3 7

5. Mikulovice 3 2 0 1 19:7 6

6. Ostřešany 3 2 0 1 8:5 6

7. Újezd 3 1 1 1 10:4 4

8. Opatovice n. L. 3 1 1 1 10:9 4

9. Dříteč 3 1 1 1 9:11 4

10. Křičeň 2 1 0 1 5:3 3

11. Bukovka 3 1 0 2 6:9 3

12. Rohoznice 3 1 0 2 3:8 3

13. Sezemice 3 0 2 1 7:12 2

14. Roveň 3 0 1 2 1:9 1

15. Nemošice 2 0 0 2 2:12 0

16. Moravany B 3 0 0 3 6:17 0

Nižší soutěže

Pardubičky počastovaly Tetov čtrnácti „fíky“

VILÉM III. TŘÍDA

2. KOLO: Pardubičky B – Tetov 14:1 (9:1). Branky: Žák 3, Kříž, Hátle a Jonáš po 2, Jandera, J. Pařízek, Šprachta, Maršíček, Svěrák – Novotný. Dražkovice – Mnětice 2:4 (2:1). Branky: Hoang Le Nam, Jukl – Závorka 2, Lamberský, Kouba. Torpedo Pardubice – Selmice 5:1 (4:0). Branky: 6. a 22. Poláček, 26. Kmoníček, 36. Mareš, 84. Sládeček – 64. Fr. Pelant. Lázně Bohdaneč B – Rohovládova Bělá B 5:2 (5:2). Branky: Kvapil 3, Ryšavý, vlastní (Petr) – Kuta, Petr. Holice B – Ostřetín 11:0 (6:0). Branky: J. Černý 3, J. Velinský, T. Velinský, Kopa, Bureš, Jedlička, R. Machatý, Kovařík, Strnad. Jaroslav – Staré Hradiště 5:0 (3:0). Branky: Žídek 2, Gallik 2, Peška z penalty. Valy – Dašice Dašice 1:5 (1:2). Branky: Záruba – J. Vajer 2, O. Vajer z pen., J. Englich, Paus.

1. Holice B 2 2 0 0 22:1 6

2. Pardubičky B 2 2 0 0 19:2 6

3. Torpedo Pce 2 2 0 0 10:1 6

4. Jaroslav 2 2 0 0 8:1 6

5. L. Bohdaneč B 2 2 0 0 7:2 6

6. Dražkovice 2 1 0 1 7:4 3

7. Dašice 2 1 0 1 5:3 3

8. Mnětice 2 1 0 1 5:7 3

9. Valy 2 0 1 1 4:8 1

10. Tetov 2 0 1 1 4:17 1

11. Rohovl. Bělá B 2 0 0 2 3:8 0

12. Staré Hradiště 2 0 0 2 0:10 0

13. Selmice 2 0 0 2 2:16 0

14. Ostřetín 2 0 0 2 0:16 0

IV. TŘÍDA HOLICKO

2. KOLO: Vysoké Chvojno – Horní Ředice B 4:3 (1:2). Branky: Paťava, Čefelín, Hovorka, R. Kocián – Mládek, Fliger, Hrubý. Veliny – Paramo Pardubice 0:3 (0:1). Branky: Topič, Mergl, Machač. Dolany – Slovany Pardubice 7:1 (3:1). Branky: Ťopek 3 (jedna z penalty), Petránek 3, Havlíček – Florián. Opatovice nad Labem B – Býšť 1:3 (1:1). Branky: Křovák – Matyáš, Pokorný, Cink. Dašice B – Popkovice 3:1 (0:0). Branky: Kučera 2, Jirout – Štolfa. Starý Mateřov B – Litětiny 1:0 (1:0). Branka: Žďára. Dříteč B – Lány na Důlku 1:6 (0:3). Branky: T. Vondrouš – Matyáš Vašíček 3, L. Chýle, Vrtáček, Bystroň.

1. Paramo Pce 2 2 0 0 10:0 6

2. Lány na Důlku 2 2 0 0 12:3 6

3. Býšť 2 2 0 0 8:2 6

4. Dolany 2 1 0 1 8:6 3

5. Horní Ředice B 2 1 0 1 7:6 3

5. Litětiny 2 1 0 1 3:2 3

7. Opatovice B 2 1 0 1 5:5 3

Dašice B 2 1 0 1 5:5 3

9. Vysoké Chvojno 2 1 0 1 5:6 3

10. St. Mateřov B 2 1 0 1 3:6 3

11. Veliny 2 0 1 1 2:5 1

12. Slovany Pce 2 0 1 1 3:9 1

13. Popkovice 2 0 0 2 3:7 0

14. Dříteč B 2 0 0 2 1:13 0

IV. TŘÍDA PŘELOUČSKO

2. KOLO: Řečany nad Labem B – Staré Ždánice 6:0 (4:0). Branky: Hrbek 3, Sajdl, Vančura, vlastní. Jankovice – Přelovice B 0:7 (0:2). Branky: Karela a Hladík po 2, L, Doležal, P. Doležal, Šmarda. Kojice – Rybitví 2:0 (1:0). Branky: Bukovič, Mařata. Zdechovice – Srch B 4:2 (2:1). Branky: Novák, Volný, Šlajs, Josif – Dostál, Novotný. Staré Čívice – Újezd B 0:4 (0:1). Branky: Trojáček, Rozsévač, Svoboda, Smolík. Přelouč C – Tetov B 3:5 (2:3). Branky: Vorel, Milan Hladík st., Semelka – Semenec 2, Krejčí, Ullrich, Cumpana. Choltice B – Semín 2:5 (0:3). Branky: Kadlec 2 (obě z pen.) – Král 2, Slabý 2 (jedna z pen.), Hanuš.

1. Řečany n. L. B 2 2 0 0 8:0 6

2. Tetov B 2 2 0 0 10:6 6

3. Semín 2 1 1 0 8:5 4

4. Zdechovice 2 1 1 0 7:5 4

5. Přelovice B 2 1 0 1 9:3 3

6. Rybitví 2 1 0 1 5:3 3

6. Újezd B 2 1 0 1 4:2 3

8. Srch B 2 1 0 1 7:6 3

9. Přelouč C 2 1 0 1 6:7 3

9. Kojice 2 1 0 1 4:5 3

11. Staré Ždánice 2 1 0 1 5:7 3

12. Staré Čívice 2 0 0 2 3:9 0

13. Choltice B 2 0 0 2 3:10 0

14. Jankovice 2 0 0 2 1:12 0