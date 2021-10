Do Ostřešan se dostal zásluhou svého syna. A z trenérského křesla u mládeže se posunul až do křesla určeného šéfům klubu…

Fotbalová obecní rada

Jak se vůbec v roce 2021 financují okresní kluby? Kolik subjektů pomáhá zajišťovat chod ostřešanského fotbalu?

„Je jich deset. Z toho majoritně nám pomáhá naše obec. Z jejího účtu nám dohromady chodí na každou sezonu kolem sta tisíc,“ odtajňuje Horák, který dodává: „Máme štěstí, že na radnici jsou nakloněni fotbalu. Jak starosta Josef Vodrážka, tak všichni členové rady.“

„Velkým dílem se na naší činnosti podílí Czech Insurance agency. Těmi dalšími jsou drobnější přispěvatelé jako K a S chladící technika, Akvárium Macenauer. Vesměs se jedná o vložení nějakého finančního příspěvku,“ praví ostřešanský šéf.

Skromně zapomněl zmínit, že také on sám věnuje svému klubu pomoc.

„Každý rok jsem do klubu dával zhruba deset tisíc. Tím, že jsme sehnali sponzory, už to není tak nutné. Několik let se zaměřuji na práce, které jsou v klubu potřeba. Jako jsou různé opravy. To dělám gratis,“ vysvětluje Horák, který říká, že není v klubu jediným takovým nadšencem.

„Náš sekretář Kamil Bobek, obstarává občerstvení v hospodě na hřišti. V den zápasu máme dokonalé zázemí,“ chválí svého kolegu Horák.

Ano, není od věci mít kromě šikovného manažera za předsedu šikovného řemeslníka. A také mít kromě schopného funkcionáře za sekretáře schopného výčepního…

„Moje firma František Horák se zaměřuje na truhlářskou výrobu a stavební práce. Také děláme kompletní rekonstrukce bytů nebo třeba fotbalových kabin,“ upřesňuje.

Život je jen náhoda…

V Ostřešanech si mohou mnout ruce. Přitom nebýt náhody, pomalu by dodneška nevěděl, kudy se tam jede…

„Ocitl jsem se zde tak trochu náhodou. Synátor chodil na gymnázium v Pardubicích a jednou mi oznámil, že bude hrát fotbal. Tak jsem na něj koukal jak z jara, protože do té doby ho nikde nehrál. Zeptal jsem se ho kde a on odvětil, že v Ostřešanech. Ptal jsem se ho, kde leží, protože z toho koutu jsem znal jenom Nemošice (smích). Začal jsem s ním jezdit na fotbaly a jak už to bývá do fotbalu i kecat. Přišli za mnou trenéři dorostu a nabídli, ať to vedu s nimi, když jsem tak chytrej.“

A František Horák stoupal „kariérně“ výše a výše… Z trenérského křesla se přesunul až do toho předsednického.

„Ještě jsem trénoval chlapy. Pak mě oslovili Standa Holeček a Pepík Novák, jestli bych nevzal toho předsedu,“ vysvětluje a dodává: „Za těch patnáct let se mi ostřešanský klub tak vryl pod kůži, že pomáhat mu finančně a teď i barterovým způsobem mi připadá úplně přirozené. Mám holt fotbalové srdce,“ směje se.

O jakých částkách je vůbec řeč v okresním měřítku?

„Rozpočet našeho klubu je kolem čtvrt milionu. Kromě finanční injekce od sponzorů vybíráme členské příspěvky. V době covidu jsme je ale stopnuli. Dříve jsme ještě sbírali železo a pak ho odváželi do sběrny. Dnes už si to každý odváží sám. Takže jsme závislí na tom, kde si co seženeme. Naše roční výdaje jsou zhruba dvě stě tisíc. Takže, jak se říká: Nula od nuly pojde,“ přibližuje hospodaření klubu.

Právě covid s rozpočty klubů méně či více zamával. V minulé sezoně se odehrála polovina podzimní části bez diváků. Tím vypadly příjmy ze vstupného. A do problémů se dostávali i firmy, které podporují fotbal na amatérské úrovni.

„Některé sponzory jsme raději neoslovovali, protože jsme věděli, že jejich finanční situace je špatná. Máme ale štěstí, že naši sponzoři jsou zároveň naši fanoušci. Můžeme se na ně spolehnout Přesto jsme byli nuceni omezit finanční pomoc. Přežili jsme díky tomu, že jsme neměli prakticky žádné investice. Nehrálo se, takže jsme nikam necestovali, nevypláceli rozhodčí,“ objasňuje a připomíná jednu zásadní ve spojitosti s koronavirovou situací: „Pandemie nás zasáhla dost, neboť po covidové pauze dáváme horko těžko dohromady jedenáct hráčů.“