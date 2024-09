Když dostal otázku od reportéra Deníku, jak se mu podařilo udržet hřiště v tak perfektním stavu, když všude jinde bylo pod vodou, tak skromně odpověděl: "To není moje zásluha. Já jsem to jen prokopal, aby voda co tam tekla odtekla na pole a hotovo." Osobnost víkendu Deníku. Už bezmála 40 let věnuje svůj volný čas fotbalistům a jejich hřišti. Místu, bez kterého by se neobešli. "Když hrajeme doma, tak jsem na stadionu už od rána. Mám zabitou celou neděli. Připravuji hřiště, navážím klobásy, chleba, dřevo a další věci, takto je skoro celý den" vyjmenoval jen část aktivit, které musí v zápasovém dni 62letý správce hřiště, jenž během zápasu stojí i u pípy a pečuje o příchozí, aby netrpěli žízní a měli komfortně načepovanou sklenici se zlatavým mokem.

Vybrat tedy hráče z tohoto utkání? Nebo vybrat někoho, kdo se podílel na odstraňování škod? Těžká volba. Tento článek a osobnost víkendu celého Pardubického kraje je věnována všem kteří s láskou a odpovědností pečují o hříště. Všem kteří se víkend co víkend snaží připravit trávník pro jiné, aby byl co nejlepší, aby po něm mohlo pobíhat 22 spocených chlapů, kteří dělají hrou radost sobě, ale i fanouškům, co se na ně chodí pravidelně dívat.

Dnes mají v Jaroslavi už pouze mužstvo mužů. Takže práce a starostí okolo hřiště mírně ubylo, ale většina povinností zůstává stejných, ať by hrálo 5, nebo 10 týmů. "Dříve jsme tu měli i mládež, ale dneska už mají mladí jiné zájmy. A bude to asi i horší," postěžoval si na malý zájem mladých o aktivní sport muž, který sám kvůli těžkému zranění odehrál v životě jen několik málo fotbalových utkání. "Taky jsem hrál fotbal, ale na vojně jsem si zlomil nohu, patní kost, a pak už to prostě nešlo. Teď hraji na okresní úrovni stolní tenis."

Někdy mu pomůžou i sami hráči, ale znáte to. Co si člověk sám neudělá, to často nemá. A podobné to je i s "jeho" hřištěm. "Od roku 1985 se o hřiště starám a už několikrát jsem jim řekl, že na to kašlu. Tak kluci někdy zalévají hřiště sami, ale někdy se na to taky vykašlou, tak tam stejně musím já, že jo. Občas mi pomáhá i můj syn, který seká trávu," povzdechl si trávníkářský matador, který pracuje na pile v Zámrsku, odkud také pochází, ale už od 15 let bydlí v Jaroslavi. "Lajnování hřiště, to si pak ale dělají sami kluci," zastal se Žďárek hráčů, že na něj neháží veškeré práce v areálu.

V Jaroslavi na Pardubicku se hrál široko daleko jediný zápas víkendu. arrow_left arrow_right info Zdroj: Deník/Ondřej Cigánek 1/62 V Jaroslavi na Pardubicku se hrál široko daleko jediný zápas víkendu. Minimálně ve východních Čechách neměli konkurenci.

Milan Žďárek už má sice nějaký věk a přiznal, že už ho péče o sportoviště někdy zmáhá, ale je to ještě stará škola, má smysl pro povinnost a nechce, aby fotbal v Jaroslavi skončil. "Mě to nedá. Kdybychom se na to s předsedou vykašlali, tak to tady zpustne. Dokud budeme moci, tak to snad ještě vydržíme. A nejde ani tak o mě, ale předsedovi je už 77 let," připomněl ke konci rozhovoru, že velkou zásluhu na udržení fotbalu na vesnici má i dlouholetý funkcionář Milan Popilka.

Milan Žďárek a mnoho dalších správců hřišť, kteří se o ně starají ve svém volném čase jsou tichými hrdiny našich fotbalových víkendů. Jejich neúnavná práce a oddanost zajišťují, že i v těch nejtěžších podmínkách mohou hráči a fanoušci zažít radost z fotbalu. Bez jejich péče a obětavosti by mnoho zápasů vůbec nemohlo proběhnout. Všichni kteří se starají o to, aby ostatní lidé mohli sportovat si zaslouží veliké poděkování a uznání. Jsou to skutečné osobnosti fotbalu!