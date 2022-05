OBRAZEM: Nic nemají jisté. Šestka týmů bojuje o setrvání v okresním přeboru

OKRESNÍ FOTBAL: Devět bodů je ve hře! To není málo, ale zároveň to není ani moc. To si uvědomuje šestka týmů namočených v dolní polovině tabulky okresního přeboru. Do třetí třídy se budou poroučet dva týmy. Záležet také ale bude na konečném pořádí v I. B třídě. Podívejte se jaké týmy jsou namočený v sestupových pozicích a které naopak mohou hrát už v klidu.

Fotbalisté Rohoznice (v červeném) doma otočili nepříznivý poločasový stav proti Rovni (v zeleném). | Foto: Jaromír Pýcha