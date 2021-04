Na stejné startovní čáře. Z pohledu Deníku určitě. Také proto dostali oba uchazeči o post předsedy OFS Pardubice stejné otázky. Jednoduché a zřetelné. Aby mohli odpovědět rychle, neboť volební valná hromada se blíží mílovými kroky. PETR RYDVAL a RENÉ ŽIVNÝ se v sobotu (od 9:30 na novém Obecní úřadu ve Starém Hradišti) podívají pravdě do očí…

Kolikaprocentní očekáváte účast na valné hromadě?

R.Ž. Předpokládám hojnou účast klubů, myslím, že více než pětasedmdesát procent.

P.R. Podle mého odhadu dorazí takových osmdesát procent delegátů.

Nemáte obavy, že ji ovlivní současná pandemie? Respektive stále platná hygienická opatření?

R.Ž. Obavu nemám, kluby mají velký zájem o dění v našem fotbalovém okrese. Někde prostě jen vyšlou mladší zástupce. Ale celkově je budoucnost kopané v okresu zajímá, což je dobře.

P.R. Musím se přiznat, že zčásti obavy mám.

Kolik si myslíte, že obdržíte volebních hlasů?

R.Ž. Věřím, že víc než můj protikandidát.

P.R. Samozřejmě doufám, že nadpoloviční většinu.

Představte váš tým, s nímž jdete do voleb a chcete převzít zodpovědnost za rozvoj regionálního fotbalu.

R.Ž. Do svého týmu jsem si vybral jména, kterým stoprocentně věřím, že společně posuneme okresní fotbal kupředu. Jsou to Michal Buriánek, sekretář a hráč TJ Sokol Živanice, který by měl vnést nový pohled na chod disciplinární komise. Jaroslav Novák z celku Rohovládova Bělá, mimo jiné majitel úspěšné firmy, který pomůže se založením marketingové komise. David Martínek (Lázně Bohdaneč) a Kamil Řezníček (FK Pardubice) budou pokračovat ve školení trenérů našeho okresu a především v rozvoji mládežnické kopané v regionu, na kterou klademe velký důraz.

P.R. Josef Vodrážka, jako starosta Ostřešan. Přesně takto si představuji starostu obce, který má skvělý přístup k fotbalovému oddílu v obci. Jan Gruber – zkušený trenér, který má velké zkušenosti s dospělým fotbalem v okrese. A v neposlední řadě Pavel Jirousek, bývalý ligový fotbalista a veleúspěšný trenér, který dovedl MFK Chrudim až do druhé ligy.

Co uděláte jako první po případném zvolení?

R.Ž. S nově zvoleným výborem doplníme lidi do odborných komisí (STK, rozhodčích, disciplinární, mládeže apod.). Již nyní eviduji velký zájem z okresních klubů o zapojení do komisí. Probereme s nimi možnou spolupráci. S těmi, co budou mít chuť, se pustíme do práce.

P.R. Navštívím všechny oddíly v okrese a zjistím jejich situaci.

Co se změní vaším příchodem do čela OFS?

R.Ž. Změní se hlavně časové nasazení pro okresní fotbal. Už se nestane, aby Výkonný výbor OFS zasedal v létě a na podzim si kluby přečtou zápis z tohoto jednání na úřední desce. To už je jim k ničemu. Ke klubům budou proudit pravidelné informace z jednání Výkonného výboru, ale i dalších komisí co nejrychleji, nejen prostřednictvím úřední desky FAČR, ale také pomocí sociálních sítí a e-mailů. To hlavní, co chci, je, ať jsou kluby o všem včas informované. A samozřejmostí je také zveřejnění proudu financí napříč okresním fotbalem.

P.R. Celkově se myšlení na OFS Pardubice změní o sto osmdesát stupňů.

Jaká je vaše „budovatelská“ filozofie? Popřípadě motto, kterým se budete po dobu vaší vlády řídit…

R.Ž. Na okrese není potřeba motto. Tady je důležité, ať kluby cítí, že vše děláme pro místní fotbal. Já jsem z fotbalového klubu v Semíně, takže znám systém a fungování okresních soutěží, vím, kde kluby potřebují poradit a kde naopak každý preferuje svou místní, klubovou cestu.

P.R. Okresní fotbalový svaz je zaměstnanec všech fotbalových klubů na okrese.

Co zazní ve vašem motivačním projevu?

R.Ž. To bych si s dovolením nechal až na ten projev k delegátům valné hromady. Ať to nečtou dříve v tisku.

P.R. To, co je již popsáno v našem fotbalovém desateru. Především dostat co nejvíce dětí na fotbalové hřiště.

Proč byste měl boj o předsednické křeslo vyhrát zrovna vy?

R.Ž. Protože to není jen o mě, ale o celém mém týmu lidí, kteří vědí, jak s fotbalem v okrese naložit. Každý z tohoto článku má nějakou odbornost, zkušenosti a dohromady pomůžeme růstu kopané v našem regionu. Zaměřit se na jednu část umí každý, my nabízíme kompletní servis, od práce s mládeží, přes soutěže dospělých i veteránů, přípravu nových rozhodčích či školení trenérů. Chceme vytvořit marketingovou komisi za účelem zisku financí pro okresní kopanou ze soukromého sektoru. To, co kluby žádají, je především zajištění kvalitního servisu při vedení okresních soutěží. A jestli kluby chtějí, aby tento kompletní servis fungoval a nadále se zlepšoval, budu rád, pokud zvolí mě a lidi z mého týmu. Jakýkoliv předseda OFS je tu především od toho, aby celou tu skupinu lidí, myslím Výkonný výbor, komise apod. koordinoval a motivoval je k co nejlepší práci pro fotbal v regionu. Určitě není jeho posláním slibovat výstavbu nového hřiště s umělou trávou v Horní nebo Dolní, protože na to prostě nemá reálný vliv. A to je vlastně jedna z mých předností, kterou mohu klubům nabídnout. Přehled o tom, kdo má co v kompetenci. Mohu doporučit klubům postup, jak třeba naložit s žádostí o investice v jejich areálech. A ne jen něco plácat do vzduchu, bez reálného efektu. To si myslím, že naše okresní kluby ani nechtějí.

P.R. Protože cesta moje a mého týmu je tou jedinou správnou.

Co říkáte tomu, jak se vyvíjí situace v jiných OFS, především v Čechách?

R.Ž. Fotbalová veřejnost si žádá určité změny tam, kde to nefungovalo, a naopak si je nežádá tam, kde to šlo dobře již v minulosti, (viz. OFS Chrudim a OFS Svitavy). Důležité bude změny dotáhnout až do velké FAČR, aby fotbal získal zpět důvěru veřejnosti. Jsem rád za projekty typu Fevoluce či Čistého fotbalu. Snaží se uvést veřejnost do reálného obrazu současného dění ve fotbale. Tím hodně mediálně pomáhají.

P.R. Uvidíme, kam se ostatní okresní fotbalové svazy budou ubírat. Doufám, že podobnou cestou, kterou nabízím já a můj tým.