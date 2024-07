Celkem jednapadesát družstev dospělých se přihlásilo do nového mistrovského fotbalového ročníku OFS Pardubice. Což je velmi slušné číslo, které potvrzuje pozici pardubického okresu coby „jedničky“ v rámci kraje, ostatně nikde jinde se nehraje čtvrtá třída… V obsazení jednotlivých soutěží došlo k řadě změn, některé týmy se nepřihlásily, jiné se přihlásily nově a fanoušky rozhodně zaujme i dobrovolný příchod dlouholetých účastníků krajského přeboru z Moravan a Libišan do okresních vod.

Konkrétní podobu jednotlivých skupin definitivně ozřejmil pondělní losovací aktiv. Začněme v okresním přeboru, ze kterého postoupily vítězné Pardubičky B a dodatečně rovněž Sezemice do I. B třídy. Opačným směrem, tedy do III. třídy, zamířily sestupující Ostřešany, Starý Mateřov a Dražkovice. Náhradou za ně přicházejí z I. B třídy sestoupivší Přelouč B a Řečany nad Labem a trojice nováčků ze III. třídy: Dašice, Býšť a ze čtvrtého místa Nemošice.

Okresní III. třída doplnila svůj stav na kompletních čtrnáct mužstev. V novém ročníku se v ní fotbalová veřejnost nesetká s výše zmíněnou postupující trojicí Dašice, Býšť, Nemošice ani se sestupujícím trojlístkem Opatovice nad Labem B, Choltice B a Lázně Bohdaneč B. Nováčky zde budou jednak celky, které spadly z okresního přeboru (Ostřešany, Starý Mateřov, Dražkovice), jednak úspěšné týmy ze IV. třídy: Dolany, Semín a Rohovládova Bělá (ta doposud hrála v souklubí s Lázněmi Bohdaneč C). Zbývající volné místo zaplní Moravany, které se do III. třídy přihlásily po řadě sezony odehraných v krajském přeboru.

V nejnižší okresní soutěži tradičně rozdělené do skupin Holicko a Přeloučsko se objevují dva úplně nově přihlášené týmy: béčko SK Býšť a sdružené družstvo Chvaletice/Řečany nad Labem B. K nim je třeba připočíst Libišany, které ještě na jaře hrály krajský přebor. V kolonce nepřihlášených celků do nové sezony registrujeme Starý Mateřov B, Moravany B a také B i C mužstvo SK Lázně Bohdaneč. Přeloučskou skupinu tak bude hrát pouze 11 týmů.

Všechny okresní soutěže mužů startují o týden později oproti kraji, tedy o víkendu 17. a 18. srpna (úředně 2. kolem). Okresní přebor a III. třídy zakončí podzimní boje 9. a 10. listopadu (1. kolem), IV. třída 26. a 27. října (rovněž 1. kolem).

O tradiční „předkrm“ mistrovské sezony se 10. a 11. srpna postará úvodní kolo Poháru OFS Pardubice. V šestnáctičlenném startovním poli nechybí ani obhájci trofeje z Újezdu. Na podzim se odehraje pouze úvodní kolo, zbytek potom v jarní části, finále by opět měla přivítat ligová CFIG Arena.

Rozlosování TOP CENTRUM okresního přeboru 2024/2025:

1 – TJ Sokol Roveň

2 – SK Křičeň

3 – SK Holice B

4 – SK Býšť

5 – SK-1.FC Mikulovice

6 – TJ Sokol Rohoznice

7 – FK Přelouč B

8 – SK Řečany nad Labem 1920

9 – SK Sokol Dříteč

10 – FC Titanic Srch

11 – SK Sparta Dašice

12 – TJ Sokol Újezd

13 – TJ Sokol Chvojenec

14 – SK Nemošice

2. kolo (17. – 18. srpna):

Nemošice – Řečany nad Labem, Dříteč – Přelouč B, Srch – Rohoznice, Dašice – Mikulovice, Újezd – Býšť, Chvojenec – Holice B, Roveň – Křičeň.

Rozlosování KOBERCE STRNAD III. třídy 2024/2025:

1 – SK Dolany

2 – TJ Sokol Rohovládova Bělá

3 – TJ Sokol Staré Hradiště

4 – TJ Sokol Moravany

5 – SK Starý Mateřov

6 – Sokol Ostřetín

7 – FK Horní Ředice B

8 – AFK Ostřešany

9 – TJ Paramo Pardubice

10 – SK Dražkovice

11 – TJ Sokol Semín

12 – TJ Přelovice B

13 – TJ Jaroslav

14 – TJ Valy

2. kolo (17. – 18. srpna):

Valy – Ostřešany, Paramo Pardubice – Horní Ředice B, Dražkovice – Ostřetín, Semín – Starý Mateřov, Přelovice B – Moravany, Jaroslav – Staré Hradiště, Dolany – Rohovládova Bělá.

Rozlosování TROFEJE CZ IV. třídy Holicko 2024/2025:

1 – TJ Sokol Vysoké Chvojno

2 – TJ Sokol Mnětice

3 – TJ Sokol Staré Ždánice

4 – SK FC Stavospol Litětiny

5 – SK Popkovice

6 – FC Libišany

7 – FK Slovany Pardubice

8 – Lány na Důlku/Paramo Pardubice B

9 – SK Sokol Dříteč B

10 – AFK Opatovice nad Labem B

11 – SK Býšť B

12 – TJ Sokol Veliny

2. kolo (17. – 18. srpna):

Veliny – Slovany Pardubice, Lány na Důlku/Paramo Pardubice B – Libišany, Dříteč B – Popkovice, Opatovice nad Labem B – Litětiny, Býšť B – Staré Ždánice, Vysoké Chvojno – Mnětice.

Rozlosování PERNŠTEJN IV. třídy Přeloučsko 2024/2025:

1 – SK Selmice

2 – TJ SK Tetov

3 – TJ Sokol Kojice

4 – TJ Sokol Zdechovice

5 – TJ Sokol Újezd B

6 – Lipoltice/Přelouč C

7 – TJ Slavoj Choltice B

8 – Chvaletice/Řečany nad Labem B

9 – TJ Jiskra Rybitví

10 – TJ Jankovice

11 –TJ Sokol Staré Čívice

12 – volný los

2. kolo (17. – 18. srpna):

Chvaletice/Řečany nad Labem B – Lipoltice/Přelouč C, Rybitví – Újezd B, Jankovice – Zdechovice, Staré Čívice – Kojice, Selmice – Tetov, Choltice B volný termín.

Rozlosování Poháru OFS Pardubice 2024/2025:

1. kolo (úřední termín 10. a 11. srpna):

Libišany – Újezd, Semín – Křičeň, Dolany – Srch, Paramo Pardubice – Dříteč, Staré Hradiště – Roveň, Nemošice – Dašice, Ostřešany – Chvojenec, Dražkovice – Býšť.

Zbývající kola jsou na programu v jarní části.