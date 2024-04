Už jenom měsíc třicetiletý fotbalista pochází z Ukrajiny. Zrovna v zemi jeho předků se rozhořel válečný konflikt, který sleduje celý svět. Přestože jeho vztah s rodnou půdou je už minimální, nemůže zavírat oči.

„Po pravdě mě to strašně štve, ale nic s tím člověk nezmůže. Mám spoustu informací, které jdou mimo média. Ostatně ta vždy podají informace tak, aby tím zaujala. Jedná se o politický konflikt, kvůli kterému to odnášejí na životech většinou nevinní lidé. No a pak se najdou i tací, kteří toho zneužívají. To už bych však zacházel až moc do detailů, a to se mi nechce. Velice si vážím lidí u nás v Čechách, kteří poskytují svými činy pomoc lidem, kteří to opravdu potřebují,“ říká Jiří Homba v rozhovoru pro Deník.

Podporuje uprchlíky z Ukrajiny

Jak jste se dostal k fotbalu a v kolika to bylo letech?

Úplně náhodou. Někdy v šesti letech. Občas jsem se připletl jako dítě mezi dospělé na vesnickém fotbálku, který se konal o víkendech po práci. Nějak jsem se tam vždy potuloval a nijak extra mě to nenadchlo. Nicméně o pár let později už to nabralo směr. Přišel jsem poprvé na trénink mého mateřského klubu v Týnci nad Labem. Mohlo mi kolem devíti. Vidím to stále před očima. Vyfasoval jsem rozlišovák a zeptali se mě, co hraji. Neměl jsem ani páru jaký post říct, tak jsem vypálil, že budu chytat v bráně. A po první střele jsem věděl, že to bylo poprvé a naposled, kdy jsem se tam postavil (smích).

Popiště vývoj vaší kariéry, popřípadě proč jste se zastavil na okresní úrovni? Nebyl zájem z vyšších kruhů?

Jsem odchovancem vesnického fotbalu, takže oproti některým vrstevníkům z okresního přeboru nemám takové fotbalové zkušenosti a základy. Ale jak šel čas, tak jsem postupně zjistil, že mi to docela běhá. Nastartoval jsem fotbalovou kariéru jako levý záložník. Postupem času jsem se začal dost zlepšovat v technice a výkonu a s tím rostly moje ambice se dostat někam dál. Jako mladistvého mě fotbal celkem pohltil a stal se mojí vášní. Pamatuji si, že kluci v mém věku okolo patnácti let naháněli holky a chodili do barů a já jsem ten čas trávil individuálně s míčem na hřišti. V chlapech mi to začalo i celkem střílet, tak jsem se posunul do útoku. Neměl jsem ale moc možností posunout se výše než na úroveň okresu. Čím jsem byl starší, tím menší ambice jsem ve fotbale měl.

Jak jste se z Týnce nad Labem ocitl v Újezd a jak už dlouho nastupujete za jeho muže?

Za Újezd hraji čtvrtou sezonu, tuším. Přivedl mě sem můj dlouholetý známý a kamarád Martin Vohralík. S Martinem se známe mimo hřiště hlavně po profesní stránce, kdy jsme pár let spolupracovali a měli toho dost společného i v osobním životě.

Fonta je pilným žákem. Střílení gólů odkoukal od legendárního krajana Ševčenka

Vaše jméno nezní úplně česky, jaký je jeho původ?

Máte pravdu, to jméno není úplně typicky české. Narodil jsem se na Ukrajině a do Čech jsem přicestoval zhruba v pěti letech.

Zůstal vám nějaký, jinak, jak velký vztah máte k Ukrajině?

V tento moment se dá říci, že už ten vztah je minimální. Jelikož jsem tady od dětství a mimo Čechy jsem jezdil vždy na prázdniny. Na Ukrajinu jsem jezdíval za prarodiči a po jejich úmrtí už nebyl důvod a pak už ani čas se tam vracet. V České republice jsem hluboko zapustil kořeny a vnímám to tady jako svůj domov.

Zrovna ve vaší prapůvodní zemi se rozhořel válečný konflikt. Jak vnímáte situaci na Ukrajině? Neměl jste tendence jít bojovat za vlast vašich předků?

