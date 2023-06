Chtěli jsme samozřejmě vítězit, což bylo hlavním úkolem, ale jelikož to bylo poslední utkání, tak jsme si ho také chtěli užít. Do zápasu jsme vstoupili dobře, jelikož jsme dali rychlý gól. To nás v hlavách uklidnilo a poté se už hra vyvíjela podle našich představ. Došli jsme k zaslouženému vítězství.

Oslavy prvního fleku vám utekly o pouhé dva body. Mrzí vás to?

Ano to určitě. Dlouho nám trvalo, než jsme začali proměňovat gólové šance. I to je jeden z důvodů, proč jsme skončili "až" na druhém místě.

Titul v dorostenecké kategorii

Pojďme ještě zpátky k utkání s Paramem. Vy konkrétně jste vstřelil hattrick. Po jakých situacích vaše branky padaly?

První gól byl z penalty, na kterou jsem si paradoxně moc nevěřil, protože měsíc zpět, v zápase za dorost, jsem ji neproměnil. Ostatní góly byly po situacích, kdy jsem šel sám na gólmana.

Byla některá z branek taková, že byste si ji pamatoval déle?

Spíše ne.

Je u vás hattrick spíše slavnostnější událostí?

Neřekl bych, že je to ojedinělé, ale popravdě mi vždy hattricku uteče o jednu branku, tak jsem rád, že jsem to konečně zlomil (úsměv).

Biath rozhodl finále poháru dvěma výstavními góly. Že se trefí, věděl už ráno

Mátě nějakou speciální oslavu po gólu nebo to příliš neřešíte?

Žádnou konkrétní nemám. Spíše to nechávám na emocích.

Určitě na vás po zápase čekala rozlučka. Zkasíroval si vás pokladník?

(rozesměje se) Naštěstí se to u nás tolik neřeší, takže jsem měl klid.

Už bylo řečeno, že jste sezonu zakončili na druhém místě. Jak hodnotíte celý ročník?

Jak už to bývá, tak i hodnocení celé sezony má dvě strany mince. Trochu mě mrzí, že jsme nevěnovali kategorii mužů tolik pozornosti a to především v první části sezony. Věřím, že kdybychom to doplňovali klukama od nás z dorostu, tak titul nemíří do Parama, ale k nám do Nemošic. Tou druhou stranou mince je, že jsme měli nesmírně povedený ročník v dorostenecké kategorii, kde jsme získali titul v krajském přeboru. A co si budeme povídat, druhé místo v chlapech také není k zahození (mrkne).

Mrzí vás zpětně nějaký zápas?

Popravdě nevím konkretní utkání, ale v začátku sezony jsme zbytečně remizovali. To nás stálo titul.

Hračička s míčem

Do Nemošic jste přišel z Chrudimi. Proč ten přesun?

To už je dlouho. V Nemošicích jsem vyrůstal, začínal jsem tu s fotbalem a mám obecně ke klubu vřelý vztah. Proč se tedy nevrátit.

Jaké jsou cíle do příští sezony?

Příští sezónu jdu do kategorie mužů, tak uvidíme, jaké budou možnosti a popřemýšlím o jiném angažmá.

Divize v B týmu Chrudimi by vás nelákala?

Lákala, to je jasné. Na druhou stranu ale vím, že nejprve se potřebuji vyhrát v dospělém fotbale. Teď nad tím tedy ani nepřemýšlím a všechny mé myšlenky směřují k příští sezoně.

Pojďme k vám. Na jaké pozici hrajete?

Nejčastěji na středu zálohy, jelikož mě baví tvořit hru. V posledních zápasech jsem se ocitl i na hrotu, ale záloha je záloha. Myslím si však, že dokáži zahrát na jakékoliv pozici.

Kluci mi říkali, že to budu mít drahý, směje se opatovický kanonýr Brychta

Jaké máte silné stránky?

Tohle je vždy těžká otázka. Člověk se nerad chválí, ale myslím si, že mezi mé nejsilnější stránky patří technika. Obecně rád kličkuji a mám dobré dlouhé centry. Nebál bych se pochválit i co se týče kondice a rychlosti.

Naopak, kde vidíte cestu ke zlepšení?

Trénovat je potřeba pořád a hlavně všechno. Nejvíce bych se chtěl zaměřit na koncovku a zjednodušení hry.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Asi jako většina mladých kluků Cristiana Ronalda

Jakému týmu fandíte?

(vypálí) Samozřejmě Nemošicím.

Čím se popřípadě živíte či studujete?

Jelikož jsem letos maturoval, tak stále patřím do kategorie student.