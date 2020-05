A hned v úvodním jarním kole na sebe narazily první dva týmy. Laguna nedopustila nějaké nadechnutí Primaklimy ke stíhaní a odřízla ji. Dva celky se ale z karantény nevrátily, což je stálo kontumace.

1. Maxi-Tip liga

OK Interiér – FK Psinek Danotix 3:7, Lietavec, Slavík, J. Zavřel – Jiroutek a Kubánek po 2, Kopecký, Spěvák, Tomášek. Macanda – Chmel Chrudim 2:1, Kratochvíle, Linha – Kubeš. OK Interiér – FC Beercelona 4:5, Fabián, Maršálek, J. Zavřel, V. Zavřel – Fidler 3, Kotajny 2. Macanda – FC Laguna 0:5, Machal 3, Hlavatý 2. Jets From Slovan – TFT Pardubice 2:17, J. Málek 2 – Dušek 6, Chmelař 3, Koudelka 2, Řehák a J. Tesař po 2, Krátký, Tichý. Ideál Holidays – FC Diko 2:7, Jaroslav Jezdinský 2 – L. Merkl 4, Brokl, Kubát, Kubík. FK Psinek Danotix – Jets From Slovan 9:6, Tomášek 4, Jiroutek 3, Kubánek 2 – J. Málek 5, Štěpánek. Chmel Chrudim – FC Diko 3:8, Svoboda 2, Douda – L. Merkl 4, Felkl, Fizek, Kubát, Štědrý. FC Beercelona – AC Hektoři 5:0, kontumačně. FC Laguna – Primaklima FS 5:3, Machala a Samčenko po 2, Rosůlek – Křenek, Rek, Stolín. TFT Pardubice – AC Hektoři 5:0, kontumačně. Ideál Holidays – Primaklima FS 3:11, Jaroslav Jezdinský, Kárych – Müller 4, Daněk a Záruba po 2, Petružálek, Rek, Stolín.

1. FC Laguna 14 14 0 0 115:32⋌42

2. Primaklima FS 14 11 1 2 138:40⋌34

3. FC Diko 14 11 0 3 107:46⋌33

4. Macanda 14 11 0 3 73:40⋌33

5. TFT Pardubice 14 9 1 4 98:56⋌28

6. FK Psinek Danotix 14 8 1 5 78:78⋌25

7. AC Hektoři 14 4 1 9 33:80⋌13

8. Chmel Chrudim 14 4 0 10 48:69⋌12

9. FC Beercelona 14 3 1 10 43:94⋌10

10. Ideál Holidays 14 3 1 10 30:97⋌10

11. Jets From Slovan 14 2 1 11 53:118⋌7

12. OK Interiér 14 0 1 13 31:97⋌1

2. liga

FC Spalovači – Wasted Talents 3:0, Němec 2, Opršal. Red Devils – Rudá hvězda 1:6, Pittner – Sokol 3, O. Hlaváč, Hynek, A. Šimon. FC Spalovači – AK Dřeváci 12:3, Opršal 5, Kalný, Manych a Němec po 2, Kot – T. Puskás 2, Černý. Red Devils – SK Dubina 0:6, Formánek a Kleiner po 2, Křižanič, Zelenka. DPMP – FC Dašák United 1:3, Svatoň – Kouba 2, Janko. Bad Boys Rosice – FK Jezerka 4:7, Jantovský, Klimáček, Netuka, Veleba – Hromádko 3, Boháč, Drášil, Melichar, Uhlíř. Wasted Talents – DPMP 1:8, Kolankiewicz – Svatoň 4, Buš, Kaštánek, K. Zvolenský. Rudá hvězda – FK Jezerka 7:2, A. Šimon 3, Žďárský 2, Levinsky, Zíta 1 – Hromádko 2. AK Dřeváci – Manuvia 3:10, Černý, T. Puskás, Vlasák – Budescu 3, Filipiuk, Kiják a Martančík po 2, Chomous. SK Dubina – FC Kovomont 2:2, Formánek, Mucha – Klátil 2. FC Dašák United – Manuvia 3:12, Janko Daniel 3 – Kiják Milán 6, Lörinc a Zubov po 2, Chomous, Martančík. Bad Boys Rosice – FC Kovomont 0:0.

1. Rudá hvězda 12 13 1 0 81:27⋌40

2. Manuvia 12 11 0 3 80:43⋌33

3. SK Dubina 12 10 1 3 57:24⋌31

4. FC Spalovači 12 9 3 2 61:37⋌30

5. FK Jezerka 12 8 1 5 66:51⋌25

6. Bad Boys Rosice 12 6 2 6 53:41⋌20

7. FC Dašák United 12 5 0 9 60:76⋌15

8. Wasted Talents 12 4 0 10 45:71⋌12

9. DPMP 12 3 2 9 38:54⋌11

10. Red Devils 12 3 2 9 28:59⋌11

11. FC Kovomont 12 2 3 9 25:64⋌9

12. AK Dřeváci 12 2 1 11 57:104⋌7

3. liga

Apendix – TJ Spartak Sezemice 6:2, K. Málek a Melnik po 2, Frydrych, A. Málek – Šimák 2. FC Gunners – Vatikán 5:1, Johanides 3, Born, Kutík – Plachý. Blue Storm – Čemus 20 rok 1:4, Šimáček – Straka ml. 2, Libánský, Novák. Apendix – FC Realma 2:6, Frydrych, K. Málek – Tláskal 4, Gwozdiak, Slavík. Blue Storm – Vatikán 1:4, Dvořák – Kudrnáč a Plachý po 2. Apendix – THC Terorasta 3:3, Melnik 2, Frydrych – Honzák, Hrubý, Sidor. Growers Of The Galaxy – FC Realma 0:5, kontumačně. Growers Of The Galaxy – THC Terorasta 0:5, kontumačně. FC Gunners – Čemus 20 rok 6:10, Hrubeš a Kaplan po 2, Bráza, Jančařík – Libánský 4, Horák a Straka ml. po 3. Growers Of The Galaxy – TJ Spartak Sezemice 0:5, kontumačně. (zz)

1. FC Gunners 16 10 2 4 74:52⋌32

2. FC Čemus 20 rok 15 10 1 4 90:51⋌31

3. Vatikán 16 8 5 3 58:37⋌29

4. Apendix 15 8 4 3 74:36⋌28

5. FC Realma 15 8 2 5 69:41⋌26

6. THC Terorasta 15 6 4 5 41:47⋌22

7. Blue Storm 16 5 2 9 42:44⋌17

8. Growers Of Galaxy 15 2 2 11 29:79⋌8

9. Spartak Sezemice 15 1 0 14 26:116⋌3