1. Maxi-Tip liga

OK Interiér – Ideál Holidays 3:3, Lietavec, Rozkovec, J. Zavřel – Formánek 2, Jaroslav Jezdinský. FC Beercelona – Primaklima FS 4:14, Kotajny 2, Fidler, Kosek – Müller Patrik 5, Stolín 3, M. Zelinka 2, Daněk, Perný, Petružálek Záruba. AC Hektoři – Ideál Holidays 0:5, kontumačně. TFT Pardubice – Primaklima FS 2:8, Klír, J. Tesař – Müller a stolín po 2, Perný, Petružálek, J. Pitterle, Záruba. Jets From Slovan – FC Laguna 4:15, J. Málek, Novák, Suchý, Votápek – Luděk Hanč 4, Machala Adam, Rosůlek a Samčenko po 3, Rogovik 2. Macanda – FK Psinek Danotix 4:0, Lukáč, Münzberger, Oulický, Suchánek. OK Interiér – FC Laguna 2:10, Lietavec, Vávra Michael 1 – Machala 6, Samčenko 2, Luděk Hanč, Rogovik. Macanda – FC Beercelona 8:2, Lukáč, Oulický a Völkl po 2, Suchánek, Vojtíšek – Fidler, Kosek. Chmel Chrudim – AC Hektoři 5:0, kontumačně. FC Diko – TFT Pardubice 6:0, L. Merkl 4, Felkl, Mikan. Chmel Chrudim – Jets From Slovan 2:4, Huňáček, Svoboda – Novák 2, J. Málek, L. Málek. FC Diko – FK Psinek Danotix 11:3, L. Merkl 4, Felkl a O. Merkl po 3, Štědrý – Kopecký, Tomášek, Vavrouš.

1. FC Laguna 18 17 1 0 155:45⋌52

2. Primaklima FS 18 15 1 2 178:47⋌46

3. FC Diko 18 15 0 3 141:54⋌45

4. Macanda 18 15 0 3 94:46⋌45

5. TFT Pardubice 18 11 1 6 111:75⋌34

6. FK Psinek Danotix 18 9 2 7 90:98⋌29

7. Chmel Chrudim 18 5 0 13 60:85⋌15

8. Ideál Holidays 18 4 2 12 42:111⋌14

9. AC Hektoři 18 4 1 13 33:100⋌13

10. FC Beercelona 18 4 1 13 59:130⋌13

11. Jets From Slovan 18 3 1 14 70:154⋌10

12. OK Interiér 18 0 2 16 37:125⋌2

2. liga

AK Dřeváci – SK Dubina 3:7, M. Puskás, T. Puskás, Tuhý – Formánek 3, Brtnický 2, Karvánek, Mucha. FC Spalovači – Red Devils 3:3, Opršal 2, Kalný – Bartoněk, Kadleček, Slabý. Bad Boys Rosice – AK Dřeváci 6:3, Jantovský 3, Procházka 2, Bohatý – Tuhý 2, Peřina. FC Spalovači – FC Kovomont 3:7, Opršal 2, Roubal – Krejcar a Vašíček ml. po 2, Hývl, Klátil Vondra. Wasted Talents – Rudá hvězda 3:6, Pavel, Prokůpek, Syrový – L. Hlaváč 2, Hájek, Kostka, D. Šimon, A. Šimon. FK Jezerka – DPMP 4:5, Melichar 2, Drášil, Uhlíř – K. Zvolenský 3, Svatoň 2. SK Dubina – Wasted Talents 4:5, Brtnický, Karvánek, Křižanič, Mucha – Kolankiewicz 2, Blažek, Pavel, Prokůpek. Red Devils – DPMP 2:8, Kadleček, Malý – Buš Tomáš 3, P. Zvolenský 2, Dávid, Plíšek, K. Zvolenský. FC Dašák United – Bad Boys Rosice 2:6, Poláček 2 – Jantovský 4, Paukovič, Bohatý. FC Kovomont – Manuvia 2:5, Krejcar, Vašíček ml. – Budescu 2, Kiják, Lörinc, Zubov. FC Dašák United – Rudá hvězda 3:9, Pilař 2, Janko – O. Hlaváč a D. Šimon po 2, L. Hlaváč, Hynek, Levinsky, A. Šimon, Žďárský. FK Jezerka – Manuvia 2:5, Boháč, Melichar – Kiják 3, Budescu, Lörinc. (zz)

1. Rudá hvězda 16 15 1 0 96:33⋌46

2. Manuvia 16 13 0 3 90:47⋌39

3. SK Dubina 16 11 1 4 68:32⋌34

4. FC Spalovači 16 9 4 3 67:47⋌31

6. Bad Boys Rosice 16 8 2 6 65:46⋌26

5. FK Jezerka 16 8 1 7 72:61⋌25

9. DPMP 16 5 2 9 51:60⋌17

7. FC Dašák United 16 5 0 11 65:91⋌15

8. Wasted Talents 16 5 0 11 53:81⋌15

10. Red Devils 16 3 3 10 33:70⋌12

11. FC Kovomont 16 3 3 10 34:72⋌12

12. AK Dřeváci 16 2 1 13 63:117⋌7