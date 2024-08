Jeho tým v posledním duelu okresního přeboru porazil 6:0 Újezd a on vstřelil hned 4 branky. Jak padly?

Jakub Kříž, kterému je 32 let, pracuje ve vězení. Naštěstí pro něj na té správné straně. Fotbal hraje odmalička. Začínal ve čtyřech letech v Chrudimi. Několik měsíců hrál i v Lázních Bohdaneč a od svých 20 let je věrný klubu z Mikulovic.

„První gól padl po centru ze strany, kdy jsem z malého vápna doklepával míč do branky,“ popsal střelec.

Při druhém gólu utekl obráncům, obešel brankáře a vstřelil suše gól. „Třetí branku jsem dal hlavičkou po nedorozumění brankáře a obránce a poslední padl podobně jako první a dával jsem to do prázdné,“ dodal běhavý záložník, kterému gólový ohňostroj vynesl titul osobnosti týdne Pardubického deníku a jehož tým má ambici se především udržet v soutěži.

Kříž má kliku, že v kabině týmu se za nějaké významné počiny nemusí platit do pokladny, jak to bývá zvykem v jiných klubech. Jinak by se asi nedoplatil.

Nejen že jej reportér Deníku zastihl přibližně 4 minuty před začátkem tréninku a čelil tak hrozbě pozdního příchodu, ale také už několikrát aspiroval na titul nejlepšího střelce soutěže. Zatím byl třikrát na druhém místě.

„Většinou hraji středního záložníka, takže není mojí ambicí střílení gólů. A abych vyhrával nějaké osobní statistiky, to mě nějak neláká,“ svěřil se skromně zkušený fotbalista, který dává přednost kolektivu a týmovému úspěchu.

„Máme v kabině legraci, jsme sehraní už delší dobu a moc nových lidí nepřichází. Kluci sledují noviny a když se o někom něco napíše, tak jsou pak vtípky na pořadu dne,“ pochvaloval si mikulovický kolektiv Jakub Kříž, který ani netouží po nějaké zvláštní popularitě.

„Raději bych byl, kdyby článek vyšel bez mojí fotky,“ uzavřel rozhovor se smíchem kanonýr a osobnost víkendu a odebral se na trénink, který v tu chvíli právě začal.