Ondřej Cigánek dnes 13:08

Takto si oslavu svých 70. narozenin fotbalový rozhodčí Jiří Čermák nepředstavoval. Právě on v neděli řídil zápas 4. fotbalové soutěže na Pardubicku mezi týmem Staré Ždánice a rezervou Býště. Duel totiž skončil hromadnou bitkou. „To, co se tam dělo, to jsem ještě nikdy nezažil,“ uvedl pro Pardubický deník Čermák. Na čáře při tom měl svého 15letého vnuka a o rok starou rozhodčí, pro kterou to byl první zápas.