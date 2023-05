Hra byla vyrovnaná, což nás táhlo po celý ten první poločas. Pak už jsme vyrovnali a na soupeře jsme si věřili. Naším jediným cílem bylo získat tři body, což se nakonec povedlo a k tomu to byl i takový krásný výsledek.

V Jaroslavi jste brzy prohrávali. Obrat jste však dotáhli do neuvěřitelného konce. Čím to?

Vy konkrétně jste řídil zápas pěti brankama. Povedlo se vám to již někdy?

S klukama jsem o tom přemýšlel a musím říct, že absolutně ne. Tohle se mi nepoštěstilo ani v mládeži, takže to byla moje premiéra.

Jak jste s tímto faktem naložil?

Odehrávalo se ve mně mnoho emocí. Viděla to manželka s dcerou, což to celé umocnilo. V utkání o tom člověk nepřemýšlí, tam je hlavní vítězství, ale poté byly čarodejnice, takže oslava byla veliká (smích).

Dominik Petr u míče, s kterým si velmi dobře rozumí.Zdroj: sportovec

Chladnokrevný zakončovatel

Reagoval nějak i pokladník?

Zápis už tam samozřejmě mám a musím koupit sud, takže něco proběhne.

Těší vás takový podařený den o to víc, že jste i kapitánem svého týmu?

Samozřejmě mě to těší, ale nezávisí to jen na mě, je to práce celého týmu. Já mám ale větší motivaci vyhrávat, protože si mě kluci zvolili sami, což je vždy bonus.

Z jaké pozice branky střílíte?

Jsem typický útočník.

Vrátil: Góly jsem si rozhodně nevypracoval sám. Pět branek rovná se pět nahrávek

Můžete v krátkosti vaše branky popsat?

Vyrovnávající trefa byla z přímého kopu. Poté už jsem dostával míče za obranu a chladnokrevně jsem proměňoval tyhle "nájezdy".

Jak tohle zakončujete? Jste spíše hračička nebo chladnokrevný střelec?

No to nevím, jestli chci úplně prozradit, ale tak dobře… Mám více rád, když si gólmana posadím na zadek a až poté zakončuji (šibalsky mrkne).

Rohovládova Bělá ještě minulý rok působila v nejvyšší krajské soutěži. Nemrzí vás tento sešup až do III. třídy Pardubicka?

Trochu mě to mrzí postupem času. Ale když už jsem sem přestupoval z Nového Bydžova, tak jsem chtěl hrát za B tým. Takže mě to nijak neovlivnilo ani.

Změnila se po tomto pádu výrazně kostra týmu?

Ano, máme kompletně jiný tým. Museli jsme to znovu poskládat, protože zbyli pouze čtyři hráči. Naštěstí se sem nastěhovali nějací kluci, kteří chtěli hrát fotbal a my je zlákali. Myslím si, že máme teď daleko lepší partu a tím pádem jsme víc namotivovaný a bude to určitě i více fungovat.

Byla tedy špatná nálada v kabině tím kamenem úrazu?

V tomhle to bylo na nic. Momentálně si na nic nikdo nehraje, víme o sobě a jsme všichni kamarádi. Samozřejmě se ještě rozehráváme, ale je to na dobré cestě a věřím, že budeme i úspěšní.

Fanoušek Bohemky a Messiho

Jaké si dáváte cíle s týmem?

(vypálí) Hlavně nespadnout. Rádi bychom ale skončili do první šestky, myslím, že na to máme.

Jak to máte s tréninky?

Žádná sláva, tak jako všude na vesnicích. Máme zaměstnání či rodiny a toho času tedy moc není. Jsme ale rádi, že se jednou týdně scházíme a zakopeme si společně.

Vám to nechybí ten pravidelnější příděl fotbalu?

Mně určitě ano. Já jsem zvyklý třikrát týdně trénovat. Od mala jsem byl furt jenom na hřišti a to tempo bylo vysoké. Kdybychom se alespoň dvakrát týdně sešli, tak by to bylo fajn.

Máte ambice si zahrát vyšší soutěž?

Jsem spokojený, protože stavím dům a neměl jsem čas o tom ani přemýšlet. Kdyby ale přišla nabídka, tak bych o tom nejspíš uvažoval.

Tomáš Kašpar vstřelil hattrick po čtyřech letech. Stačilo mu sedmnáct minut

Přišel jste z Cidliny, tak měl jste nabídky i z jiných týmů?

Měl jsem možnost si zatrénovat v Chlumci nad Cidlinou, ale ty priority jsem měl jiné a odmítl jsem to. Člověk toho třeba teď trochu lituje, ale je to minulost.

Zahrál jste si vyšší soutěže, tak netrhá vám to srdce a nohy ve III. třídě?

Hlavně ty nohy. Člověk je okopaný jako brambora. Některým chlapům tohle nejde vysvětlit, protože jsou rádi, že je manželka pustí na fotbal a jdou si něco zúčtovat. Občas to je hrozná plácaná. Z toho pak člověk kroutí hlavou a ještě k tomu všemu, ho z toho bolí za krkem (smích).

Jaké máte silné stránky?

Přemýšlím u toho (smích). Jsem asi rychlý, což mohou potvrdit v Jaroslavi, ale už to taky není takové, jaké to bylo.

Co byste rád zlepšil?

Když nejsou tréninky, tak ta fyzička nestojí za nic, což by bylo dobré zlepšit. Na druhou stranu, to ale není tak špatné oproti jiným.

Lukas se třikrát pověsil do vzduchu a hattrickem rozhodl záchranářský souboj

Máte nějaký oblíbený tým?

Bohemians 1905.

Zajímavé. To vás moc na Pardubicku asi není ne?

Někdo se najde, ale opravdu nás moc není (smích).

Měl jste nějaký fotbalový vzor?

Od mala jsem sledoval Lionela Messiho. Přál jsem mu hlavně vítězství na mistrovství světa. Pak jsem měl rád i Ronaldinha. Takoví hráči už se nerodí, bohužel.

Můžete prozradit, čím se živíte?

Klečím na kolenou celý den. To mám za své hříchy (zasměje se). Ne, dělám podlaháře. V tom podnikáme s kolegou a funguje to, což nám dělá radost.

Jak trávíte volný čas?

Jsem s rodinou, sportuji a rád si zajdu s klukama na pivo, ale takový ten pubertální život už mě omrzel.