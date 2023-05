S trenérem jsem se domluvil, že budu hrát v útoku, abych se po více jak roční pauze rozehrál a pokusil se i vstřelit nějaký ten gól. Se spoluhráči v šatně jsme vtipkovali, že jsem přišel dát hattrick a vystřídat. Až na to střídání se to povedlo, ale teď vážně. Jsem rád, že jsem pomohl týmu k důležitým 3 bodům do tabulky.

Úspěšný návrat na hřiště. Daniel Svěrák si kvůli zranění kolena musel dát roční pauzu od fotbalu. O uplynulém víkendu však přišla ta chvíle, kdy se vrátil. A nutno říct, že to byl návrat se vším všudy. Dvaadvacetiletý útočník totiž hned otevřel skóre zápasu a následně se prosadil ještě dvakrát a oslavil hattrick ve střetnutí se Starým Hradištěm, které on i jeho spoluhráči vyhráli 7:1. Fotbal je však u něj na druhé koleji a soustředí se především na futsal. Ten hraje za Bohemians Praha 1905 a jeho vysněným cílem je postup do nejvyšší futsalové soutěže.

Co se vám stalo, že jste nemohl rok hrát?

V zápase proti Rohovládové Bělé B jsem si špatně v souboji o míč došlápl a udělal jsem si něco s meniskem. Bohužel nevím co konkrétně a pořád to trochu pobolívá, ale po absolvování rehabilitace už jsem zase schopen normálně fungovat a trénovat.

Daniel Svěrák v dresu pražské Bohemians 1905.Zdroj: klub

Za rozhovor to budu mít drahé

Jak hodnotíte váš týmový i individuální výkon?

Týmový výkon byl směrem nahoru nadprůměrný, o čemž svědčí i výsledek. V podstatě jsme dali vše, co se dalo, ale do obrany to už tak slavné nebylo, naštěstí nás podržel Kuba Uskoba, a když už to hodně hořelo, tak jsme měli i trochu toho štěstí.

Řídil jste zápas třemi brankami. Můžete popsat po jakých akcích padly?

První gól padl po chybě v komunikaci hostující obrany, kdy jsem vystihl přihrávku a přeloboval gólmana. Druhý gól byl po průnikové přihrávce mezi obránce, kdy jsem opět běžel na brankáře a tentokrát jsem zvolil kličku a technické zakončení k levé tyči slabší nohou. Třetí branka byla asi nejhezčí. Dostal jsem míč na půli hřiště a kousek za půlkou jsem vystřelil a padlo to tam.

Byla jedna z těchto branek nějaká, které by vám utkvěla v paměti?

Určitě ta třetí, jak jsem již zmiňoval. Sice jsem už takových gólů pár dal, ale tenhle byl vyjímečný, protože jsem díky němu zaznamenal hattrick.

Hattrick není příliš častou záležitostí. Je to pro vás premiérová záležitost nebo to není nic nového?

Pár hattricků jsem již dal, ale většinu ještě v dorostu. Jediný, tedy co si pamatuji, byl také za Bohdaneč B a to proti Tetovu, když jsem dal góly čtyři.

V utkání se třikrát prosadil i váš spoluhráč. Jak reagovala kabina a pokladník?

Tak určitě to budeme mít drahé (smích), ještě nevím kolik tedy, ale určitě na rozlučku mile rád přispěji. Každopádně budu mít draho i za tento rozhovor, který jsem pro váš Deník poskytl.

Přesedlání na futsal

Jste spokojení s místem ve středu tabulky?

Myslím si, že vzhledem k výsledkům je to umístění adekvátní. Bohužel nemůžu úplně posoudit, protože jsem přes rok nehrál ostrý zápas a na výsledky moc nekoukám.

Vy osobně si dáváte nějaké cíle do sezony?

Do fotbalové asi už žádné. Tento zápas byl vyjímka než něco stálého. Naopak do futsalové si dávám cíle velké, absolvovat co nejvíce zápasu, pomoci týmu doufejme, že k postupu do 1. Futsal Ligy, a to nejdůležitějsí: nezranit se. Daniel SvěrákZdroj: klub

Na jaké pozici hrajete ve fotbale?

Tento zápas jsem odehrál v útoku, ale většinu fotbalové kariéry jsem odehrál ve středu zálohy.

Jaké jsou vaše kladné stránky?

Technika, rychlost, cit pro hru a zakončení.

Naopak, co byste potřeboval zlepšit?

Po té dlouhé pauze by to chtělo určitě zlepšit fyzičku a trochu nabrat síly.

Na váš nízký věk máte za sebou již bohaté zkušenosti z nejlepších týmů v Pardubickém kraji. Jak je možné, že jste skončil v B týmu Lázní Bohdaneč?

Důvodů bylo několik. Prvním a tím hlavním bylo „přesedlání“ k futsalu. Od 16 let se mu věnuji a nyní hraji 2. futsalovou ligu za Boheminas Praha 1905 futsal. Dalším bylo postupné se stěhování do Prahy a s tím spojené studium vysoké školy, kde studuji kombinovanou formou takže dopolední i odpolední zápasy jsem stíhat prostě většinou nemohl. No a nakonec z toho vyplynulo, že jsem se dostal až do B týmu Bohdanče (úsměv).

Futsal jste si zahrál i v Chrudimi. Vyhrál tedy futsal před fotbalem na plné čáře?

Ano, jak jsem již zmiňoval. Futsal vyhrál nad fotbalem a věnuji se mu naplno. Nejen na hřišti, ale i mimo něj.

Máte nějaký oblíbený tým?

V rámci fotbalu fandím v české lize samozřejmě pražské Bohemce. Líbí se mi jaký kus cesty pan trenér Veselý s týmem udělal a přál bych mu a celé Bohemce pohárovou Evropu. V rámci evropských soutěží fandím týmu PSV Eindhoven a Chelsea. No a ve futsale samozřejmě fandím Chrudimi a líbí se mi herně i Benfica Lisabon.

Fotbalový vzor máte?

Fotbalový vzor momentálně už nemám, ale líbí se mi herně Vinicius Jr.

Co děláte rád ve volném čase?

Ve volném čase se převážně věnuji věcem kolem futsalu.

Říkal jste, že studujete. Můžete přiblížit co?

Momentálně jak pracuji, tak studuji. Pracuji kousek za Prahou a dělám grafika pro distributora lihovin, takže jste moji práci určitě někdy měli ve schránce nebo doma ve sklenicich. Dále dělám grafiku pro futsalovou Bohemku a podle času se snad budu věnovat i trénování a co se studia týče, tak studuji Sportovní managment na vysoké škole.