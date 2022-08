První minuty odbyly i v nejnižších fotbalových soutěžích. V okresu válí Sezemice

OKRESNÍ FOTBAL: Povedený vstup do sezony. To zažívá hned několik týmů. Sezemice v okresním přeboru zatím dvakrát zvítězily a drží si první příčku. To samé platí o Holické rezervě, která otočila domácí zápas proti pardubickému Torpedu. To se však nedá říct o Srchu, který se zatím topí na konci tabulky…

ilustrační foto. Roveň remizovala doma proti Újezdu. | Foto: Jaromír Pýcha