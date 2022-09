Fotbal na nejnižších úrovních se musí poznávat s novinkou. Tou je hokejové střídání. Fotbalová společnost se kvůli tomu rozdělila na dvě poloviny. Jedna to samozřejmě chválí a druhá říká, že to s fotbalem již nemá nic společného. V Nemošicích to ale chválí…

"Za mě je to určitě dobře. Vezměte si, že většinou tyhle nejnižší soutěže hrají starší chlapi. My to děláme tak, že si dvacet minut zahrají, pak vystřídají a následně zas mohou nastoupit. Já to určitě kvituji," říká v rohovoru pro Deník nový kanonýr víkendu, Lukáš Rydval.

Jak zpětně hodnotíte utkání proti Slovany Pardubice?

Byl to klasický zápas v nižší soutěži, kde padá hodně branek. Je známo, že v těchto „pralesních“ soutěžích se spíše útočí než brání. První poločas jsme si udělali pohodlný náskok, a pak jsme to spíš ubránili. Upřímně jsme se už těšili na závěrečné hvízdnutí rozhodčího, jelikož jsme měli jen jednoho hráče na střídání a k tomu se nám dva kluci zranili.

Po poločase jste vedli již čtyřbrankovým rozdílem, bylo už o výsledku rozhodnuto?

Měli jsme to trochu v hlavách, že se už nic nemůže stát. Na začátku poločasu jsme však dostali branku, což nás probudilo. Soupeř ještě trochu zlobil, ale už jsme si to pohlídali (smích).

Lukáš Rydval ještě v dresu FK Pardubic.Zdroj: FB sportovce

Rozhodčí mi pogratuloval

Jak jste spokojený s hokejovým střídáním v této nižší soutěži?

Můžete popsat vaše tři trefy?

První branka padla po centru, to už jsem jen dorážel. Tam šlo o to jen trefit bránu. Druhý gól byl hezký. Měli jsme rozehrávku a já vystřelil ihned. Takže branka z půlky hřiště. Při třetí jsem šel sám na gólmana, což nebylo už tak těžké.

Druhá vaše trefa byla tedy á la Schick. To si asi budete pamatovat?

(zasměje se) To jste pojmenoval výborně, ale tedy hodně v uvozovkách. Když jsem tu branku vstřelil tak i rozhodčí za mnou přišel, podal mi ruku a řekl, že takový gól dlouho neviděl, to potěší (úsměv). Každopádně tuhle trefu budu mít nějaký ten pátek v paměti.

Kolikátý hattrick to pro vás osobně byl, počítáte si je?

Je pravda, že já jích moc nevstřelil. Byť jsem byl od mala útočník, tak těch branek jsem nikdy tolik nestřílel.

Jak reagovala kabina na vaši kanonádu?

Kladně. O pokutě jsme se zatím nějak nebavili, ale počítám s tím, že zaplatit něco budu muset.

Zranění mě brzdí

Dáváte si vysoké cíle s Nemošicemi?

Primární cíl je postup, ale nebude to nic jednoduchého. Kluci to umí hrát i v těchto nižších soutěžích. Během covidu jsme přerušili působení. Teď jsme to obnovili a chceme jít výš.

Vy osobně si dáváte cíle do tohoto ročníku?

Já to takhle nemám, neřeším to. Záleží mi spíše na týmovém úspěchu. Fotbal mám jako zábavu. Hraji především pro to, abych se hýbal. Já k tomu ještě trénuji v Nemošicích žáky, což je moje hlavní zábava. Chci, aby z těch kluků něco jednou bylo.

Je za vámi poměrně dost zvučných adres, jak probíhala vaše cesta do Nemošic?

Začínal jsem na Slovanu Pardubice. Pak už jsem přešel na Teslu, kde jsem strávil řadu let. Do áčka jsem bohužel nikdy nenakoukl, ale divizi či kraj jsem si zahrál. Následně jsem šel na hostování do Živanic, kde jsem byl jen rok. Dlouhou dobu jsem pak strávil v Dobříkově, odkud jsem šel do Nemošic.

V Pardubicích jste se musel určitě potkat s ligovými hráči. Vzpomenete si na někoho?

Když jsem hrál v dorostu, tak jsme na hrotu nastupovali spolu s Jiřím Skalákem, který byl v Anglii a teď je v Mladé Boleslavi. Jsou i další samozřejmě, ale nechci na někoho zapomenout. Třeba ještě Honza Řezníček (Chrudim) nebo Adam Fousek (Brno).

Necítil byste se stále na vyšší soutěž?

Cítil, ale už to není možné. Mám problémy s kotníky na které trpím, a také jsem si přetrhal vazy v kolenu. Takže bohužel už vyšší soutěž hrát nemohu.

Lukáš Rydval se živí jako lektor v sportovní školičce.Zdroj: L. Rydval

Produktivita je moje slabina

Na jaké pozici hrajete?

Celý život jsem nastupoval jako útočník, ale teď už hraji na pozici středního záložníka.

Jaké máte silné stránky?

Nerad se chlubím, ale myslím si, že mám fotbalové myšlení a obecný přehled na hřišti.

Naopak, kde cítíte, že byste se mohl zlepšit?

Trenéři mě vždy chválili za to, že se dostávám do šancí, ale já většinu z nich nedal. Takže určitě mojí slabinou bude produktivita.

Máte nějaký oblíbený tým?

Real Madrid, nic jiného nemůžu říct.

Jaký fotbalista vám je či byl vzorem?

Od mala to pro mě byl Cristiano Ronaldo.

Říkal jste, že se věnujete trénování. Můžete to přiblížit?

Já trénuju v Nemošicích žáky. Máme tam založené všechny kategorie. Zároveň, jako hlavní práci, se věnuji projektu sportovní školičky, kde se snažíme s dětmi sportovat a ukázat jim, že sport je důležitý a příjemný. Víte, my jsme za mlada hodili tašku do rohu a šli jsme kopat. Teď je to naopak. Děti jsou na telefonech či tabletech, a proto se snažíme, aby děti sportovaly.

Máte čas na jiné aktivity?

Popravdě, fotbal mi zabere většinu času. Mně to ale nevadí, já to mám rád. Popravdě se ale vždy těším na prázdniny, že si trochu odpočinu (smích).