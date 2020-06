2. liga

FC Spalovači – Rudá hvězda 2:5, Kalný, Manych – L. Hlaváč, Hájek, D. Šimon, A. Šimon. SK Dubina – Manuvia 5:0, kontumačně. Rudá hvězda – AK Dřeváci 8:4, L. Hlaváč, O. Hlaváč a A. Šimon po 2, Hynek, Zíta – T. Puskás 2, Karela, Tuhý. FC Dašák United – SK Dubina 4:5, Pustějovský 3, Adamec – Pitra 4, Holéci. AK Dřeváci – Wasted Talents 3:10, Černý, T. Puskás, Tuhý – Prokůpek 4, Němec 3, Blažek, Kolankiewicz, Kříž. Red Devils – FC Dašák United 8:4, Pittner 4, Bohuněk 2, Bartoněk, Slabý – Janko a Pustějovský po 2. FC Kovomont – Wasted Talents 6:4, Klátil 4, Vančura, Zelinka – Kolankiewicz a Prokůpek po 2. Bad Boys Rosice – Red Devils 4:5, Jantovský, Klimáček, Procházka, Šedivý – T. Outrata a Pittner po 2, Bartoněk. FC Kovomont – FK Jezerka 5:4, Klátil 2, Macek, Vondra, Zelinka – Hromádko 2, Drášil, Melichar. Bad Boys Rosice – DPMP 4:4, Procházka 2, Jantovský, Veleba – Buš a Svatoň po 2. FC Spalovači – FK Jezerka 9:2, Kalný, Kot, Manych a Němec po 2, Roubal – Hromádko, Uhlíř. Manuvia – DPMP 0:5, kontumačně.

1. Rudá hvězda 22 21 1 0 129:45 64

2. SK Dubina 22 16 1 5 100:52 49

3. Manuvia 22 14 0 8 101:74 42

4. FC Spalovači 22 12 4 6 92:64 40

5. Bad Boys Rosice 22 10 3 9 89:66 33

6. FK Jezerka 22 10 2 10 97:90 32

7. Wasted Talents 22 8 2 12 87:106 26

8. FC Kovomont 22 7 3 12 59:94 24

9. Red Devils 22 6 4 12 60:93 22

10. DPMP 22 6 3 13 71:103 21

11. AK Dřeváci 22 5 1 16 92:145 16

12. FC Dašák United 22 5 0 17 80:125 15

3. liga

Growers Of The Galaxy – TJ Spartak Sezemice 0:5, kontumačně. THC Terorasta – FC Gunners 0:2, Born, Bráza. TJ Spartak Sezemice – FC Realma 3:2, Mareš 2, Špelda – Zelinka 2. FC Gunners – Blue Storm 0:4, Skalák 2, Courtois, Valdés. FC Realma – THC Terorasta 5:0, kontumačně. Blue Storm – Vatikán 2:3, Krejčí 2 – Boháč, Brnčo, Plachý. Čemus 20 rok – Apendix 4:2, Straka ml. 2, Libánský, Novák – Beneš, Melnik. Apendix – Growers Of The Galaxy 5:0, kontumačně. Vatikán – Čemus 20 rok 3:8, Plachý 2, Hlavena – Libánský a Straka ml. po 3, Putnar, Růžička. (zz)

1. FC Čemus 20 rok 24 17 2 5 139:75 53

2. FC Realma 24 15 2 7 108:61 47

3. Apendix 24 13 5 6 116:55 44

4. FC Gunners 24 13 5 6 100:69 44

5. Vatikán 24 12 6 6 84:62 42

6. THC Terorasta 24 9 7 8 66:67 34

7. Blue Storm 24 8 2 14 69:82 26

8. Spartak Sezemice 24 3 1 20 46:162 10

9. Growers Of Galaxy 24 2 2 20 29:124 8