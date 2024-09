“Všechny góly padly z takových samostatných úniků, žádný gól z dálky. Třikrát jsem utekl a dal gól,” popisuje skromně obdivovatel Marca van Bastena a Cristiana Ronalda. “Před prvním gólem udělal gólman chybu. Chtěl odkopnout míč a nepodařilo se mu to. Zkoušel mě ještě chytit, ale utekl jsem mu a dal gól do prázdné brány. Při druhém gólu jsem běžel sám na brankáře a protihráč se s ním srazil. Tak jsem udělal close info Zdroj: Miloš Hochman zoom_in Miloš Hochman ze Semic kličku a zase jsem to dával do prázdné brány,” popisuje groteskní situaci obávaný kanonýr, kterému je letos už 47 let. “Při třetím gólu jsem utekl po pravé straně, vystřelil jsem a padlo to tam,” uzavírá Hochman lakonicky vstřelení hattricku, jako by se ani nechumelilo.

Za střílení gólů se kdysi na vesnicích žádné příspěvky do týmové pokladny nedávaly, ale i fotbal v nižších patrech přináší inovace. “Dříve se žádné příspěvky pokladníkovi nedávaly. Ale teď už si musíme rozlučky se sezonou platit sami, tak za nějaké góly platíme. Už to není jako dříve, že by starosta dával do fotbalu nějaké peníze,” říká muž, který už dávno kvůli těžkému zranění ani nemusel chodit, natož hrát fotbal. “Před lety mi při fotbale rozdrtili holenní kost. Doktoři mi řekli, že už nebudu hrát fotbal, nebo že nebudu ani běhat. Nakonec to dobře dopadlo a chodím ještě hrát,” vrací se k otřesnému zážitku Hochman, který byl kvůli úrazu celý rok na nemocenské a další téměř jeden rok musel rehabilitovat.

První fotbalové zkušenosti začal sbírat kdysi ve Zdechovicích, tehdy ve IV. třídě. Nejvýš hrál 1. B třídu za Řečany a Přelovice. Ve svém věku už ale velké ambice na nějaký přestup do vyšší soutěže nemá a v Selmicích by rád svou plodnou kariéru dokončil. “V týmu máme asi dva kluky přímo ze Selmic, jinak všichni dojíždíme. Nechceme, aby Selmice skončily, protože na těch vesnicích ty fotbaly upadají a končí. Když se na to podíváte, tak vidíte, že hrají už většinou starší chlapi, dokonce je jim i přes 50. Jen proto, aby tam ten fotbal byl. Mým cílem je hrát do 50. I když si s klukama v mém věku každý rok říkáme, že to je už naposledy,” poodhaluje lesk a bídu vesnického fotbalu 47letý srdcař z Přelouče.

U Hochmana doma by byli nejraději, kdyby už pověsil kopačky na hřebík. “Přítelkyně fotbal moc ráda nemá. Když přijdu a jsem celý bolavý… Raději se už ani nejezdí na fotbal dívat, takže jezdím jen sám s kamarády. Takže doma mě ve fotbale moc nepodporují, spíš naopak. Chtějí, abych byl zdravý a ne že přijdu domů, kulhám a druhý den sotva chodím,” uvědomuje si i sám autor hattricku, že už to není jako dříve a tělo potřebuje delší čas na regeneraci, než když je člověku 20 let. “Hodně se teď potýkám se zraněním. Vždycky mě někdo nakopne a já se z toho nemůžu dostat. Týden je pro mě málo. Dříve mi stačily tři dny. Teď když mě někdo nakopne, tak ještě další zápas kulhám. Ale šancí jsem letos už měl tak na dvacet gólů a dal jsem tři. Ale dokud ty šance pořád jsou, tak je to dobré. Horší bude, až ty šance nebudou vůbec. To už budu vědět, že už na to nemám,” uzavírá s racionálním pohledem fanoušek pražské Slavie Miloš Hochman, osobnost Deníku uplynulého víkendu.