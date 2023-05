Bělá přijela silně oslabená. Byl to vcelku zápas o ničem. Celý ten vývoj i výsledek mi přijde spíše smutný než úsměvný. V uvozovkách to nemělo cenu hrát. Jakub VajerZdroj: ISFAČR.CZ

Co se dělo na hřišti?

My jsme ten zápas ukončili v pětasedmdesáté minutě, protože to nemělo cenu pokračovat. To, že jsem dal hattrick, je spíše k pláči. Bělá měla spoustu hráčů na Majálesu a další na derby. Z jedenácti lidí tak ve výsledku hráli pouze dva. Byla to opravdu komedie.

Vstřelil jste hattrick stejně jako váš starší bratr. Co jste si říkali po zápase?

Popravdě jsem si říkal, že vás převelím na něj, aby on udělal rozhovor, ale tak vezmu to tentokrát na sebe (zasměje se). Nic jsme si ale spolu neříkali, protože tohle nemělo cenu řešit ani slavit. Jsem z toho spíše rozladěný než abych skákal radostí.

Po roční pauze zpátky na hřišti

Baví vás tedy fotbal na této úrovni?

Tak je důležité říct, že to je poprvé za dva roky, kdy se něco takového stalo. Ta III. třída jinak úroveň má. Vyjma Lánů a Tetova ty týmy svoji kvalitu mají. Čtvrtá třída by mi asi ale už vadila.

Za kolik jste to měl u pokladníka?

(rozesměje se) My už ani pokladníka nemáme. Já bych je hnal, kdyby po mně něco chtěli.

Po jakých akcích padly vaše branky?

Dvě branky jsem dal z brejku a tu jednu jsem dal asi až napodruhé. Ono opravdu to mělo málo společné s fotbalem. Tam jsme dostali míč za obranu a já šel úplně sám. Obecně ten zápas byl o ničem. Já ani branky neslavil, neměl jsem z toho vůbec radost. Kdybych třikrát spadl ve vápně, tak ještě kopeme tři penalty. Pro Bělou to opravdu bylo utrpení.

Hattrick není zas tak častou záležitostí. Jak to je u vás?

Byl jsem rok zraněný, tak se spíše do toho dostávám. Šance sice mám, ale většinou dám třeba jen jeden gól a hattrick to je letos první.

Přišel, viděl, zvítězil. Daniel Svěrák po roční pauze hned slavil hattrick

Jste v tabulce na čtvrtém místě. Není to málo vzhledem k tomu, že máte druhou nejlepší ofenzivu v soutěži?

Tak dlouho jsme byli na druhém místě, ale prohráli jsme ty klíčové zápasy s týmy pod námi a propadli jsme se na čtvrtý flek. Měli jsme teď pět proher, což se podepsalo na umístění.

Přemýšleli jste o tom, že byste chtěli postoupit?

Myšlenky rozhodně byly, ale popravdě jsem rád, že jsme pět utkání prohráli a ty myšlenky opadly. Nevěřím totiž tomu, že bychom s tímto týmem uhráli okres. Je totiž lepší hrát třetí třídu nahoře než vyšší soutěž dole a trápit se záchranou.

Na jaké pozici hrajete?

Jsem klasický útočník, ale spíše bych řekl podle toho, co je potřeba.

Dříve jsem si zahrál fotbal, teď už tolik ne

Jaké jsou vaše kladné stránky?

Na to se těžko odpovídá, ale myslím si, že mám vytvralost. Dřív jsem byl aspoň trochu šikovnej, ale to už také nejsem.

Co naopak vám nejde?

Nehlavičkuji. Mám sice dva metry, ale hlavu nepřidám, jelikož to nemám zapotřebí.

Jak jste se dostal do Dašic?

Jsem rodák a mám to za barákem, což je pro mě super. Navíc se tu starám o trávník. Jinak jsem mládí trávil v Pardubicích a mihl jsem se i v Živanicích, kde se v té době hrál krajský přebor. Ale platí všude dobře, doma nejlíp.

Zahráli jste si minulý rok okresní soutěž společně s Moravany. V čem je to teď jiné?

Před rokem jsem si zahrál fotbal, což teď už tak moc není. Moravany to doplňovaly hráči áčka, ale hlavně to byli ti kluci, co teď hrají B třídu.

Petr rozkrývá svou taktiku: Rád si gólmana posadím na zadek a až pak střílím

Jaká je třeba u vás situace s mládeží?

U nás je to dobré. Máme úplně ty nejmenší a také mladší i starší přípravku. Od žáků až po dorost už jsme pak spojení s Moravany.

Máte nějaký oblíbený tým?

(vystřelí) Slavia Praha. Jsem rád, že jsem měl jsem možnost jít do kotle tady na nově postaveném stadionu v Pardubicích, snad to půjde i příští rok.

Věříte ještě v návrat titulu do Edenu?

Bohužel už ne. To by Slavia musela mít více peněz (mrkne). Faktem je, že se rozhodovalo v derby a v zisk titulu už nevěřím.

Co děláte v soukromém životě?

Jsem technik v elektrikářské firmě a co se týče volného času, tak ten žádný nemám. Buď jsem na hřišti nebo s rodinou.